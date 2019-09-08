Прически 2019: мужские осенние стрижки (Фото)

В 2019 году для мужчин модны стрижки разной формы и длины: классические, очень короткие и длинные, с четкими очертаниями или слегка растрепанные, с текстурными прядями либо геометрической челкой.
В 2019 году у каждой мужской стрижки появилась модная захватывающая тенденция. Стилисты придали ей спортивного стиля.
Короткий вид стрижек чаще всего предпочитают деловые люди или же, наоборот, активная молодежь.
Если же мужчина любит эксперименты, тогда можно использовать окрашивание. Лучший вариант - это эффект выгоревших прядей или частичное осветление.
Самыми распространенными мужскими стрижками на короткие волосы является бокс. Она характеризуется ультракороткими волосами на височной и затылочной зоне.