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Прически 2019: многослойные женские стрижки осень-зима (Фото)

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Прически 2019: многослойные женские стрижки осень-зима (Фото)
09:01 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Стилисты рекомендуют обратить свое особое внимание на многослойные стрижки осень-зима 2019-2020. Они как нельзя кстати придутся женщинам всех возрастов и типов внешности.

  • 1

    Короткие многослойные стрижки осень-зима 2019-2020

    Короткие многослойные стрижки являются одними из самых популярных в индустрии моды, так как с их помощью можно создать массу разнообразных образов от роковой красотки до утонченной романтической натуры.

  • 2

    Лидером среди таких причесок осенью-зимой 2019-2020 года станет классический многослойный пикси. Благодаря своей структуре эта стрижка добавит женскому образу нотки авантюризма и задора. При этом подойдет такой вариант как деловым дамам, так и творческим натурам.

  • 3

    Второе место в рейтинге занимает многослойный боб. Эта стрижка обладает особым шиком, который порой так необходим ярким и уверенным в себе женщинам.

  • 4

    В тройке лучших также расположился и всем известный гранж. Легкая асимметрия, удлиненная косая челка и интересное окрашивание сделают прическу настолько эффектной, что не заметить ее будет просто невозможно. При этом в грядущем осенне-зимнем сезоне она будет выглядеть как нельзя кстати.

  • 5

    Средние многослойные стрижки осень-зима 2019-2020

    Большинство современных женщин не готовы делать слишком короткие стрижки, но и длинные волосы для них являются совершенно не практичными. В этом случае идеальным вариантом станут средние многослойные стрижки, которые осенью-зимой 2019-2020 года являются очень актуальными. Первым в этой категории выступает градуированное каре. Благодаря объему, который создается с помощью срезания прядей на различном уровне, женский образ смотрится свежо и привлекательно. Именно то, что нужно в холодный осенне-зимний период.

  • 6

    Вторую строчку занимает всем известный каскад. Благодаря своей универсальности эта стрижка отлично подходит абсолютно всем дамам. При этом многослойность прядей создают эффект легкости и утонченности.

  • 7

    И завершает тройку лидеров легенда парикмахерского искусства – стрижка аврора. Ее отличительная форма и техника выполнения делают прическу очень элегантной и женственной.

  • 8

    Длинные многослойные стрижки осень-зима 2019-2020

    В современном мире многослойные стрижки на длинные волосы являются очень популярными. При этом осенью-зимой 2019-2020 года их актуальность лишь возрастает.

  • 9

    Стрижка итальянка. На длинных волосах она смотрится как нельзя удачно. Эта прическа является двухслойной и имеет четкую границу между шапкой на макушке и длинными прядями на затылке. Осень-зима 2019-2020 станет лучшим временем для выполнения такой стрижки.

    Третьей и завершающей в этом списке является лесенка. Ее отличительной от каскада особенностью является создание многослойности лишь у лица и в височной области. Такой прием с легкостью скрывает все недостатки лица, делая черты более женственными и гармоничными.

Прически 2019: стрижки не требующие укладки

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