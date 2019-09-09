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Мода 2019: стильные офисные образы этого сезона

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Мода 2019: стильные офисные образы этого сезона
17:15 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Посмотрите на 10 вдохновляющих офисных образов сезона осень-зима 2019/2020 и будьте в центре внимания своих коллег.

  • 1

    Плиссированная юбка и пиджак

    Плиссированные юбки были одной из главных тенденций 2018 года и они вновь появятся в списке трендов сезона осень-зима 2019/2020. В чем причина? Они очень удобные и сочетаются практически с любой вещью. Конечно, в новом сезоне изменится их цветовая гамма и варианты сочетаний. В прошлом году мы выбирали плиссированные юбки нейтральных и ярких тонов, а в этом сезоне нужно поискать более мягкие цветовые варианты. Хорошей инвестицией станет покупка плиссированной юбки миди розового цвета и красного пиджака. Это стильное сочетание предложили на своих показах дома моды Gucci, Balenciaga и Valentino.

  • 2

    Белые штаны и темный свитер

    Нейтральные тона вошли в список трендовых цветов и принтов сезона осень-зима 2019/2020. Они разделяют лидирующие позиции с такими пастельными тонами, как лиловый и фисташковый. Поэтому все вещи в таких цветах будут приняты на ура этой осенью. Одним из удачных и гармоничных сочетаний станет комбинация белых штанов и коричневого свитера. Но если вы хотите, чтобы образ получился по-настоящему трендовым, наденьте золотистые туфли. Яркая и стильная деталь в спокойном образе.

  • 3

    Костюм из черной кожи

    Этот образ имеет все, чтобы стать самым лучшим. Во-первых, белую футболку: базовую вещь гардероба, которая спасет любой образ. Во-вторых, кожаную юбку и пиджак черного цвета. Эти две вещи просто взорвали мир моды на показах в Копенгагене, ведь многие бренды сошлись во мнении, что костюмы из черной кожи станут трендами сезона осень-зима 2019/2020. Образ довершит небольшая сумка бордового цвета с широким плетением. Вот так можно преобразовать классический офисный образ. Смело повторяйте это стильное сочетание.

  • 4

    Юбка-карандаш и блуза с пышными рукавами

    Этот вариант подойдет любительницам классических образов. Такие сочетания всегда в тренде, поэтому несложно найти соответствующий образ. Юбка-карандаш на высокой талии, длиной до щиколотки, блуза с пышными рукавами голубого цвета и туфли без задника на тонком каблуке. Чтобы придать образу оригинальности, возьмите сумку в форме мешочка.

  • 5

    Плащ и балетки

    Плащ – это именно та вещь, которая обязательно должна быть в вашем гардеробе. Почему? Потому что он идеально сочетается с любыми вещами: с платьями, джинсами (любых форм и цветов), с ботинками и сапогами, туфлями и кроссовками… В этом сезоне лучшим спутником традиционного плаща станут балетки, которые снова отвоюют место в списке тенденций.

  • 6

    Элегантная сумка и спортивная куртка

    Еще одна неожиданная тенденция сезона осень-зима 2019/2020 – маленькая сумка, которую когда-то носила ваша бабушка. Да, мы говорим о той самой сумке прямоугольной формы с короткой ручкой и отделкой, напоминающей кожу крокодила. Стилисты сошлись во мнении, что пора доставать из шкафов эту давно забытую вещь. С чем сочетать такую сумку? Конечно, с элегантными вещами: с юбкой миди, туфлями на среднем каблуке и блузкой. Только не забывайте, что наступает сезон неожиданных тенденций, поэтому не все так просто. Обязательно сочетайте такой образ со спортивной курткой.

  • 7

    Пиджак из замши и юбка

    Удобный и утонченный. Так можно описать наш следующий образ. Штаны-кюлоты и замшевый пиджак оверсайз идеально гармонируют с элегантной зеленой сумкой. И не важно, что пиджак и штаны пошиты в двух разных оттенках коричневого цвета. Хотя в этом образе гармонично смотрятся босоножки с длинными ремешками, осенью вы можете заменить их на туфли на низком ходу или балетки.

  • 8

    Бархатный обруч и юбка миди

    Бархатные обручи стали одним из главных аксессуаров лета и плавно переходят в новый сезон. Дом моды Prada вывел своих моделей на подиум в таких обручах на показе коллекции сезона весна-лето 2019. Именно этот показ сделал бархатные обручи топовым аксессуаром. Любимая деталь образа Блэр Уолдорф стала теперь вещью, которую можно носить ежедневно с любой одеждой. Чем не идеальный вариант для офисного образа? Сочетайте такой обруч с короткой рубашкой песочного цвета и зеленой юбкой миди с разрезом сбоку.

  • 9

    Джинсы и белая рубашка

    Есть один образ, который никогда не выйдет из моды. Он состоит из базовых вещей гардероба, которые точно есть у каждой девушки. Мы говорим о традиционном сочетании прямых джинсов и белой рубашки в мужском стиле. Чтобы довершить образ, нужно добавить туфли на небольшом каблуке квадратной формы и черную сумку.

  • 10

    Спортивный костюм и туфли на каблуке

    Кто сказал, что сочетание толстовки и спортивных штанов никогда не будет выглядеть элегантно? Мы разрушим этот миф. Только посмотрите на образ на фото и убедитесь сами. Вы можете смело отправляться в офис или даже на вечеринку. Сочетайте толстовку бежевого цвета со стразами и простые спортивные штаны такого же цвета с присобранными штанинами. Ну а элегантности образу придадут туфли на каблуке.

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Мода, Офис, Стиль, Наряд, мода 2019, Офисный образ.
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