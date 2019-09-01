Прически 2019: многослойные женские стрижки осень-зима (Фото)

1 Короткие многослойные стрижки осень-зима 2019-2020 Короткие многослойные стрижки являются одними из самых популярных в индустрии моды, так как с их помощью можно создать массу разнообразных образов от роковой красотки до утонченной романтической натуры.

2 Лидером среди таких причесок осенью-зимой 2019-2020 года станет классический многослойный пикси. Благодаря своей структуре эта стрижка добавит женскому образу нотки авантюризма и задора. При этом подойдет такой вариант как деловым дамам, так и творческим натурам.

3 Второе место в рейтинге занимает многослойный боб. Эта стрижка обладает особым шиком, который порой так необходим ярким и уверенным в себе женщинам.

4 В тройке лучших также расположился и всем известный гранж. Легкая асимметрия, удлиненная косая челка и интересное окрашивание сделают прическу настолько эффектной, что не заметить ее будет просто невозможно. При этом в грядущем осенне-зимнем сезоне она будет выглядеть как нельзя кстати.

5 Средние многослойные стрижки осень-зима 2019-2020 Большинство современных женщин не готовы делать слишком короткие стрижки, но и длинные волосы для них являются совершенно не практичными. В этом случае идеальным вариантом станут средние многослойные стрижки, которые осенью-зимой 2019-2020 года являются очень актуальными. Первым в этой категории выступает градуированное каре. Благодаря объему, который создается с помощью срезания прядей на различном уровне, женский образ смотрится свежо и привлекательно. Именно то, что нужно в холодный осенне-зимний период.

6 Вторую строчку занимает всем известный каскад. Благодаря своей универсальности эта стрижка отлично подходит абсолютно всем дамам. При этом многослойность прядей создают эффект легкости и утонченности.

7 И завершает тройку лидеров легенда парикмахерского искусства – стрижка аврора. Ее отличительная форма и техника выполнения делают прическу очень элегантной и женственной.

8 Длинные многослойные стрижки осень-зима 2019-2020 В современном мире многослойные стрижки на длинные волосы являются очень популярными. При этом осенью-зимой 2019-2020 года их актуальность лишь возрастает.