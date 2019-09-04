Тенденции моды: С чем модно носить длинную рубашку (Фото)

1 Стиль оверсайз уникален. С одной стороны, просторная одежда выглядит объемно и мешковато. С другой, она подчеркивает женственность и хрупкость девушки. Удлиненная женская рубашка – достойный элемент оверсайза. Длинная рубашка в полоску с поясом Одежда с тонкими полосками стройнит, вытягивает силуэт. Горизонтальные же полосы неоднозначны. Они напоминают о тюремной униформе, которую обычно показывают в комедиях, а также о моряках. Однако даже горизонтальные полосы способны стройнить и украшать, если соблюдают правила пропорции и количества. Anteprima заполняет весь костюм контрастными, узкими полосами, от которых рябит в глазах. Брюки и рубашка выглядят единым целым, объемным комплектом. Верх и низ разграничивает широкий двуцветный пояс. Это важная деталь, которая подчеркивает талию и намекает на стройную фигуру девушки.

2 Белая рубашка оверсайз с юбкой Объемная белая рубашка – неотъемлемый элемент оверсайза. Это вариант и для офиса, и для свидания, и для прогулок. На его основе можно создать огромное количество образов, сочетая с юбками, брюками, джинсами, шортами, леггинсами. Классические правила регламентируют количество оверсайза в образе. При объемном верхе должен быть узкий, облегающий низ. Однако современные девушки, подражая Билли Айлиш, не слушают это правило и формируют весь свой гардероб из просторный вещей. Как, например, в образе от Cédric Charlier. Юбка и рубашка весьма огромны, единственная облегающая вещь на этом празднике оверсайза – сапоги. В целом, наряд весьма строгий и офисный. Серый и белый составляют красивый дуэт, приятный глазу. Объемная рубашка выглядит еще больше за счет массивного декора. Юбка настолько длинная, что скрывает часть сапог.

3 Удлиненная рубашка с гольфами Среди множества вариантов, с чем носить длинную женскую рубашку, самый интересный ответ будет – с гольфами. "И это все?" – спросите вы. Да, это все, что видно, поскольку рубашка настолько длинная, что скрывает короткий низ. Нам остается только догадываться, что там – шорты или юбка. Образ от Dolce & Gabbana интересен не только дуэтом рубашки и гольф. Привлекает здесь и цветовое решение. Черно-белая вставка на груди перекликается с манжетами в таком же оформлении. Венчает всю эту красоту огромное пальто, наброшенное на плечи. John John демонстрирует еще один образ, основанный на этом дуэте. Женская длинная рубашка доходит до колен, словно платье. С ней сочетаются гольфы с уютными черно-белыми полосками, длинное пальто и дерзкий головной убор, напоминающий панаму. Прекрасный стиль на начало сезона "осень-зима 2019-2020", когда еще достаточно тепло, чтобы безболезненно обнажить ноги.

4 Удлиненная рубашка с пиджаком или курткой Объединять длинную белую рубашку с пиджаком или курткой – хорошая идея для осени. Цветовое оформление здесь не играет большой роли. Верхняя осенняя одежда прекрасно дополняет и клетчатую, и полосатую, и джинсовую, и однотонную рубашку. Образ от Etro выполнен в духе Уоллис Симпсон. Эта законодательница мод, ради которой отрекся от престола Эдуард VIII, знала толк в создании визуальных иллюзий и грамотных сочетаний. Строгий пиджак в клетку и длинная рубашка в нежно-желтую полоску – это еще можно стерпеть. Однако при взгляде на образ возникает интересный вопрос, ничего ли не забыто. Брюки, юбка, шорты – да хоть что-нибудь? Лишь длинные ноги в черных прозрачных колготках – вот и все, что мы видим ниже. Кого-то это шокирует, а кого-то приведет в восторг. К тому же, рубашку здесь вполне можно посчитать платьем, ведь длина позволяет. Образ от Ermanno Scervino поддерживает предыдущего оратора. Он предлагает носить удлиненную рубашку с застегнутым пиджаком с таким учетом, чтобы длина этих элементов совпадала. едва заметные кружевные оборки, выбивающиеся из-под рубашки, намекают, что под ней что-то есть. Длинная белая рубашка в образе Redemption выглядит совсем как мини-платье. Кожаная куртка несколько короче ее, что создает гармоничный образ. Хороший вариант на теплую осень.

5 Длинная рубашка с юбкой еще одна идея, с чем носить рубашку-оверсайз. Юбка может быть длинной или короткой, облегающей или просторной. О том, как заправлять рубашку в юбку, существует целая философия. Многие девушки заправляют рубашку лишь спереди, сзади оставляя ниспадать свободно. Такой стиль подчеркивает стройность и неформальность, создает соблазнительные вертикальные складки. Некоторые девушки идут еще дальше, и заправляют лишь одну половину рубашки спереди. Образ выглядит интересно, по-молодежному. Fendi сочетает свободную рубашку с объемной юбкой. Цветовое решение этого образа интересно тем, что оттенки всех элементов входят в одну гамму. Здесь нет контраста, а есть лишь плавный переход, градация. Рубашка сшита из блестящей и плотной ткани, напоминает плащ. ее прямой покрой формирует прямоугольник, который разделяет надвое горизонтальный шов. Строгий воротничок и длинные узкие манжеты подчеркивают официальность стиля. Kwaidan Editions демонстрирует, как славно удлиненная белая рубашка сочетается с узкой юбкой в анималистическом исполнении. Черный узор зебры на желтом фоне – разве может быть дополнение лучше? Образ одновременно строг и дерзок. Верх здесь гармонично уравновешивает низ.

6 Длинная рубашка с брюками еще одна идея, с чем хорошо выглядит рубашка-оверсайз. Брюки! Классические джинсы, офисные брюки прямого покроя, леггинсы, чиносы. Любой тип брюк от соседства с длинной рубашкой лишь выигрывает. Философия о том, как заправлять рубашку в брюки, схожа с правилами касательно юбки. С какими-то брюками хорошо выглядит свободно ниспадающая рубашка, а с другими – заправленная. Зависит от покроя и степени облегания. Jeffrey Dodd демонстрирует, что не джинсами едиными живет модница. Темные широкие брючки с непредсказуемым узором освежаются белой прямой рубашкой. Строгий узор на воротнике в черно-белую полоску противоречит безумному принту на брюках. Образ от Kwaidan Editions завораживает драматичным переходом от бордового к красному. Пятна и полосы на рубашке выглядят неожиданно. Их интенсивность нарастает по мере приближения к брюкам. Благодаря такой хитрости верх и низ выглядят единым целым. Эффектным целым!

7 Длинная рубашка с прозрачной юбкой или платьем Длинная рубашка – сама по себе платье. Этот прием используют креативные дизайнеры, объединяя ее с длинными прозрачными юбками. Образ скользит на грани: с одной стороны, все в пределах допустимого, но с другой – выглядит весьма пикантно. Здесь убивается сразу стая зайцев: длинные и стройные ноги демонстрируются, стиль макси с его очаровательной загадкой сохраняется. Юбка у Fendi не совсем прозрачная: большая доля у плотных вставок. Она струится и гипнотизирует обилием складок. Рубашка с нежно-бежевым оттенком дополняет и освежает черный низ. Прекрасный, немного пикантный образ. Кислотно-голубой цвет на фото захватил образ целиком, лишь сапоги ему не подчиняются. Аутфит получился очаровательным, глаз не оторвать. Пышная полупрозрачная юбка и рубашка, сшитая из подобного материала, формируют достойный total look. Дизайнеры от Prada пошли еще дальше. Они предлагают надеть рубашку под полупрозрачное платье! Черные цветочки, кажется, висят в воздухе, а на линии груди вставка более ощутимая.

8 Длинная рубашка с джемпером Джемпер – еще один уместный компаньон длинной рубашке. Особенный шик, когда она выглядывает из-под его нижнего края. А если цветовое оформление черно-белое, то это идеальный вариант для офиса. Как, например, в образе от Redemption. Этот дуэт дополнен черной кожаной курткой и брюками в интересном стиле. Здесь сочетаются строгость, элегантность и дерзость.