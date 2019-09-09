Скачать
Понедельник, 09.09.2019
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Приметы и обряды на 9 сентября - День Анфисы
Приметы и обряды на 9 сентября - День Анфисы

Маникюр 2019: повседневные варианты дизайна ноготков (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2019: повседневные варианты дизайна ноготков (Фото)
09:46 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Стильные и ухоженные ручки являются визитной карточкой каждой женщины.

  • 1

    С помощью модного маникюра можно привлечь внимание окружающих, выразить свою индивидуальность, рассказать о женственности и нежности.

  • 2

    Повседневный маникюр поможет подчеркнуть выбранный лук, станет оптимальным дополнением любого образа.

  • 3

    Подобные ноготки имеют сдержанное оформление, даже если используются яркие тональности.

  • 4

    Можно подобрать индивидуальный подходящий дизайн и для коротких, и для длинных ноготков, используя рисунки или однотонный лак.

  • 5

    Такой маникюр подойдет на каждый день. Его можно удачно его сочетать с офисным стилем, праздничной одеждой или домашними нарядами.

  • 6

    Если необходимо создать аккуратный универсальный дизайн ногтей, то стоит внимательно продумать композицию, просмотреть существующие идеи в интернете и выбрать свой красивый нейл-арт, который будет подходить для любого наряда.

  • 7

    Повседневный маникюр будет отличаться своей универсальностью и практичностью, ведь многим женщинам приходится часто менять свои наряды в течение одного дня. Такие ноготки оптимально подойдут к любой одежде.

  • 8

    Если ноготки имеют недлинную форму, то не стоит расстраиваться, ведь всегда можно создать органичный повседневный маникюр при соблюдении некоторых правил.

  • 9

    Светлые оттенки будут визуально делать ногтевую пластину больше. Также можно использовать и насыщенные цвета. Удачно будет смотреться френч или лунный маникюр.

  • 10

    Можно использовать и разнообразные принты – подойдет геометрия, цветочные мотивы, а также вертикальные линии, которые также удлинят ноготок.

  • 11

    Нужно помнить, что образ перегружать не стоит – повседневный маникюр не должен быть ярким. На длинных ноготках будет эффективно смотреться омбре – плавный переход от одного нежного оттенка к другому.

  • 12

    Обычно применяются разные пастельные оттенки – это могут быть светло-голубые или розовые тональности, мятные вариации или желтые. Можно на основу нанести полоски или завитки белого или бежевого цвета. Их можно выложить из страз. Такая полоска должна располагаться на одном пальце.

  • 13

    Если требуется выделиться из толпы, то можно использовать яркое покрытие выбранного цвета. При этом рекомендуется чередовать оттенки – таким образом можно выделить пару пальчиков.

  • 14

    Сейчас в тренде изображение этой зоны в форме треугольника. Можно комбинировать оттенки основного покрытия и лунок, применяя любимые цвета.

  • 15

    Оптимальным выбором для любого лука является маникюр с использованием нюдовых оттенков – он придаст образу женственность и красоту. Его можно совмещать с любыми предметами гардероба, составляя всевозможные луки.

  • 16

    В повседневный дизайн ноготков можно добавить оригинальность при помощи стильных рисунков. Сейчас в тренде анималистические принты, различные по форме цветы, геометрические изображения.

  • 17

    Для того чтобы создать модный маникюр, необязательно гнаться за тенденциями моды, рисовать замысловатые узоры.

  • 18

    Аккуратное однотонное покрытие всегда будет в тренде, при этом сделать такой маникюр можно самостоятельно. Важно подбирать соответствующие оттенки – они не должны быть кричащими и вызывающими.

  • 19

    Если нет необходимости применять однотонные покрытия, и при этом требуется найти более креативные варианты, то можно использовать разные узоры.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (20)

Все по теме:

Техника, Осень, Дизайн, Идеи, Декор, Тренды, Тренды осени, Стильный маникюр, Модный маникюр, Нейл-арт, маникюр 2019, мода 2019, Осень 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
02 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
03 Названы явные признаки алкоголизма
04 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
05 Денисова об идее РФ по освобождению заключенных: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха и др.
Чубаров подтвердил бойкот &quot;выборов&quot; жителями Крыма
Чубаров подтвердил бойкот "выборов" жителями Крыма
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Звезда &quot;Дизель Шоу&quot; во второй раз стал отцом (Фото)
Звезда "Дизель Шоу" во второй раз стал отцом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь