Скачать
Вторник, 03.09.2019
Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов
Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов
Зеленский обратился к депутатам перед снятием неприкосновенности (Видео)
Зеленский обратился к депутатам перед снятием неприкосновенности (Видео)
Сборная Украины подписала контракт с новым титульным спонсором
Сборная Украины подписала контракт с новым титульным спонсором
Селекция собачьих пород повлияла на строение их структуры мозга
Селекция собачьих пород повлияла на строение их структуры мозга

Педикюр 2019: изумительный цветочный дизайн (Фото)

Смотрите фото (18)
Педикюр 2019: изумительный цветочный дизайн (Фото)
11:28 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Это могут быть не обязательно только цветы – листики растений смотрятся на ногтях не менее стильно и симпатично.

  • 1

    Согласись, что красивый педикюр с цветочными мотивами будет как никогда актуален летом. Да, кто-то скажет, что это банально, а мы ответим: прекрасно!

  • 2

    С ярким лаком можно использовать стразы, паутинку, фольгу, а из рисунков прекрасно подойдет графика, цветы, бабочки или анималистичный принт.

  • 3

    Для лета и весны 2019 чудесным выбором является создание педикюра в максимально сезонных тонах.

  • 4

    цветочный узор располагают непосредственно на большом пальце ноги, где широкое поле для экспериментов с рисунком.

  • 5

    Приправить цветочный принт вы можете блестящими стразами, бусинами, глиттером или паутинкой.

  • 6

    Из узоров советуем присмотреться к анималистичному, цветочному, геометрическому или абстрактному.

  • 7

    Геометрия в 2019 году является невероятно популярным вариантом оформления ноготков, как на ручках, так и на ножках.

  • 8

    Геометрический дизайн в 2019 отличается многоликостью и универсальностью. Не забывайте и то, что если вы используете в дизайне геометрию, не стоит обращаться к другим узорам, а что самое главное, лучше обратитесь к минималистичному оформлению, которое сделает ваши ножки очень красивыми и ухоженными.

  • 9

    В тренде все оттенки синего, кораллового, голубого, фиолетового и красного. Также снова возвращается мода на розовые, желтые и черно-белые комбинации.

  • 10

    опулярен педикюр в стиле НЮД. Это ультрамодные натуральные оттенки. К ним относится бежевые, светло-серые, молочные или телесные.

  • 11

    Помогут создать роскошный образ малахитовые, травянистые и изумрудные оттенки.

  • 12

    В моде остается контрастность цветов, яркость и оригинальность. К популярным дизайнам относится радужный дизайн, полоски, цветочные орнаменты. К современным также относится педикюр френч.

  • 13

    К модным вариантам относится педикюр монохромного типа. К летним расцветкам можно отнести бирюзовые, мятные, оранжевые и розовые оттенки.

  • 14

    Празднично смотрится педикюр со стразами. При этом сверкающие элементы могут украсить весь ноготь или только его часть.

  • 15

    Совсем необязательно цвет однотонного педикюра должен совпадать с маникюром. При этом важно учитывать сочетание цветов. Данный способ считается самым простым. 

  • 16

    Пользуется популярностью градиентный педикюр, который также называется омбре.

  • 17

    Лунный дизайн педикюра представляет собой окрашивание ногтя, когда цвет лунки кардинально отличается от основного фона.

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Мода, Цветы, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи педикюра, мода 2019, Педикюр 2019, Цветочный дизайн, Цветочный педикюр, Осенний педикюр, Педикюр на осень.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
03 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
04 Маникюр 2019: лучшие оригинальные идеи френча (Фото)
05 Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Слуга народа&quot; внесла закон о защите прав потребителей финуслуг
"Слуга народа" внесла закон о защите прав потребителей финуслуг
Сенаторы США, которых не пустили в РФ, посетят Украину
Сенаторы США, которых не пустили в РФ, посетят Украину
Разумков объявил новых депутатов, вошедших в ВР
Разумков объявил новых депутатов, вошедших в ВР
&quot;Я всегда буду рядом&quot;: Марина Боржемская и Вячеслав Узелков проводили свою дочь в первый класс (Фото)
"Я всегда буду рядом": Марина Боржемская и Вячеслав Узелков проводили свою дочь в первый класс (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь