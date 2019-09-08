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Прически 2019: мужские осенние стрижки (Фото)

Смотрите фото (10)
Прически 2019: мужские осенние стрижки (Фото)
10:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Прическа – это неотъемлемый элемент выбранного образа и стиля как для женщин, так и для мужчин.

  • 1

    В 2019 году для мужчин модны стрижки разной формы и длины: классические, очень короткие и длинные, с четкими очертаниями или слегка растрепанные, с текстурными прядями либо геометрической челкой.

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    В 2019 году у каждой мужской стрижки появилась модная захватывающая тенденция. Стилисты придали ей спортивного стиля.

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    Короткий вид стрижек чаще всего предпочитают деловые люди или же, наоборот, активная молодежь.

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    Если же мужчина любит эксперименты, тогда можно использовать окрашивание. Лучший вариант - это эффект выгоревших прядей или частичное осветление.

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    Самыми распространенными мужскими стрижками на короткие волосы является бокс. Она характеризуется ультракороткими волосами на височной и затылочной зоне.

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Прически 2019: стильные мужские прически для осеннего сезона

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