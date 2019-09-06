Прически 2019: крутые идеи для тонких волос (Фото)

1 Нет лучшего способа усилить красоту ваших волос, чем носить хвост, украшенный модными аксессуарами или косичками. По правде говоря, единственное, что вам нужно, это ослабить ваш хвост, немного растрепать его, и потянуть за края плетеных элементов прически. Это все, что нужно для того, чтобы увеличить объем! Высокий хвост Если вы собираетесь красоваться с хвостиком, это должно выглядеть как высокая корона с шикарным объемом! На самом деле, эта простая прическа дает вам много возможностей для творчества, поэтому все, что вы добавите к ней, будет работать отлично. Просто не забудьте поиграть с прядями: сделайте их как можно более небрежными.

2 Низкий растрепанный хвост, украшенный платком Чем растрепанней, тем лучше! Длина, каскад и легкая небрежность — кто бы мог желать большего от прически? Более того, когда объединены все эти три знаковых характеристики, у тонких волос не остается никаких шансов, кроме как покориться и приобрести объем.

3 Полухвост Хотите верьте, хотите нет, но несколько заколок или аксессуаров могут создать по-настоящему легкую и объемную прическу! Вам просто нужно поднять свой хвост очень высоко и распустить его как корону, так, чтобы он выглядел больше. Закрепите волосы вверху с помощью аксессуаров и расправьте за ними волосы для лучшего эффекта.

4 Скрученные хвосты Помимо очень привлекательной визуальной стороны этой прически, есть небольшой секрет. Даже малейшее скручивание или начес кончиков придаст вашим тонким волосам форму, которая будет смотреться объемно. Скручивание верхней части в хвост также существенно увеличит объем.

5 Растрепанный скрученный низкий пучок Хотите найти прическу, которая за считанные минуты справится с проблемой тонких волос? Идеальный вариант — растрепанный скрученный пучок. Немного беспорядка придаст волосам объем, а мягкие волны прекрасно украсят затылок.

6 Низкий пучок со скрученной короной Что может быть проще, чем скрутить две пряди, потянуть их немного и превратить в низкий пучок? Прическа с такими элементами может легко придать объем тонким волосам с помощью простых приемов: распушать пряди пальцами — вот и все!

7 Прическа с аксессуарами Немного модных аксессуаров не повредят вашей прическе! Напротив, они могут сделать ее еще более привлекательной и придать дополнительный объем, который сохранится в течение всего дня. Неважно, хотите ли вы получить высокую, шикарную прическу или низкую прическу с легкими небрежными прядями — аксессуары для волос увеличат пышность и обеспечат объем вашим волосам.

8 Низкий начесанный шиньон Кто сказал, что популярные прически с шиньонами можно делать только на длинных густых волосах? Нет, у этого стиля нет установленных правил — это не волшебство, просто ловкость рук. Как только вы сделаете прическу с низким начесанным шиньоном и вытянете тонкие пряди одну за другой, вы увидите разницу.

9 Простая прическа для тонких волос Если вы ищете легкие прически для женщин с тонкими волосами, этот небрежно растрепанный, очень милый и игривый пучок точно вам подойдет. Завяжите волосы в свободный низкий хвост и сделайте низкий узел на затылке. Затем вытащите несколько тонких прядей, чтобы придать ему легкую небрежность. Это одна из самых простых причесок для обладательниц тонких локонов. Она отлично смотрится на светло-рыжих и медово-коричневых волосах, которые добавляют глубины и объема этой супер милой дерзкой прическе.

10 Низкий пучок для волос средней длины Самое приятное заключается в том, что большинство объемных причесок для тонких волос очень легко сделать. Вам не нужно тратить часы, пытаясь придать объем — даже самый простой низкий пучок будет выглядеть потрясающе.

11 Плетеный пучок Вы знаете, что косы могут стать идеальной основой для укладки тонких волос, поскольку вы можете делать пряди гуще за считанные секунды. Так почему бы не собрать их в стильный пучок? В прическах для тонких волос следует использовать разнообразие фактур, ведь вы всегда можете сделать свой стиль еще элегантнее.

12 Универсальная скрученная прическа Давайте сделаем каждый элемент прически для тонких волос более привлекательным и уникальным! Попытайтесь украсить свои волосы большими, объемными скручиваниями, мягко высвобождая кончики. Вы можете использовать творческий подход и сделать себе прическу в стиле модерн — изменчивость бесценна!

13 Витой полухвост, закрепленный сзади Для тех, кто предпочитает длинные волосы, выбирайте прически с удлиненными слоями, чтобы добавить немного объема вашим более тонким локонам. Вы можете укладывать свои волосы в забавные прически, как показано здесь. Симпатичные карамельно-коричневые блики на темной основе придают волосам мультитональный вид и ощущение пышности. Бонусом станут натуральные вьющиеся волосы, так как это позволяет использовать элемент полухвоста!

14 Плетеная корона для длинных волос Иногда трудно поверить, что такие густые и текстурированные прически можно сделать очень быстро. Но это правда! Тесьмы в виде рыбьего хвоста, которая обвивает всю корону и переходит в объемные волны, достаточно, чтобы ваши волосы выглядели такими пышными.

15 Двойные голландские косички Если вам интересно, как выглядит настоящая прическа, то эта идея – ответ. Супер объемная прическа с двойными голландскими косами — еще одно доказательство того, что тонкие волосы не являются катастрофой — просто нужен плетеный подход!