Маникюр 2019: модные тенденции осеннего нейл-арта

1 Осенний дизайн ногтей порадует женщин спокойными, насыщенными и тёплыми оттенками осени.

2 Много вариантов дизайна включают в себя оттенки золотого, шоколадного, кофейного и нюдовых цветов.

3 Потрясающе прелестный маникюр мастера создают при помощи пастельных оттенков гель-лака, цвета бордо, синего лака, сливового и фиолетового.

4 Модные цвета осени позволяют создавать на ногтях настоящие шедевры, особенно, если соединить два вида маникюра — матовый и глянцевый.

5 Стильный осенний дизайн безупречно смотрится на ногтях в исполнении любых техник и направлений.

6 Модный маникюр осень 2019 довольно разнообразен.

7 Это и всевозможные листочки, веточки, зверушки, овощи и фрукты, а также глубокие однотонные варианты.

8 Зеленые оттенки станут основой для маникюра с листиками, а сам рисунок можно сделать в другой цветовой гамме или с добавлением основного оттенка.

9 Для создания модного осеннего маникюра отличной подойдет золотая, серебристая фольга и другой блестящий декор. Маникюр в таком исполнении будет красиво переливаться на осеннем солнышке, и сделает образ более праздничным.

10 Модный геометрический дизайн ногтей не теряет своей актуальности и в сезоне осень 2019. Главное, выбрать правильные оттенки и красиво их сочетать.

11 Все уже давно полюбили экстраординарные металлические лаки с эффектом «хамелеона» — переливом цвета в самых неожиданных плоскостях. Благодаря «народной» любви, лаки-хамелеоны будущей осенью снова выйдут покорять улицы.

12 Самым красивым и популярным на протяжении многих сезонов остается дизайн одного или нескольких ногтей. Фантазии нет предела. Все они великолепны.

13 Модной тенденцией осеннего сезона станут ногти, как со спиленными краями, так и с заостренными.