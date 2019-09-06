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Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)

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Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)
10:12 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Про черный лучше на время забыть. Скорее всего, он вернется, но чуть позже.

  • 1

    Не стоит зацикливаться на темных оттенках и консервативном дизайне, попробуйте что-то новое!

  • 2

    Абстракция — это всегда отличная идея, как разбавить свой привычный маникюр. Вы можете нарисовать цветы, листочки или поиграть с точками и геометрическими элементами.

  • 3

    Не прячьте свои яркие лаки. Используйте разные оттенки для того, чтобы придать своему ежедневному образу насыщенности.

  • 4

    Вы можете комбинировать покрытие с разными оттенками, глиттером или другими модными элементами.

  • 5

    Темные оттенки в маникюре — это не всегда "скучно", ведь вы можете добавить блестки или втрику. Такая деталь сделает его интересным и добавит изюминку.

  • 6

    Универсальный маникюр, который подойдет для любого случая.

  • 7

    Светлые оттенки в маникюре придают образу нежности.

  • 8

    Добавьте немного блесток, страз или других модных элементов на свое усмотрение.

  • 9

    Сделайте креативный маникюр с наклейками или рисунками. Дизайн зависит только от вашей фантазии!

  • 10

    Попробуйте добавить в свой дизайн ногтей абстрактные лица с разными геометрическими формами. Очень популярный тренд, который используют не только в маникюре!

  • 11

    Осень — это пора темных и контрастных оттенков, таких как коричневый, серый, глубокий синий, фиолетовый, бордовый, черный, золотой, изумрудно-зеленый и др.

  • 12

    Осенние листья на ногтях — это, конечно, наиболее распространенный осенний маникюр. Вы можете нарисовать осенние листья на каждом ногте или же сделать акцент лишь на одном.

  • 13

    Помните, что ваш осенний маникюр может отличаться в зависимости от типа лака, которым вы пользуетесь.

  • 14

    Глянцевые лаки для ногтей являются наиболее распространенными, а матовые идеально подходят, когда вы торопитесь. И классический блеск для ногтей украсит любой ваш даже самый простой дизайн ногтей.

  • 15

    Яркие, неоновые оттенки остались в прошлом. Вместе с осенью пришли новые фавориты - красный, бордовый и медный.

  • 16

    Так же будут популярны и нейтральные оттенки, которые будут отлично сочетаться с ярким осенним макияжем. Нюдовые ногти составят прекрасную компанию красной, оранжевой и бордовой помаде.

  • 17

    В осеннем маникюре можно использовать блестки и украшения, ведь осень – золотая пора, нужно соответствовать.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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Техника, Осень, Дизайн, Идеи, Декор, Тренды, Тренды осени, Стильный маникюр, Модный маникюр, Нейл-арт, маникюр 2019, мода 2019, Осень 2019.
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