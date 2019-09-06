Мода 2019: оригинальные образы, которые помогут подчеркнуть индивидуальность

1 Джинсы и свитшот в стиле скамбро Яркий пример женского варианта стиля скамбро. Надевайте свободные «мамины» джинсы и толстовку с капюшоном. В таких вещах вы точно не замерзнете прохладными осенними днями, особенно, если наденете грубоватые ботинки или кроссовки. Смело выбирайте вещи с разводами в стиле принта tie dye. Не знаете, какой фасон свитшота выбрать? В моде останутся толстовки с капюшонами и комфортные «кенгурухи» с карманами на животе, а так же смешанные типы фасонов.

2 Футболка, мини-шорты и пиджак оверсайз Хотите, чтобы офисный наряд смотрелся гламурно? Тогда попробуйте создать подобный образ с сексуальной ноткой. Кокетливость возникает благодаря «голому» эффекту, созданному за счет того, что пиджак закрывает коротенькие шорты. Кажется, будто их и вовсе нет. Оверсайз всегда хорошо смотрится в сочетании с короткими вещами. Ультрамодный цвет розовой пастели все еще актуален.

3 Футболка и спортивный костюм в стиле гангста Поскольку речь о гламурных трендах, то ограничиться обычным спортивным костюмом не выйдет. Поискать вдохновения для эпатажных нарядов можно в музыкальных клипах современных рэпперов. Сторонники данного стиля просто обожают металлический блеск и, в особенности, цвет золота. В тенденциях сезона «Осень-зима» будут присутствовать пайетки, шипы и отделка жемчугом, так что стоит взять данные идеи на заметку. Какую обувь выбрать? Спортивную, само собой!

4 Комбинезон и куртка в стиле космонавта В современном мире начался новый виток в освоении космоса. Этот интерес к звездным далям все чаще влияет на модные наряды. Если вы увлекаетесь космической тематикой, поэкспериментируйте с образом, напоминающим униформу астронавта или скафандр. Реализовать эту идею можно с помощью белых или серебристых комбинезонов и курток. Кстати, дутые куртки гарантированно вернутся в моду этой осенью и продержаться в наших гардеробах до весны. Будут ли они актуальны в последующие годы? Даже не сомневайтесь!

5 Тренч и козырек для покера Такие козырьки еще называют визорами. Их нередко используют поклонники покера. Честно признаться, я бы ни за что в жизни не надела пластиковый козырек с горячо любимыми мной тренчами. Не настолько готова я к экспериментам. Однако другим смелости не занимать. Сам по себе тренч мягкого цвета гламурным не назовешь, ведь эта вещь считается классической одеждой осени уже много десятилетий. Визор – вот в чем вся фишка (простите мне покерный сленг).

6 Топ, джинсы, пиджак и панама У вас ностальгия по детству? Тогда смело привнесите изюминку в свой наряд с помощью симпатичной панамы. Это модный летний головной убор, однако носить его можно и осенью, если выбрать модели из теплых тканей. Дополните наряд топиком и классическими прямыми джинсами с высокой талией. Панаму можно сочетать по цвету с пиджаком в стиле оверсайз. Кстати, не пропустите осенние образы оверсайз для смелых модниц.

7 Кардиган и плиссированная мини-юбка в стиле преппи Сентябрь – пора учебы, поэтому наряды в стиле школьной формы будут в тренде не только в мире детской моды. Одежда, имитирующая школьную и студенческую форму, относится к стилю преппи. Такие образы можно создать, например, с помощью коротких плиссированных юбок, строгих блузок или кардиганов на пуговицах. В стиле преппи нередко присутствуют полосы красного и синего цвета. Дополнить образ можно с помощью гламурных лакированных ботиночек на каблуках. Ищите гардероб для института? Обратите внимание на подборку образов для студенток.

8 Костюм оверсайз, боди и картуз Идеальный вариант для любительниц белого цвета. Носить его можно не только летом. Не верите в актуальность белых нарядов осенью? Тогда оцените идеи образов с белым свитером. Рианна всегда демонстрирует интересные идеи. Певица выбрала костюм в стиле оверсайз, дополнив его женственным кружевным боди и безумно привлекательным картузом кремового цвета.