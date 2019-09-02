Поклонницам бохо: стильные осенние наряды (Фото)

1 Свитер, джинсы, полушубок и шляпа Любите сочетания с рваными джинсами? Тогда присмотритесь к этому воплощению богемного стиля. Не обрезайте нитки по краям штанов, ведь бахрома сейчас в моде. Вы и сами можете превратить вещи в богемный гардероб. Достаточно сделать соответствующий орнамент с вышивкой или аутентичной отделкой.

2 Платье-халат, кофта и шляпа Богемный стиль отдает предпочтение просторным вещам, не сковывающим движений. Летние платья свободного кроя с цветочным принтом можно носить и осенью, если сочетать их с теплыми вещами. Узнаваемым атрибутом бохо остаются всевозможные шляпы, например, широкополые модели из фетра.

3 Платье, куртка, шарф и шляпа Коротенькое платье с оборками всегда хорошо смотрится в сочетании с джинсовой курткой и высокими сапогами. Получается некая середина между бохо и стилем кантри. Богемные наряды можно создать с помощью крупных шарфов.

4 Леггинсы, шаль и шляпа Как правило, классический гардероб бохо не терпит слишком облегающих вещей. Если же вы хотите надеть леггинсы, то стоит привнести в наряд просторную одежду, вроде теплой шали.

5 Майка, шорты и накидка Если в воздухе уже появилась осенняя прохлада, но дни еще теплые, то не спешите отказываться от любимых шортиков, ведь можно создать немало сочетаний с джинсовыми шортами. Для стиля бохо великолепно подойдет накидка, которую можно дополнить ботиночками из мягкой замши.

6 Вышитая рубашка и джинсы У каждого народа есть свои характерные узоры для вышивания по одежде, а богемная мода испытала сильное влияние цыганских нарядов, поэтому переняла и вышивку. Однако вовсе не обязательно выбирать какой-то конкретный стиль. Вы можете выбрать одежду с восточной вышивкой вроде лепестков пейсли – очень популярных среди поклонниц бохо. А можете отдать предпочтение славянским мотивам. Не бойтесь балансировать на грани стилей, сочетая богемный образ с гламурными деталями вроде модных туфель-лодочек.

7 Платье, куртка и шляпа А вот в этом образе все детали соответствуют стилю бохо. Мы видим просторное платье из струящейся ткани мягкого цвета с нейтральным принтом. Вместительная сумка и широкополая шляпка создали гармоничное сочетание с кожаной курткой. Пожалуй, наиболее узнаваемой чертой богемного стиля здесь стал коричневый пояс с бахромой.

8 Куртка, футболка и джинсы Как превратить базовые джинсы и белую футболку в богемный лук осенью? С помощью оригинальной куртки! Такая вещица моментально прикует к вам взгляды окружающих. Единственный недостаток вышитых курток – внушительная цена. Не советую дешевить и выбирать бюджетные варианты, поскольку вышивка на них блекнет, а некачественные нити быстро рвутся. Это тут случай, когда лучше подкопить денег, но купить куртку высочайшего качества. Не бойтесь лишних трат, поскольку такие вещи из моды не выйдут еще долго.

9 Платье и куртка Еще один вариант безупречного примера богемного стиля. Выбирайте летнее платье в стиле «джипси». Например, красное платье-халат с запахом и оборками. Мелкий принт – удачное решение. Вы сами можете превратить обычную джинсовую куртку в богемную вещь, если пристрочите расклешенные рукава с воланами. Сюда подойдут любые ковбойские сапожки, но вариант с вышивкой наверняка подчеркнет ваше понимание тенденций бохо. Сумка из соломы с бахромой и аксессуары завершат образ.

10 Вязаное платье и балахон с капюшоном С приходом осени возрастает популярность вязаных вещей, которые прекрасно сочетаются с богемными образами. Смело надевайте вязаное маленькое черное платье с просторным балахоном или пуловером. Теплые вещи бохо могут быть нейтральными или украшенными орнаментом. При том орнамент вовсе не обязательно должен быть в цветочек или горошек. Можно выбрать геометрический принт с клеткой или классическими ромбами, получившими название аргайл.