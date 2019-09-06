Педикюр 2019: трендовый дизайн с принтом (Фото)

1 Хороший вариант, когда на улице тепло, солнечно и хочется вдохновить всех ярким настроением. Тропические темы разнообразные и их интересно рассматривать. Выбирай лианы, папоротники, пальмы и сочные экзотические цветы.

2 Абстракции — на вершине хит-парадов в маникюре, поэтому неудивительно, что мы предлагаем попробовать эти рисунки и в педикюре.

3 Выбирай яркие цветовые сочетания и вдохновляйся полотнами абстракционистов, чтобы создать интересные рисунки.

4 Шикарный вариант для девушек, которые любят блестеть. Крошечные кристаллы можно выложить разнообразными узорами, а можно просто декорировать лунку или край ногтя.

5 Сочный розовый, фуксия, коралловые и малиновые оттенки отлично сочетаются с загаром. Создавай рисунки в этих оттенках: омбре, полоски, абстракцию и прочие трендовые варианты.

6 Самый простой вариант декора ноготков на пальчиках ног — покрыть их однотонным лаком. Не переживайте, выбрав правильный оттенок можно не только скрыть мелкие несовершенства ногтевых пластин, но и попасть в категорию "сезонные тренды".

7 Не имеете возможности поэкспериментировать с дизайном? Тогда сыграйте на контрасте текстур, выбирая затейливые фактурные лаки.

8 Неил-арт также не теряет лидерских позиций. Миниатюрный рисунок, хрупкая зеленая веточка или яркий цветочек — все это имеет место быть от года к году.

9 Любительницы простоты и аскетизма смогут оценить минималистичный педикюр или строгий геометрический узор.

10 Красивые, ухоженные ножки — обязательная составляющая женского образа, служащая индикатором аккуратности и бережного отношения к себе.

11 Педикюр — это время, которое вы можете уделить самой себе и привести в гармонию внутренние ощущения.

12 Педикюр следует делать не только в сезон открытых босоножек и длительных прогулок по пустынному пляжу, но и в осеннюю слякоть или зимнюю стужу.

13 Осенью 2019 года в тренде будет огромное разнообразие цветовой палитры.

14 В этом сезоне в тренде изображение цветов, листьев, а также лесных зверей. Конечно же, ряды популярности не покидают яркие, блестящие ноготки, с использованием блесток, камней и страз.

15 На смену классическому френчу в этом сезоне придет френч с яркой зоной улыбки. Также, можно будет сочетать контрастные оттенки лаков.

16 В моде снова однотонное оформление ногтей, а также градиент и матовое покрытие.