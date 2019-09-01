Прически 2019: многослойные женские стрижки осень-зима (Фото)

Короткие многослойные стрижки осень-зима 2019-2020
Короткие многослойные стрижки являются одними из самых популярных в индустрии моды, так как с их помощью можно создать массу разнообразных образов от роковой красотки до утонченной романтической натуры.
Лидером среди таких причесок осенью-зимой 2019-2020 года станет классический многослойный пикси. Благодаря своей структуре эта стрижка добавит женскому образу нотки авантюризма и задора. При этом подойдет такой вариант как деловым дамам, так и творческим натурам.
Второе место в рейтинге занимает многослойный боб. Эта стрижка обладает особым шиком, который порой так необходим ярким и уверенным в себе женщинам.
В тройке лучших также расположился и всем известный гранж. Легкая асимметрия, удлиненная косая челка и интересное окрашивание сделают прическу настолько эффектной, что не заметить ее будет просто невозможно. При этом в грядущем осенне-зимнем сезоне она будет выглядеть как нельзя кстати.
Средние многослойные стрижки осень-зима 2019-2020
Большинство современных женщин не готовы делать слишком короткие стрижки, но и длинные волосы для них являются совершенно не практичными. В этом случае идеальным вариантом станут средние многослойные стрижки, которые осенью-зимой 2019-2020 года являются очень актуальными. Первым в этой категории выступает градуированное каре. Благодаря объему, который создается с помощью срезания прядей на различном уровне, женский образ смотрится свежо и привлекательно. Именно то, что нужно в холодный осенне-зимний период.
Вторую строчку занимает всем известный каскад. Благодаря своей универсальности эта стрижка отлично подходит абсолютно всем дамам. При этом многослойность прядей создают эффект легкости и утонченности.
И завершает тройку лидеров легенда парикмахерского искусства – стрижка аврора. Ее отличительная форма и техника выполнения делают прическу очень элегантной и женственной.
Длинные многослойные стрижки осень-зима 2019-2020
В современном мире многослойные стрижки на длинные волосы являются очень популярными. При этом осенью-зимой 2019-2020 года их актуальность лишь возрастает.
Стрижка итальянка. На длинных волосах она смотрится как нельзя удачно. Эта прическа является двухслойной и имеет четкую границу между шапкой на макушке и длинными прядями на затылке. Осень-зима 2019-2020 станет лучшим временем для выполнения такой стрижки.
Третьей и завершающей в этом списке является лесенка. Ее отличительной от каскада особенностью является создание многослойности лишь у лица и в височной области. Такой прием с легкостью скрывает все недостатки лица, делая черты более женственными и гармоничными.