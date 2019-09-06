Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)

Не стоит зацикливаться на темных оттенках и консервативном дизайне, попробуйте что-то новое!
Абстракция — это всегда отличная идея, как разбавить свой привычный маникюр. Вы можете нарисовать цветы, листочки или поиграть с точками и геометрическими элементами.
Не прячьте свои яркие лаки. Используйте разные оттенки для того, чтобы придать своему ежедневному образу насыщенности.
Вы можете комбинировать покрытие с разными оттенками, глиттером или другими модными элементами.
Темные оттенки в маникюре — это не всегда "скучно", ведь вы можете добавить блестки или втрику. Такая деталь сделает его интересным и добавит изюминку.
Универсальный маникюр, который подойдет для любого случая.
Светлые оттенки в маникюре придают образу нежности.
Добавьте немного блесток, страз или других модных элементов на свое усмотрение.
Сделайте креативный маникюр с наклейками или рисунками. Дизайн зависит только от вашей фантазии!
Попробуйте добавить в свой дизайн ногтей абстрактные лица с разными геометрическими формами. Очень популярный тренд, который используют не только в маникюре!
Осень — это пора темных и контрастных оттенков, таких как коричневый, серый, глубокий синий, фиолетовый, бордовый, черный, золотой, изумрудно-зеленый и др.
Осенние листья на ногтях — это, конечно, наиболее распространенный осенний маникюр. Вы можете нарисовать осенние листья на каждом ногте или же сделать акцент лишь на одном.
Помните, что ваш осенний маникюр может отличаться в зависимости от типа лака, которым вы пользуетесь.
Глянцевые лаки для ногтей являются наиболее распространенными, а матовые идеально подходят, когда вы торопитесь. И классический блеск для ногтей украсит любой ваш даже самый простой дизайн ногтей.
Яркие, неоновые оттенки остались в прошлом. Вместе с осенью пришли новые фавориты - красный, бордовый и медный.
Так же будут популярны и нейтральные оттенки, которые будут отлично сочетаться с ярким осенним макияжем. Нюдовые ногти составят прекрасную компанию красной, оранжевой и бордовой помаде.
В осеннем маникюре можно использовать блестки и украшения, ведь осень – золотая пора, нужно соответствовать.