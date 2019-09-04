Маникюр 2019: модный деловой дизайн для офиса (Фото)

1 В 2019 году к выбору цветового решения для ногтей в деловом стиле относятся достаточно радикально, но стоит учитывать тот факт, что сдержанность все же должна присутствовать.

2 Женщины, которые работают в офисе, должны выражать своим внешним видом общее лицо компании. Все обращают внимание на руки деловой леди, особенно когда она заполняет и подписывает документы, жестикулирует, работает на клавиатуре или просто что-либо объясняет.

3 Взгляд окружающих невольно фиксируется на ногтях, так что внешний вид маникюра должен быть всегда в лучшем виде.

4 Что касается формы ногтей, то в этом офисные правила абсолютно не диктуют ограничений.

5 Так как форма ещё должна соответствовать и критериям моды, то, конечно же, лучше всего акцентировать внимание на прямоугольной с закругленными углами или овальной форме.

6 Стоит заметить, что в этом году в тренде коротенькие ноготки, с выступающим кончиком не больше чем на 3 мм. Это тенденция отлично подходит как для делового стиля, так и для работы за компьютером.

7 При выборе тона покрытия ноготков шеллаком, лучше всего делать акцент на нейтральных, светлых тонах, таких как бежевый, розовый, карамельный, белый, цвет слоновой кости и другие.

8 Текстура шеллака также может быть разнообразной: перламутровой, глянцевой или матовой. Но всё же лучше всего воздержаться от металлических покрытий.

9 Френч всегда остается классикой, как в деловом, так и в повседневном маникюре. Он, как никакой иной, больше всего уместен для офисного стиля.

10 Если надоела улыбка приевшегося белого цвета, то можно легко разнообразить маникюр, дополнив стразами, рисунком, узорами или бульонками.

11 Одной из последних популярных тенденций этого года является расположение эффектной улыбки не на кончике ноготка как обычно, а сбоку. Именно это новшество считается основным элементом маникюра 2019 года.

12 Лунный маникюр также, как и французский, считается отличным вариантом для делового офисного стиля.

13 Такой маникюр изящно смотрится в комбинации, с французским маникюром. Совмещенные дизайны эффектно дополняют друг друга.

14 Геометрический маникюр шеллаком — идеальный вариант для офисного делового маникюра.

15 Этот вид — один из самых востребованных и стильных дизайнов в этом году. На ноготках можно изображать ромбы, треугольники, горошек, клетку, а также разделять ноготок на ровные или абсолютно разные между собой сегменты.

16 Можно выполнять прямые и волнистые линии, расположив их горизонтально, вертикально или по диагонали.

17 Каждый элемент выделяется шеллаком определенного цвета или структуры. Добавляя в геометрический маникюр специальную ленту, вы не только сделает линии более точными, но и поставите яркий акцент.

18 Деловой градиент на коротких ногтях — неплохой вариант для маникюра. Его еще часто называют омбре.

19 Это главный, постепенный переход од одного цвета или оттенка к другому.

20 Стоит заметить, что последнее время с помощью этой техники очень часто выполняют французский маникюр на коротких ногтях. А вот рисунки на короткие ногти мастера наносят не только при помощи кисточек, но и аэрографа.