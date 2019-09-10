Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)

1 Мода — капризная и изменчивая дама. Она меняется так стремительно не только каждый год, но и каждый сезон.

2 Пора отпусков закончилась, а работа в офисе требует большей практичности в стиле одежды. Кардинально меняется и дизайн маникюра.

3 Смело применяйте геометрические рисунки, не бойтесь экспериментировать!

4 С приходом холодной погоды возрастает потребность в естественности и натуральности. Это в первую очередь просматривается в длине и форме женских ноготков.

5 В моде по-прежнему остаются короткие ногти. Но если вы предпочитаете длинный вариант маникюра, не расстраивайтесь, небольшая удлиненная форма ногтевой пластины на пике популярности.

6 Разнообразный декор будет главной изюминкой при создании модного маникюра в новом сезоне.

7 Цветочные и яркие геометрические орнаменты остались в прошлом сезоне. На смену им дизайнеры предлагают изображения со смыслом.

8 Если вы хотите, что бы ваш образ был модным и безупречным, используйте принт, изображающий змеиную кожу или леопардовые лапы.

9 Красиво и актуально на вашем маникюре будет смотреться контрастный шахматный узор. А сезонный пейзаж, растянутый на все пальцы, привлечет внимание окружающих.

10 В прохладную погоду актуальным станет маникюр в темных тонах с камифубуками, с мраморной растяжкой или узорами контрастных цветов.

11 Дизайнеры в этом сезоне рекомендуют использовать все оттенки красного.

12 Ваши ноготки могут быть аристократического бордового цвета либо сочно-красными. Такой маникюр должен быть с минимальным добавлением декора.

13 Стилисты в холодную погоду 2019 года предлагают украшать ногти черным или приближенным к нему лаком.

14 Замечательный образ получится, если вы исполните на своих ноготках интересную комбинацию, разбавив темный маникюр, нанеся на один или два ногтя лак в пастельных нейтральных тонах и при этом украсив их небольшим рисунком, выполненным темным, аналогичным основному цвету лаком.

15 Классический однотонный маникюр в бордовом цвете по-прежнему остается популярным и модным дизайном ногтей.

16 Вернемся к классическому маникюру в стиле нюд. Такой маникюр для модниц — незаменимый вариант.

17 На смену солнечному летнему маникюру придет осенний маникюр в бежевых, оливковых или серых тонах.

18 Актуальными останутся пастельные тона, такие как цвет слоновой кости или телесный.