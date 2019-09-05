Педикюр 2019: самые интересные идеи дизайна на осень (Фото)

1 Независимо от сезона, ножки каждой девушки должны быть в идеальном состоянии. Дизайн и варианты в 2019 году очень разнообразны.

2 В 2019 году в топе по-прежнему остается однотонный педикюр в стиле минимализма. Также не потеряли актуальность и многоцветные модели с наличием сложного и простого декора. Что касается цветовой гаммы, то она должна быть максимально приближённая к натуральности цветов.

3 Для того, чтобы выглядеть стильно, нужно напрочь отказаться от чрезмерной яркости и броскости цветов.

4 На вершине популярности идеи с переливами, сияниями и переходами, также омбре, втирка, градиент, кошачий глаз. Вместе со сменой сезона лучше вносить некие коррективы в тему рисунка. Ведь как осень, так и зима приходит вместе со своей особой палитрой и чарующими символами.

5 С помощью броского педикюра очень просто обратить внимание на стройные ножки его обладательницы. Конечно же, самым популярным стилем в этом году станет флористическая тематика.

6 Это — изображение завораживающих цветов, в обрамлении насыщенной зеленой листвы.

7 С таким педикюром женщина сможет подчеркнуть свою внутреннюю красоту, гармонию и, конечно же, чувство стиля. Положившись на фантазию, можно с легкостью создать для себя эксклюзивный и удивительный педикюр.

8 Для девушек юного возраста мастера педикюра советуют выбирать дизайн с тропическими фруктами, ракушками, стрекозами и солнышком.

9 Фееричный педикюр с наличием страз не утратил свою актуальность.

10 Солнечные лучи, отбивающие сияние стразов, не оставят незамеченными ваш элегантный педикюр.

11 Стоит заметить, что более крупные элементы нужно применять в одиночном варианте, делая их основной частью изображения.

12 Для создания педикюра с наличием блесток воспользуйтесь глиттерным лаком . Если же ваши предпочтения более обширны, то воспользуйтесь более сложными идеями украшений в педикюре: используйте камифубуки, битое стекло, бульонки, технику втирки.

13 В 2019 году художники-дизайнеры порадует модниц разновидностями стилей, идей и сложнейшими сочетаниями разных техник со стразами в педикюре.

14 Узкие полоски глиттера или тоненькая лента в 2019 году всё чаще используется для декорирования однотонной поверхности.

15 На протяжении многих лет не выходит из моды педикюр в французском стиле. Его выполняет как в классическом виде, так и в более пестрых разноцветных тонах.

16 Лунный и французский педикюр могут иметь сложные вариации: тройные линии улыбки или линии французского педикюра, которые объединяются в один образ, декорированные лунки и улыбки из стразов. В моде варианты с разноцветным рисунком на большом пальчике.

17 Используя красный цвет на ногтях ног, каждая женщина с легкостью сможет отличаться не только оригинальностью и разнообразием своего педикюром, но и подчеркнуть женственность, гармоничность и целеустремленность в своём образе.

18 Белое покрытие даёт отличную возможность изобразить все, что угодно на ногтях ног. На белом фоне можно разместить кусочки битого стекла или фольги, которые переливаются разнообразными оттенками, и делают образ неповторимым и уникальным.