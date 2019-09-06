Скачать
Пятница, 06.09.2019
Луценко: Вилкула и Колесникова объявили в розыск
Луценко: Вилкула и Колесникова объявили в розыск
Гончарук созывает Кабмин
Гончарук созывает Кабмин
Игрок Динамо попал в топ-5 самых дорогих исполнителей на своей позиции в ЛЕ
Цыганков попал в топ-5 самых дорогих вингеров Лиги Европы
Nokia представила бюджетний смартфон (Фото)
Nokia представила бюджетний смартфон (Фото)

Педикюр 2019: трендовый дизайн с принтом (Фото)

Смотрите фото (18)
Педикюр 2019: трендовый дизайн с принтом (Фото)
12:41 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Дизайн ногтей на ногах — отличный способ привлечь внимание и подчеркнуть женственность.

  • 1

    Хороший вариант, когда на улице тепло, солнечно и хочется вдохновить всех ярким настроением. Тропические темы разнообразные и их интересно рассматривать. Выбирай лианы, папоротники, пальмы и сочные экзотические цветы.

  • 2

    Абстракции — на вершине хит-парадов в маникюре, поэтому неудивительно, что мы предлагаем попробовать эти рисунки и в педикюре.

  • 3

    Выбирай яркие цветовые сочетания и вдохновляйся полотнами абстракционистов, чтобы создать интересные рисунки.

  • 4

    Шикарный вариант для девушек, которые любят блестеть. Крошечные кристаллы можно выложить разнообразными узорами, а можно просто декорировать лунку или край ногтя.

  • 5

    Сочный розовый, фуксия, коралловые и малиновые оттенки отлично сочетаются с загаром. Создавай рисунки в этих оттенках: омбре, полоски, абстракцию и прочие трендовые варианты.

  • 6

    Самый простой вариант декора ноготков на пальчиках ног — покрыть их однотонным лаком. Не переживайте, выбрав правильный оттенок можно не только скрыть мелкие несовершенства ногтевых пластин, но и попасть в категорию "сезонные тренды".

  • 7

    Не имеете возможности поэкспериментировать с дизайном? Тогда сыграйте на контрасте текстур, выбирая затейливые фактурные лаки.

  • 8

    Неил-арт также не теряет лидерских позиций. Миниатюрный рисунок, хрупкая зеленая веточка или яркий цветочек — все это имеет место быть от года к году.

  • 9

    Любительницы простоты и аскетизма смогут оценить минималистичный педикюр или строгий геометрический узор.

  • 10

    Красивые, ухоженные ножки — обязательная составляющая женского образа, служащая индикатором аккуратности и бережного отношения к себе.

  • 11

    Педикюр — это время, которое вы можете уделить самой себе и привести в гармонию внутренние ощущения.

  • 12

    Педикюр следует делать не только в сезон открытых босоножек и длительных прогулок по пустынному пляжу, но и в осеннюю слякоть или зимнюю стужу.

  • 13

    Осенью 2019 года в тренде будет огромное разнообразие цветовой палитры.

  • 14

    В этом сезоне в тренде изображение цветов, листьев, а также лесных зверей. Конечно же, ряды популярности не покидают яркие, блестящие ноготки, с использованием блесток, камней и страз.

  • 15

    На смену классическому френчу в этом сезоне придет френч с яркой зоной улыбки. Также, можно будет сочетать контрастные оттенки лаков.

  • 16

    В моде снова однотонное оформление ногтей, а также градиент и матовое покрытие.

  • 17

    Во всех сферах красоты, стала очень популярна и известна техника омбре. Эта техника часто используется в одежде, в окрашивании волос, в сфере нейл-арта.

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Мода, Цветы, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи педикюра, мода 2019, Педикюр 2019, Цветочный дизайн, Осень 2019, Осенний педикюр, Педикюр на осень.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
02 Виноград: чем полезна всеми любимая осенняя ягода
03 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
05 Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запорожскую область возглавил 45-летний бизнесмен
Запорожскую область возглавил 45-летний бизнесмен
Лето вернулось: прогноз погоды на 6 сентября (Карта)
Лето вернулось: прогноз погоды на 6 сентября (Карта)
Лукашенко хочет провести Олимпиаду с Украиной или Россией
Лукашенко хочет провести Олимпиаду с Украиной или Россией
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь