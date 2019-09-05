Маникюр 2019: модный френч с рисунком на любой вкус (Фото)

1 Он замечательно подходит не только для трудовых офисных будней, но и для повседневной жизни. Маникюр смотрится изящно, необычайно нежно, эффектно и в тоже время достаточно сдержанно.

2 Геометрический вариант на протяжении нескольких лет остается в числе самых модных дизайнов. И это вовсе не удивительно, ведь с помощью фигур можно с легкостью создавать разные варианты сочетаний.

3 Стоит подчеркнуть, что геометрический дизайн универсален. Он идеально смотрится не только на коротеньких, но длинных ноготках, при этом их форма абсолютно не имеет значения.

4 Самое главное – выбрать верный дизайн, который сделает акцент на красоту и роскошность ручек и ноготков. Если вы сомневаетесь, подойдет ли вам геометрический стиль, то для начала попробуйте оформить геометрией один ноготок.

5 Ну как можно не восхищаться красотой флористических рисунков? Они придают ноготкам нотку романтичности и скромности, даже в минимальном формате.

6 Поэтому цветы чаще всего встречаются у мечтательных и нежных девушек. Такое решение актуально для свадебной церемонии, и отлично подойдет к свадебному наряду любого стиля.

7 Цветочный рисунок в изумительном, лаконичном стиле при сочетании нейтральных оттенков выбирают девушки, работающие в офисе. Такой вариант тонко сочтется со строгими классическими одеяниями.

8 Рисунок в виде манящего цветка не обязательно должен быть небольшого размера и выглядеть сдержанно.

9 Девушки могут смело фантазировать и экспериментировать со стилем ноготков, выбирая насыщенные яркие тона и масштабные композиции.

10 Как уже было замечено, френч – это дизайн, не имеющий временных рамок. Его предпочитают для любых торжественных мероприятий и обычной повседневной жизни.

11 Он не выглядит вызывающе, а напротив, выделяет скромность и красоту ручек. По желанию френч с рисунком можно украсить интересным и стильным декором. Это могут быть небольшие стразы, блестящие конфетти или бусинки.

12 Главное, чтоб декор был не слишком объемным и уместен с рисунком, не имея при этом неаккуратный, вульгарный и грубый вид.

13 Если не хочется делать какой-либо конкретный рисунок, рекомендуем сделать эффектный абстрактный узор. Разновидные фигуры, линии и сочетания нескольких тонов в произвольном порядке будут стильно выглядеть на ноготках.

14 Подобные узоры всегда удачно смотрятся в сочетании с французским маникюром в любом цветовом решении. При таком варианте ногтевого дизайна удастся создать эксклюзивный и броский образ.

15 Очень часто классический френч дополняют изображением легких, эффектных и нежных бабочек. Они могут быть абсолютно разного размера и формы, выполненные на одном или нескольких ногтях.

16 Здесь можно смело полагаться на свои предпочтения и фантазию. В целом, маникюр с таким интересным элементом выглядит очень легким, романтичным и нежным.

17 Скромные любительницы лаконичного стиля, несомненно, выбирают именно классический французский маникюр. А вот добавить оригинальности можно при помощи разных способов.