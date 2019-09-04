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Мода 2019: 8 простых способов, как носить белый свитер этой осенью

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Мода 2019: 8 простых способов, как носить белый свитер этой осенью
18:08 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Именно эта вещь должна стать самой комфортной, самой стильной и универсальной в этом сезоне.

  • 1

    С юбкой с принтом

    Юбки миди с принтом стали триумфаторами сезона весна-лето 2019. Холодный сезон тоже не пройдет без этой стильной вещи. Но, конечно, сочетать эту юбку нужно с теплым белым свитером! Выберите свитер с классическим принтом (с цветами или ромбиками). Можете довершить образ аксессуаром с трендовым животным принтом. Например, выберите небольшую сумку со змеиным или леопардовым принтом. Чем не идеальный аксессуар для осеннего образа? Эта вещь добавит довольно спокойному образу оригинальности и стиля.

  • 2

    С яркими брюками

    Вы помните про 9 трендовых цветов и принтов сезона осень-зима 2019/2020? Пастельные цвета будут очень популярными, но останется место и для ярких, кричащих тонов. Эта тенденция уже просматривается в образах фешн-блогеров. Белые свитера имеют свойство сочетаться с любым цветом, поэтому даже не сомневайтесь в этом образе. Сочетание брюк ярко-голубого цвета и белого свитера оверсайз выглядит просто идеально.

  • 3

    С комбинезоном

    Популярность комбинезонов немного поутихла, но эта вещь пока не собирается покидать список тенденций. Поэтому обязательно приобретите себе комбинезон пастельного цвета и сочетайте его с белым свитером с горлом и широким поясом. Вам точно будет удобно и тепло в такой одежде.

  • 4

    С пиджаком песочного цвета

    Если в прошлом году мир моды сходил с ума по пиджакам коричневого цвета, то в этом году популярность перешла к пиджакам песочного цвета. Это идеальная вещь, чтобы дополнить образ в белом цвете. Создайте стильный осенний образ с белыми джинсами на высокой талии, белым свитером, пиджаком песочного цвета и золотистыми аксессуарами. Эти детали разбавят довольно спокойный образ поастельных оттенков.

  • 5

    С вещами оверсайз нейтральных тонов

    Одежда оверсайз удерживает популярность уже несколько сезонов. Поэтому образ с вещами оверсайз нейтральных тонов должен стать одним из самых стильных этой осенью. Комбинируйте серые брюки на высокой талии и белый свитер оригинального кроя. Черный пояс немного разбавит образ, а простая белая сумка сделает его еще более утонченным.

  • 6

    С дутой курткой

    Дутая куртка станет желанной вещью для всех модниц. И не важно, каким будет стиль образа: классическим или спортивным. В новом сезоне вы всегда найдете дутую куртку под любой образ. Одним из идеальных вариантов станет сочетание белых штанов, ярких кроссовок и белого свитера. Добавьте к образу яркую сумку оригинальной формы, и праздничный наряд готов!

  • 7

    С пончо

    Да, эта вещь снова возвращается в список тенденций. Брендовые магазины будут переполнены пончо самых разнообразных цветов и форм. Поэтому комбинация светлого пончо и белого свитера с высоким горлом будет беспроигрышной. Получится теплый, изысканный, стильный образ. 

  • 8

    С меховым пальто

    Это сочетание прекрасно подойдет для офисного образа. Вам понадобятся три простые вещи для его создания: брюки черного цвета, длинное меховое пальто, стильная сумка яркого цвета и, конечно, белый свитер. Идеальный осенний образ на каждый день.

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Мода, Стиль, Наряд, мода 2019, Мода осень 2019, Белый свитер.
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