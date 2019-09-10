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Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)

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Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)
10:24 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Каждый сезон диктует нам свои тренды в одежде, а все, кто скрупулезно относится к своему внешнему виду, не оставят в стороне и свой маникюр.

  • 1

    Мода — капризная и изменчивая дама. Она меняется так стремительно не только каждый год, но и каждый сезон.

  • 2

    Пора отпусков закончилась, а работа в офисе требует большей практичности в стиле одежды. Кардинально меняется и дизайн маникюра.

  • 3

    Смело применяйте геометрические рисунки, не бойтесь экспериментировать!

  • 4

    С приходом холодной погоды возрастает потребность в естественности и натуральности. Это в первую очередь просматривается в длине и форме женских ноготков.

  • 5

    В моде по-прежнему остаются короткие ногти. Но если вы предпочитаете длинный вариант маникюра, не расстраивайтесь, небольшая удлиненная форма ногтевой пластины на пике популярности.

  • 6

    Разнообразный декор будет главной изюминкой при создании модного маникюра в новом сезоне.

  • 7

    Цветочные и яркие геометрические орнаменты остались в прошлом сезоне. На смену им дизайнеры предлагают изображения со смыслом.

  • 8

    Если вы хотите, что бы ваш образ был модным и безупречным, используйте принт, изображающий змеиную кожу или леопардовые лапы.

  • 9

    Красиво и актуально на вашем маникюре будет смотреться контрастный шахматный узор. А сезонный пейзаж, растянутый на все пальцы, привлечет внимание окружающих.

  • 10

    В прохладную погоду актуальным станет маникюр в темных тонах с камифубуками, с мраморной растяжкой или узорами контрастных цветов.

  • 11

    Дизайнеры в этом сезоне рекомендуют использовать все оттенки красного.

  • 12

    Ваши ноготки могут быть аристократического бордового цвета либо сочно-красными. Такой маникюр должен быть с минимальным добавлением декора.

  • 13

    Стилисты в холодную погоду 2019 года предлагают украшать ногти черным или приближенным к нему лаком.

  • 14

    Замечательный образ получится, если вы исполните на своих ноготках интересную комбинацию, разбавив темный маникюр, нанеся на один или два ногтя лак в пастельных нейтральных тонах и при этом украсив их небольшим рисунком, выполненным темным, аналогичным основному цвету лаком.

  • 15

    Классический однотонный маникюр в бордовом цвете по-прежнему остается популярным и модным дизайном ногтей.

  • 16

    Вернемся к классическому маникюру в стиле нюд. Такой маникюр для модниц — незаменимый вариант.

  • 17

    На смену солнечному летнему маникюру придет осенний маникюр в бежевых, оливковых или серых тонах.

  • 18

    Актуальными останутся пастельные тона, такие как цвет слоновой кости или телесный.

  • 19

    Особенно популярно исполнение в синих и зеленых тонах. Но если же вы хотите добавить в такой маникюр яркости и неординарности, тогда металлические элементы, которыми украшается поверхность ногтей – это самый подходящий вариант.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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