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Маникюр 2019: модные тенденции осеннего нейл-арта

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Маникюр 2019: модные тенденции осеннего нейл-арта
13:22 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Новый сезон — это новые тренды, интересные идеи и лучшие решения от мастеров модного маникюра.

  • 1

    Осенний дизайн ногтей порадует женщин спокойными, насыщенными и тёплыми оттенками осени.

  • 2

    Много вариантов дизайна включают в себя оттенки золотого, шоколадного, кофейного и нюдовых цветов.

  • 3

    Потрясающе прелестный маникюр мастера создают при помощи пастельных оттенков гель-лака, цвета бордо, синего лака, сливового и фиолетового.

  • 4

    Модные цвета осени позволяют создавать на ногтях настоящие шедевры, особенно, если соединить два вида маникюра — матовый и глянцевый.

  • 5

    Стильный осенний дизайн безупречно смотрится на ногтях в исполнении любых техник и направлений.

  • 6

    Модный маникюр осень 2019 довольно разнообразен.

  • 7

    Это и всевозможные листочки, веточки, зверушки, овощи и фрукты, а также глубокие однотонные варианты.

  • 8

    Зеленые оттенки станут основой для маникюра с листиками, а сам рисунок можно сделать в другой цветовой гамме или с добавлением основного оттенка.

  • 9

    Для создания модного осеннего маникюра отличной подойдет золотая, серебристая фольга и другой блестящий декор. Маникюр в таком исполнении будет красиво переливаться на осеннем солнышке, и сделает образ более праздничным.

  • 10

    Модный геометрический дизайн ногтей не теряет своей актуальности и в сезоне осень 2019. Главное, выбрать правильные оттенки и красиво их сочетать.

  • 11

    Все уже давно полюбили экстраординарные металлические лаки с эффектом «хамелеона» — переливом цвета в самых неожиданных плоскостях. Благодаря «народной» любви, лаки-хамелеоны будущей осенью снова выйдут покорять улицы.

  • 12

     Самым красивым и популярным на протяжении многих сезонов остается дизайн одного или нескольких ногтей. Фантазии нет предела. Все они великолепны.

  • 13

    Модной тенденцией осеннего сезона станут ногти, как со спиленными краями, так и с заостренными.

  • 14

    Средние и короткие по размеру ногтевые пластины лучше всего будут смотреться, если им придать миндалевидную, либо квадратную форму с округленными краями.

Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)

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