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Маникюр 2019: модный френч с рисунком на любой вкус (Фото)

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Маникюр 2019: модный френч с рисунком на любой вкус (Фото)
10:32 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В мире нейл-арта с каждым годом появляются новые и очень интересные новинки, но несмотря на это, классический френч все также востребован.

  • 1

    Он замечательно подходит не только для трудовых офисных будней, но и для повседневной жизни. Маникюр смотрится изящно, необычайно нежно, эффектно и в тоже время достаточно сдержанно.

  • 2

    Геометрический вариант на протяжении нескольких лет остается в числе самых модных дизайнов. И это вовсе не удивительно, ведь с помощью фигур можно с легкостью создавать разные варианты сочетаний.

  • 3

    Стоит подчеркнуть, что геометрический дизайн универсален. Он идеально смотрится не только на коротеньких, но длинных ноготках, при этом их форма абсолютно не имеет значения.

  • 4

    Самое главное – выбрать верный дизайн, который сделает акцент на красоту и роскошность ручек и ноготков. Если вы сомневаетесь, подойдет ли вам геометрический стиль, то для начала попробуйте оформить геометрией один ноготок.

  • 5

    Ну как можно не восхищаться красотой флористических рисунков? Они придают ноготкам нотку романтичности и скромности, даже в минимальном формате.

  • 6

    Поэтому цветы чаще всего встречаются у мечтательных и нежных девушек. Такое решение актуально для свадебной церемонии, и отлично подойдет к свадебному наряду любого стиля.

  • 7

    Цветочный рисунок в изумительном, лаконичном стиле при сочетании нейтральных оттенков выбирают девушки, работающие в офисе. Такой вариант тонко сочтется со строгими классическими одеяниями.

  • 8

    Рисунок в виде манящего цветка не обязательно должен быть небольшого размера и выглядеть сдержанно.

  • 9

    Девушки могут смело фантазировать и экспериментировать со стилем ноготков, выбирая насыщенные яркие тона и масштабные композиции.

  • 10

    Как уже было замечено, френч – это дизайн, не имеющий временных рамок. Его предпочитают для любых торжественных мероприятий и обычной повседневной жизни.

  • 11

    Он не выглядит вызывающе, а напротив, выделяет скромность и красоту ручек. По желанию френч с рисунком можно украсить интересным и стильным декором. Это могут быть небольшие стразы, блестящие конфетти или бусинки.

  • 12

    Главное, чтоб декор был не слишком объемным и уместен с рисунком, не имея при этом неаккуратный, вульгарный и грубый вид.

  • 13

    Если не хочется делать какой-либо конкретный рисунок, рекомендуем сделать эффектный абстрактный узор. Разновидные фигуры, линии и сочетания нескольких тонов в произвольном порядке будут стильно выглядеть на ноготках.

  • 14

    Подобные узоры всегда удачно смотрятся в сочетании с французским маникюром в любом цветовом решении. При таком варианте ногтевого дизайна удастся создать эксклюзивный и броский образ.

  • 15

    Очень часто классический френч дополняют изображением легких, эффектных и нежных бабочек. Они могут быть абсолютно разного размера и формы, выполненные на одном или нескольких ногтях.

  • 16

    Здесь можно смело полагаться на свои предпочтения и фантазию. В целом, маникюр с таким интересным элементом выглядит очень легким, романтичным и нежным.

  • 17

    Скромные любительницы лаконичного стиля, несомненно, выбирают именно классический французский маникюр. А вот добавить оригинальности можно при помощи разных способов.

  • 18

    Такой дизайн очень легок в выполнении. Для нанесения узора с ровными контурами используют слайдер-дизайн либо стемпинг.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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