Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)

1 Не стоит зацикливаться на темных оттенках и консервативном дизайне, попробуйте что-то новое!

2 Абстракция — это всегда отличная идея, как разбавить свой привычный маникюр. Вы можете нарисовать цветы, листочки или поиграть с точками и геометрическими элементами.

3 Не прячьте свои яркие лаки. Используйте разные оттенки для того, чтобы придать своему ежедневному образу насыщенности.

4 Вы можете комбинировать покрытие с разными оттенками, глиттером или другими модными элементами.

5 Темные оттенки в маникюре — это не всегда "скучно", ведь вы можете добавить блестки или втрику. Такая деталь сделает его интересным и добавит изюминку.

6 Универсальный маникюр, который подойдет для любого случая.

7 Светлые оттенки в маникюре придают образу нежности.

8 Добавьте немного блесток, страз или других модных элементов на свое усмотрение.

9 Сделайте креативный маникюр с наклейками или рисунками. Дизайн зависит только от вашей фантазии!

10 Попробуйте добавить в свой дизайн ногтей абстрактные лица с разными геометрическими формами. Очень популярный тренд, который используют не только в маникюре!

11 Осень — это пора темных и контрастных оттенков, таких как коричневый, серый, глубокий синий, фиолетовый, бордовый, черный, золотой, изумрудно-зеленый и др.

12 Осенние листья на ногтях — это, конечно, наиболее распространенный осенний маникюр. Вы можете нарисовать осенние листья на каждом ногте или же сделать акцент лишь на одном.

13 Помните, что ваш осенний маникюр может отличаться в зависимости от типа лака, которым вы пользуетесь.

14 Глянцевые лаки для ногтей являются наиболее распространенными, а матовые идеально подходят, когда вы торопитесь. И классический блеск для ногтей украсит любой ваш даже самый простой дизайн ногтей.

15 Яркие, неоновые оттенки остались в прошлом. Вместе с осенью пришли новые фавориты - красный, бордовый и медный.

16 Так же будут популярны и нейтральные оттенки, которые будут отлично сочетаться с ярким осенним макияжем. Нюдовые ногти составят прекрасную компанию красной, оранжевой и бордовой помаде.