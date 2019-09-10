Мода 2019: лучшие идеи брендовых шляп для мужчин (Фото)

1 Bailey Основанная в 1922 году, американская компания по изготовлению шляп Bailey угодила даже голливудским модникам. Большими ценителями шляп этого бренда были Хамфри Богарт и Фред Астер. Марка продолжает выпускать высококачественные изделия и по сей день. Это действительно мастерские произведения шляпного искусства. Компания специализируется на всегда актуальных моделях – фетровых трилби и федорах, но также предлагает и соломенные панамы, и шляпы порк-пай.

2 Goorin История этого американского бренда началась в Питтсбурге, где основатель компании продавал шляпы со своей повозки, запряженной лошадью. Сегодня это международная компания с широким ассортиментом продукции. Это до сих пор семейный бизнес со своими устоявшимися принципами, из-за чего ему доверяют многие любители шляп. Именно этот бренд создал знаменитую шляпу Уолтера Уайта из сериала "Во все тяжкие", которая получила название "Шляпа Хайзенберга".

3 Christys’ Of London Традиционные навыки и мастерство – основа этого британского бренда, который много лет изготавливает шляпы в Великобритании и базируется в графстве Оксфордшир. За свою более чем двухсотлетнюю историю фирма Christys’ делала все – от армейских головных уборов до королевских шляп. Так что вы окажетесь в хорошей компании, если выберете себе шляпу от этого бренда.

4 New Era Бренд сейчас переживает всплеск популярности, но вообще он работает с 1920 года и хорошо известен в спортивном мире. Эта американская фирма является эксклюзивным изготовителем кепок, которые носят на поле все команды Главной бейсбольной лиги. Также она продает более 35 миллионов головных уборов по всему миру в год.

5 Lock & Co. Hatters Этот британский бренд весь соткан из истории и традиций. История его начинается в конце 1600 годов. Это старейший шляпный магазин в мире. И это семейный бизнес, который делал шляпы для всех, включая Сэра Уинстона Черчилля и Чарли Чаплина. Получив Ордер Королевского Доверия, бренд продолжает создавать самые прекрасные шляпы в мире.

6 Past Present Австралийский бренд черпает вдохновение в прошлом и выпускает классические модели в современном прочтении. Их шляпы выглядят как их исторические прообразы, но они более мягкие и удобные для повседневной носки. У этой компании есть решения для самых разных мужчин, выбор варьируется от твидовых бейсбольных кепок до широкополых шляп.

7 Borsalino Образованная в 1857 году, компания Borsalino зарекомендовала себя как легендарный шляпный бренд, благодаря известным во всем мире шляпам-федорам. Компания работает в Италии с 1857 года и специализируется на изготовлении головных уборов высочайшего качества и с безупречными силуэтами, причем это относится и к плоским кепкам, и к гениальным панамам.

8 Barbour Как можно было догадаться, Barbour идеально воспроизводит суть загородного шика, предлагая широкий выбор шляп, которые обязательно понравятся ценителям британской эстетики. Плоские кепи, шапки-ушанки, круглые шапочки бини и панамы-ведерки присутствуют в каждой коллекции марки. Для изготовления шляп используют знаковый для компании вощеный хлопок и традиционный твид.

9 Brixton Вдохновляемый музыкой, стилем и культурой, калифорнийский бренд становится одним из самых популярных на рынке. Шапочки бини, бейсболки, федоры и шляпы-трилби предлагаются в самых удобных для носки вариантах. Каждая идеально подойдет для летнего фестиваля или осеннего мероприятия.