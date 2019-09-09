Маникюр 2019: повседневные варианты дизайна ноготков (Фото)

1 С помощью модного маникюра можно привлечь внимание окружающих, выразить свою индивидуальность, рассказать о женственности и нежности.

2 Повседневный маникюр поможет подчеркнуть выбранный лук, станет оптимальным дополнением любого образа.

3 Подобные ноготки имеют сдержанное оформление, даже если используются яркие тональности.

4 Можно подобрать индивидуальный подходящий дизайн и для коротких, и для длинных ноготков, используя рисунки или однотонный лак.

5 Такой маникюр подойдет на каждый день. Его можно удачно его сочетать с офисным стилем, праздничной одеждой или домашними нарядами.

6 Если необходимо создать аккуратный универсальный дизайн ногтей, то стоит внимательно продумать композицию, просмотреть существующие идеи в интернете и выбрать свой красивый нейл-арт, который будет подходить для любого наряда.

7 Повседневный маникюр будет отличаться своей универсальностью и практичностью, ведь многим женщинам приходится часто менять свои наряды в течение одного дня. Такие ноготки оптимально подойдут к любой одежде.

8 Если ноготки имеют недлинную форму, то не стоит расстраиваться, ведь всегда можно создать органичный повседневный маникюр при соблюдении некоторых правил.

9 Светлые оттенки будут визуально делать ногтевую пластину больше. Также можно использовать и насыщенные цвета. Удачно будет смотреться френч или лунный маникюр.

10 Можно использовать и разнообразные принты – подойдет геометрия, цветочные мотивы, а также вертикальные линии, которые также удлинят ноготок.

11 Нужно помнить, что образ перегружать не стоит – повседневный маникюр не должен быть ярким. На длинных ноготках будет эффективно смотреться омбре – плавный переход от одного нежного оттенка к другому.

12 Обычно применяются разные пастельные оттенки – это могут быть светло-голубые или розовые тональности, мятные вариации или желтые. Можно на основу нанести полоски или завитки белого или бежевого цвета. Их можно выложить из страз. Такая полоска должна располагаться на одном пальце.

13 Если требуется выделиться из толпы, то можно использовать яркое покрытие выбранного цвета. При этом рекомендуется чередовать оттенки – таким образом можно выделить пару пальчиков.

14 Сейчас в тренде изображение этой зоны в форме треугольника. Можно комбинировать оттенки основного покрытия и лунок, применяя любимые цвета.

15 Оптимальным выбором для любого лука является маникюр с использованием нюдовых оттенков – он придаст образу женственность и красоту. Его можно совмещать с любыми предметами гардероба, составляя всевозможные луки.

16 В повседневный дизайн ноготков можно добавить оригинальность при помощи стильных рисунков. Сейчас в тренде анималистические принты, различные по форме цветы, геометрические изображения.

17 Для того чтобы создать модный маникюр, необязательно гнаться за тенденциями моды, рисовать замысловатые узоры.

18 Аккуратное однотонное покрытие всегда будет в тренде, при этом сделать такой маникюр можно самостоятельно. Важно подбирать соответствующие оттенки – они не должны быть кричащими и вызывающими.