Прически 2019: мужские осенние стрижки (Фото)

1 В 2019 году для мужчин модны стрижки разной формы и длины: классические, очень короткие и длинные, с четкими очертаниями или слегка растрепанные, с текстурными прядями либо геометрической челкой.

2 В 2019 году у каждой мужской стрижки появилась модная захватывающая тенденция. Стилисты придали ей спортивного стиля.

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4 Короткий вид стрижек чаще всего предпочитают деловые люди или же, наоборот, активная молодежь.

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6 Если же мужчина любит эксперименты, тогда можно использовать окрашивание. Лучший вариант - это эффект выгоревших прядей или частичное осветление.

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8 Самыми распространенными мужскими стрижками на короткие волосы является бокс. Она характеризуется ультракороткими волосами на височной и затылочной зоне.