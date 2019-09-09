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Известны самые модные цвета 2020 года

Известны самые модные цвета 2020 года
17:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Институт цвета Pantone определил самые модные цвета 2020 года.

Представители института Pantone, которые работают над исследованием самых модных цветов сезона, опубликовали палитру самых модных цветов весны/лета 2020 года.

В 2019 году самым актуальным оттенком институт Pantone выбрал Living Coral – коралловый цвет с золотистым подтоном, его предшественником в 2018 был Ultra Violet (ультрафиолет).

В 2020 году актуальными станут цвета, связанные с "природой, спокойствием и комфортом". По мнению специалистов института цвета трендовыми станут различные оттенки зеленого, океана, "горный голубой".

 
 
 
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Trade in, trade up! - Get cash back with the Pantone Trade In Program. Learn more in bio link. photo by: @daniela.beicudo

Публикация от PANTONE (@pantone)

Мода 2019: стильные офисные образы этого сезона

Также, как отметили в Pantone, популярными будут оттенки "металлик" из-за популярности цифровых медиа.

В дизайне интерьера актуальными в 2020 году станут розовые пастельные оттенки.

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Мода, Цвет, Pantone, Модный цвет, Мода 2020, Палитра цветов.
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