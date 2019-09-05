Маникюр 2019: модный френч с рисунком на любой вкус (Фото)

Он замечательно подходит не только для трудовых офисных будней, но и для повседневной жизни. Маникюр смотрится изящно, необычайно нежно, эффектно и в тоже время достаточно сдержанно.
Геометрический вариант на протяжении нескольких лет остается в числе самых модных дизайнов. И это вовсе не удивительно, ведь с помощью фигур можно с легкостью создавать разные варианты сочетаний.
Стоит подчеркнуть, что геометрический дизайн универсален. Он идеально смотрится не только на коротеньких, но длинных ноготках, при этом их форма абсолютно не имеет значения.
Самое главное – выбрать верный дизайн, который сделает акцент на красоту и роскошность ручек и ноготков. Если вы сомневаетесь, подойдет ли вам геометрический стиль, то для начала попробуйте оформить геометрией один ноготок.
Ну как можно не восхищаться красотой флористических рисунков? Они придают ноготкам нотку романтичности и скромности, даже в минимальном формате.
Поэтому цветы чаще всего встречаются у мечтательных и нежных девушек. Такое решение актуально для свадебной церемонии, и отлично подойдет к свадебному наряду любого стиля.
Цветочный рисунок в изумительном, лаконичном стиле при сочетании нейтральных оттенков выбирают девушки, работающие в офисе. Такой вариант тонко сочтется со строгими классическими одеяниями.
Рисунок в виде манящего цветка не обязательно должен быть небольшого размера и выглядеть сдержанно.
Девушки могут смело фантазировать и экспериментировать со стилем ноготков, выбирая насыщенные яркие тона и масштабные композиции.
Как уже было замечено, френч – это дизайн, не имеющий временных рамок. Его предпочитают для любых торжественных мероприятий и обычной повседневной жизни.
Он не выглядит вызывающе, а напротив, выделяет скромность и красоту ручек. По желанию френч с рисунком можно украсить интересным и стильным декором. Это могут быть небольшие стразы, блестящие конфетти или бусинки.
Главное, чтоб декор был не слишком объемным и уместен с рисунком, не имея при этом неаккуратный, вульгарный и грубый вид.
Если не хочется делать какой-либо конкретный рисунок, рекомендуем сделать эффектный абстрактный узор. Разновидные фигуры, линии и сочетания нескольких тонов в произвольном порядке будут стильно выглядеть на ноготках.
Подобные узоры всегда удачно смотрятся в сочетании с французским маникюром в любом цветовом решении. При таком варианте ногтевого дизайна удастся создать эксклюзивный и броский образ.
Очень часто классический френч дополняют изображением легких, эффектных и нежных бабочек. Они могут быть абсолютно разного размера и формы, выполненные на одном или нескольких ногтях.
Здесь можно смело полагаться на свои предпочтения и фантазию. В целом, маникюр с таким интересным элементом выглядит очень легким, романтичным и нежным.
Скромные любительницы лаконичного стиля, несомненно, выбирают именно классический французский маникюр. А вот добавить оригинальности можно при помощи разных способов.
Такой дизайн очень легок в выполнении. Для нанесения узора с ровными контурами используют слайдер-дизайн либо стемпинг.