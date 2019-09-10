Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)

Мода — капризная и изменчивая дама. Она меняется так стремительно не только каждый год, но и каждый сезон.
Пора отпусков закончилась, а работа в офисе требует большей практичности в стиле одежды. Кардинально меняется и дизайн маникюра.
Смело применяйте геометрические рисунки, не бойтесь экспериментировать!
С приходом холодной погоды возрастает потребность в естественности и натуральности. Это в первую очередь просматривается в длине и форме женских ноготков.
В моде по-прежнему остаются короткие ногти. Но если вы предпочитаете длинный вариант маникюра, не расстраивайтесь, небольшая удлиненная форма ногтевой пластины на пике популярности.
Разнообразный декор будет главной изюминкой при создании модного маникюра в новом сезоне.
Цветочные и яркие геометрические орнаменты остались в прошлом сезоне. На смену им дизайнеры предлагают изображения со смыслом.
Если вы хотите, что бы ваш образ был модным и безупречным, используйте принт, изображающий змеиную кожу или леопардовые лапы.
Красиво и актуально на вашем маникюре будет смотреться контрастный шахматный узор. А сезонный пейзаж, растянутый на все пальцы, привлечет внимание окружающих.
В прохладную погоду актуальным станет маникюр в темных тонах с камифубуками, с мраморной растяжкой или узорами контрастных цветов.
Дизайнеры в этом сезоне рекомендуют использовать все оттенки красного.
Ваши ноготки могут быть аристократического бордового цвета либо сочно-красными. Такой маникюр должен быть с минимальным добавлением декора.
Стилисты в холодную погоду 2019 года предлагают украшать ногти черным или приближенным к нему лаком.
Замечательный образ получится, если вы исполните на своих ноготках интересную комбинацию, разбавив темный маникюр, нанеся на один или два ногтя лак в пастельных нейтральных тонах и при этом украсив их небольшим рисунком, выполненным темным, аналогичным основному цвету лаком.
Классический однотонный маникюр в бордовом цвете по-прежнему остается популярным и модным дизайном ногтей.
Вернемся к классическому маникюру в стиле нюд. Такой маникюр для модниц — незаменимый вариант.
На смену солнечному летнему маникюру придет осенний маникюр в бежевых, оливковых или серых тонах.
Актуальными останутся пастельные тона, такие как цвет слоновой кости или телесный.
Особенно популярно исполнение в синих и зеленых тонах. Но если же вы хотите добавить в такой маникюр яркости и неординарности, тогда металлические элементы, которыми украшается поверхность ногтей – это самый подходящий вариант.