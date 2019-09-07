Маникюр 2019: модные тенденции осеннего нейл-арта

Осенний дизайн ногтей порадует женщин спокойными, насыщенными и тёплыми оттенками осени.
Много вариантов дизайна включают в себя оттенки золотого, шоколадного, кофейного и нюдовых цветов.
Потрясающе прелестный маникюр мастера создают при помощи пастельных оттенков гель-лака, цвета бордо, синего лака, сливового и фиолетового.
Модные цвета осени позволяют создавать на ногтях настоящие шедевры, особенно, если соединить два вида маникюра — матовый и глянцевый.
Стильный осенний дизайн безупречно смотрится на ногтях в исполнении любых техник и направлений.
Модный маникюр осень 2019 довольно разнообразен.
Это и всевозможные листочки, веточки, зверушки, овощи и фрукты, а также глубокие однотонные варианты.
Зеленые оттенки станут основой для маникюра с листиками, а сам рисунок можно сделать в другой цветовой гамме или с добавлением основного оттенка.
Для создания модного осеннего маникюра отличной подойдет золотая, серебристая фольга и другой блестящий декор. Маникюр в таком исполнении будет красиво переливаться на осеннем солнышке, и сделает образ более праздничным.
Модный геометрический дизайн ногтей не теряет своей актуальности и в сезоне осень 2019. Главное, выбрать правильные оттенки и красиво их сочетать.
Все уже давно полюбили экстраординарные металлические лаки с эффектом «хамелеона» — переливом цвета в самых неожиданных плоскостях. Благодаря «народной» любви, лаки-хамелеоны будущей осенью снова выйдут покорять улицы.
Самым красивым и популярным на протяжении многих сезонов остается дизайн одного или нескольких ногтей. Фантазии нет предела. Все они великолепны.
Модной тенденцией осеннего сезона станут ногти, как со спиленными краями, так и с заостренными.
Средние и короткие по размеру ногтевые пластины лучше всего будут смотреться, если им придать миндалевидную, либо квадратную форму с округленными краями.