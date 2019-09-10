Педикюр 2019: модные идеи нанесения блестящих элементов (Фото)

1 В любом случае блестящее покрытие на ногах должно быть поддержано чем-то еще.

2 Для создания педикюра с наличием блесток воспользуйтесь глиттерным лаком . Если же ваши предпочтения более обширны, то воспользуйтесь более сложными идеями украшений в педикюре: используйте камифубуки, битое стекло, бульонки, технику втирки.

3 В 2019 году художники-дизайнеры порадует модниц разновидностями стилей, идей и сложнейшими сочетаниями разных техник со стразами в педикюре.

4 Узкие полоски глиттера или тоненькая лента в 2019 году всё чаще используется для декорирования однотонной поверхности.

5 Шик и блеск, обилие глиттера и блестки — вот они, верные друзья каждой девушки. И с этим не нужно бороться, ведь если использовать пигменты дозировано, то можно добиться просто ошеломительного результата.

6 Особенно стильно и дорого смотрится декор в стиле «звездная ночь», правда делать его нужно преимущественно на темном, насыщенном фоне. Идеально подойдет фиолетовый, синий или черный лак, сверху присыпанный дастом.

7 Обдумывая оформление пальчиков на ногах, прибегните к минимализму. Меньше — значит лучше. Вот основной девиз аскетичных барышень. Достаточно нанесети полоски из глиттера по центру ноготка либо же поставить точки достом — интересный неоклассический декор готов.

8 Французский маникюр и педикюр — нестареющая классика. Но даже она может наскучить. Не спешите забывать о прорисовывании линии улыбки, вот только делайте ее не четкой, а более смазанной либо же, наоборот, графичной. Также можно сделать черный педикюр с блестками на месте белоснежных лунок. Выйдет весьма эффектно.

9 Модный маникюр и педикюр 2019-2020 выдержанный в одном стиле будет уместным в любом женском образе, как в вечернем, так и в дневном.

10 Ближе к осени, модными цветами для педикюра 2019-2020 станут синий, винные и коричневые оттенки, а также модные матовые, в особенности угольный черный.

11 Покрасить ногти в разные оттенки, выбрав контрастные лаки или подобрав легкую цветную прогрессию (такой себе педикюр омбре), в любом случае у вас получиться модный педикюр 2019-2020.

12 Основной особенностью модного педикюра 2019-2020 является возможность сочетать разные виды и техники дизайна ногтей.

13 Насчет основания и формы полоски тоже можно экспериментировать. Верхнюю лунку или полоску можно сделать асимметричной либо под одним углом – это будет совершенно новая интерпретация французского педикюра.

14 С таким педикюром немного легче, так как прорисовать лунку возможно только на большом пальце, остальные ногти просто закрашиваются одним цветом.

15 Модный педикюр 2019-2020 поразит вас разнообразием актуальных рисунков и узоров в дизайне педикюра.

16 Наносят рисунок преимущественно на большой палец, но если вы выбрали педикюр с более скромным узором, например горошины или волны, то можно попробовать нарисовать их на каждый ноготь.

17 В 2019 году в топе по-прежнему остается однотонный педикюр в стиле минимализма.