Известны самые модные цвета 2020 года

Новости шоу бизнеса:Институт цвета Pantone определил самые модные цвета 2020 года.

Представители института Pantone, которые работают над исследованием самых модных цветов сезона, опубликовали палитру самых модных цветов весны/лета 2020 года.

В 2019 году самым актуальным оттенком институт Pantone выбрал Living Coral – коралловый цвет с золотистым подтоном, его предшественником в 2018 был Ultra Violet (ультрафиолет).

В 2020 году актуальными станут цвета, связанные с "природой, спокойствием и комфортом". По мнению специалистов института цвета трендовыми станут различные оттенки зеленого, океана, "горный голубой".

Также, как отметили в Pantone, популярными будут оттенки "металлик" из-за популярности цифровых медиа.

В дизайне интерьера актуальными в 2020 году станут розовые пастельные оттенки.