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Педикюр 2019: самые интересные идеи дизайна на осень (Фото)

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Педикюр 2019: самые интересные идеи дизайна на осень (Фото)
13:29 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Ухаживать за своим внешним видом, придавая неотразимый, великолепный вид маникюра на руках, не стоит забывать и о красивом педикюре на ножках.

  • 1

    Независимо от сезона, ножки каждой девушки должны быть в идеальном состоянии. Дизайн и варианты в 2019 году очень разнообразны.

  • 2

    В 2019 году в топе по-прежнему остается однотонный педикюр в стиле минимализма. Также не потеряли актуальность и многоцветные модели с наличием сложного и простого декора. Что касается цветовой гаммы, то она должна быть максимально приближённая к натуральности цветов.

  • 3

    Для того, чтобы выглядеть стильно, нужно напрочь отказаться от чрезмерной яркости и броскости цветов.

  • 4

    На вершине популярности идеи с переливами, сияниями и переходами, также омбре, втирка, градиент, кошачий глаз. Вместе со сменой сезона лучше вносить некие коррективы в тему рисунка. Ведь как осень, так и зима приходит вместе со своей особой палитрой и чарующими символами.

  • 5

    С помощью броского педикюра очень просто обратить внимание на стройные ножки его обладательницы. Конечно же, самым популярным стилем в этом году станет флористическая тематика.

  • 6

    Это — изображение завораживающих цветов, в обрамлении насыщенной зеленой листвы.

  • 7

    С таким педикюром женщина сможет подчеркнуть свою внутреннюю красоту, гармонию и, конечно же, чувство стиля. Положившись на фантазию, можно с легкостью создать для себя эксклюзивный и удивительный педикюр.

  • 8

    Для девушек юного возраста мастера педикюра советуют выбирать дизайн с тропическими фруктами, ракушками, стрекозами и солнышком.

  • 9

    Фееричный педикюр с наличием страз не утратил свою актуальность.

  • 10

    Солнечные лучи, отбивающие сияние стразов, не оставят незамеченными ваш элегантный педикюр.

  • 11

    Стоит заметить, что более крупные элементы нужно применять в одиночном варианте, делая их основной частью изображения.

  • 12

    Для создания педикюра с наличием блесток воспользуйтесь глиттерным лаком . Если же ваши предпочтения более обширны, то воспользуйтесь более сложными идеями украшений в педикюре: используйте камифубуки, битое стекло, бульонки, технику втирки.

  • 13

    В 2019 году художники-дизайнеры порадует модниц разновидностями стилей, идей и сложнейшими сочетаниями разных техник со стразами в педикюре.

  • 14

    Узкие полоски глиттера или тоненькая лента в 2019 году всё чаще используется для декорирования однотонной поверхности.

  • 15

    На протяжении многих лет не выходит из моды педикюр в французском стиле. Его выполняет как в классическом виде, так и в более пестрых разноцветных тонах.

  • 16

    Лунный и французский педикюр могут иметь сложные вариации: тройные линии улыбки или линии французского педикюра, которые объединяются в один образ, декорированные лунки и улыбки из стразов. В моде варианты с разноцветным рисунком на большом пальчике.

  • 17

    Используя красный цвет на ногтях ног, каждая женщина с легкостью сможет отличаться не только оригинальностью и разнообразием своего педикюром, но и подчеркнуть женственность, гармоничность и целеустремленность в своём образе.

  • 18

    Белое покрытие даёт отличную возможность изобразить все, что угодно на ногтях ног. На белом фоне можно разместить кусочки битого стекла или фольги, которые переливаются разнообразными оттенками, и делают образ неповторимым и уникальным.

  • 19

    Гель-лак и шеллак отличаются своей прочностью и качеством. Несмотря на сезон, педикюр будет держаться, и оставаться таким же аккуратным до 3 недель.

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус!!!

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