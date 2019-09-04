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Маникюр 2019: модный деловой дизайн для офиса (Фото)

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Маникюр 2019: модный деловой дизайн для офиса (Фото)
10:03 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Маникюр настоящей леди должен быть всегда ухоженным, безупречным и аккуратным, впрочем, как и наряд, макияж и прическа.

  • 1

    В 2019 году к выбору цветового решения для ногтей в деловом стиле относятся достаточно радикально, но стоит учитывать тот факт, что сдержанность все же должна присутствовать.

  • 2

    Женщины, которые работают в офисе, должны выражать своим внешним видом общее лицо компании. Все обращают внимание на руки деловой леди, особенно когда она заполняет и подписывает документы, жестикулирует, работает на клавиатуре или просто что-либо объясняет.

  • 3

    Взгляд окружающих невольно фиксируется на ногтях, так что внешний вид маникюра должен быть всегда в лучшем виде.

  • 4

    Что касается формы ногтей, то в этом офисные правила абсолютно не диктуют ограничений.

  • 5

    Так как форма ещё должна соответствовать и критериям моды, то, конечно же, лучше всего акцентировать внимание на прямоугольной с закругленными углами или овальной форме.

  • 6

    Стоит заметить, что в этом году в тренде коротенькие ноготки, с выступающим кончиком не больше чем на 3 мм. Это тенденция отлично подходит как для делового стиля, так и для работы за компьютером.

  • 7

    При выборе тона покрытия ноготков шеллаком, лучше всего делать акцент на нейтральных, светлых тонах, таких как бежевый, розовый, карамельный, белый, цвет слоновой кости и другие.

  • 8

    Текстура шеллака также может быть разнообразной: перламутровой, глянцевой или матовой. Но всё же лучше всего воздержаться от металлических покрытий.

  • 9

    Френч всегда остается классикой, как в деловом, так и в повседневном маникюре. Он, как никакой иной, больше всего уместен для офисного стиля.

  • 10

    Если надоела улыбка приевшегося белого цвета, то можно легко разнообразить маникюр, дополнив стразами, рисунком, узорами или бульонками.

  • 11

    Одной из последних популярных тенденций этого года является расположение эффектной улыбки не на кончике ноготка как обычно, а сбоку. Именно это новшество считается основным элементом маникюра 2019 года.

  • 12

    Лунный маникюр также, как и французский, считается отличным вариантом для делового офисного стиля.

  • 13

    Такой маникюр изящно смотрится в комбинации, с французским маникюром. Совмещенные дизайны эффектно дополняют друг друга.

  • 14

    Геометрический маникюр шеллаком — идеальный вариант для офисного делового маникюра.

  • 15

    Этот вид — один из самых востребованных и стильных дизайнов в этом году. На ноготках можно изображать ромбы, треугольники, горошек, клетку, а также разделять ноготок на ровные или абсолютно разные между собой сегменты.

  • 16

    Можно выполнять прямые и волнистые линии, расположив их горизонтально, вертикально или по диагонали.

  • 17

    Каждый элемент выделяется шеллаком определенного цвета или структуры. Добавляя в геометрический маникюр специальную ленту, вы не только сделает линии более точными, но и поставите яркий акцент.

  • 18

    Деловой градиент на коротких ногтях — неплохой вариант для маникюра. Его еще часто называют омбре.

  • 19

    Это главный, постепенный переход од одного цвета или оттенка к другому.

  • 20

    Стоит заметить, что последнее время с помощью этой техники очень часто выполняют французский маникюр на коротких ногтях. А вот рисунки на короткие ногти мастера наносят не только при помощи кисточек, но и аэрографа.

  • 21

    Аэрограф — это маленький распылитель, в котором можно легко регулировать диапазон распыления. С его использованием можно выполнять разновидные рисунки при помощи трафаретов. Так маникюр приобретает нежности и подчеркивает женственность делового образа.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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