Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Гончарук: С 1 октября Украина откажется от бумажных документов
Гончарук: С 1 октября Украина откажется от бумажных документов
Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Гроза Bitcoin: боксер Пакьяо запустил собственную криптовалюту
Гроза Bitcoin: боксер Пакьяо запустил собственную криптовалюту
Певица Джоана Сайнс погибла во время выступления (Фото)
Певица Джоана Сайнс погибла во время выступления (Фото)

Поклонницам бохо: стильные осенние наряды (Фото)

Смотрите фото (12)
Поклонницам бохо: стильные осенние наряды (Фото)
12:54 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Чаще всего можно увидеть наряды бохо в летнем гардеробе, однако можно найти интересные сочетания и для осеннего сезона.

  • 1

    Свитер, джинсы, полушубок и шляпа

    Любите сочетания с рваными джинсами? Тогда присмотритесь к этому воплощению богемного стиля. Не обрезайте нитки по краям штанов, ведь бахрома сейчас в моде. Вы и сами можете превратить вещи в богемный гардероб. Достаточно сделать соответствующий орнамент с вышивкой или аутентичной отделкой.

  • 2

    Платье-халат, кофта и шляпа

    Богемный стиль отдает предпочтение просторным вещам, не сковывающим движений. Летние платья свободного кроя с цветочным принтом можно носить и осенью, если сочетать их с теплыми вещами. Узнаваемым атрибутом бохо остаются всевозможные шляпы, например, широкополые модели из фетра.

  • 3

    Платье, куртка, шарф и шляпа

    Коротенькое платье с оборками всегда хорошо смотрится в сочетании с джинсовой курткой и высокими сапогами. Получается некая середина между бохо и стилем кантри. Богемные наряды можно создать с помощью крупных шарфов.

  • 4

    Леггинсы, шаль и шляпа

    Как правило, классический гардероб бохо не терпит слишком облегающих вещей. Если же вы хотите надеть леггинсы, то стоит привнести в наряд просторную одежду, вроде теплой шали.

  • 5

    Майка, шорты и накидка

    Если в воздухе уже появилась осенняя прохлада, но дни еще теплые, то не спешите отказываться от любимых шортиков, ведь можно создать немало сочетаний с джинсовыми шортами. Для стиля бохо великолепно подойдет накидка, которую можно дополнить ботиночками из мягкой замши.

  • 6

    Вышитая рубашка и джинсы

    У каждого народа есть свои характерные узоры для вышивания по одежде, а богемная мода испытала сильное влияние цыганских нарядов, поэтому переняла и вышивку. Однако вовсе не обязательно выбирать какой-то конкретный стиль. Вы можете выбрать одежду с восточной вышивкой вроде лепестков пейсли – очень популярных среди поклонниц бохо. А можете отдать предпочтение славянским мотивам. Не бойтесь балансировать на грани стилей, сочетая богемный образ с гламурными деталями вроде модных туфель-лодочек.

  • 7

    Платье, куртка и шляпа

    А вот в этом образе все детали соответствуют стилю бохо. Мы видим просторное платье из струящейся ткани мягкого цвета с нейтральным принтом. Вместительная сумка и широкополая шляпка создали гармоничное сочетание с кожаной курткой. Пожалуй, наиболее узнаваемой чертой богемного стиля здесь стал коричневый пояс с бахромой.

  • 8

    Куртка, футболка и джинсы

    Как превратить базовые джинсы и белую футболку в богемный лук осенью? С помощью оригинальной куртки! Такая вещица моментально прикует к вам взгляды окружающих. Единственный недостаток вышитых курток – внушительная цена. Не советую дешевить и выбирать бюджетные варианты, поскольку вышивка на них блекнет, а некачественные нити быстро рвутся. Это тут случай, когда лучше подкопить денег, но купить куртку высочайшего качества. Не бойтесь лишних трат, поскольку такие вещи из моды не выйдут еще долго.

  • 9

    Платье и куртка

    Еще один вариант безупречного примера богемного стиля. Выбирайте летнее платье в стиле «джипси». Например, красное платье-халат с запахом и оборками. Мелкий принт – удачное решение. Вы сами можете превратить обычную джинсовую куртку в богемную вещь, если пристрочите расклешенные рукава с воланами. Сюда подойдут любые ковбойские сапожки, но вариант с вышивкой наверняка подчеркнет ваше понимание тенденций бохо. Сумка из соломы с бахромой и аксессуары завершат образ.

  • 10

    Вязаное платье и балахон с капюшоном

    С приходом осени возрастает популярность вязаных вещей, которые прекрасно сочетаются с богемными образами. Смело надевайте вязаное маленькое черное платье с просторным балахоном или пуловером. Теплые вещи бохо могут быть нейтральными или украшенными орнаментом. При том орнамент вовсе не обязательно должен быть в цветочек или горошек. Можно выбрать геометрический принт с клеткой или классическими ромбами, получившими название аргайл.

  • 11

    Рубашка, кофта и кожаные штаны

    Любите эксперименты? Тогда попробуйте вариант с облегающими лакированными штанами или кожаными леггинсами. Превратите обычную рубашку в одежду для богемного стиля, пришив к ней галстук-аскот. Богемным акцентом можно сделать кофту (или жилетку) с вышивкой или принтами в аутентичном стиле. Узоры могут быть яркими, однако избегайте кислотных оттенков неоновой палитры, поскольку они не являются классической чертой бохо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Мода, Стиль, Наряд, Бохо, Стиль бохо, мода 2019, Мода осень 2019, Осенний стиль, Осенний наряд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
02 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одесса торжественно отмечает день рождения (Фото, Видео)
Одесса торжественно отмечает день рождения (Фото, Видео)
Амбициозная задача: Гончарук работает над ростом ВВП на 40%
Амбициозная задача: Гончарук работает над ростом ВВП на 40%
День знаний отмечается 2 сентября: что ждет школьников Украины
День знаний в Украине отмечается 2 сентября
Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)
Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь