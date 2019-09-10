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Педикюр 2019: модные идеи нанесения блестящих элементов (Фото)

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Педикюр 2019: модные идеи нанесения блестящих элементов (Фото)
13:26 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Блестки наносятся на непокрытую лаком поверхность ногтя или же на цветную.

  • 1

    В любом случае блестящее покрытие на ногах должно быть поддержано чем-то еще.

  • 2

    Для создания педикюра с наличием блесток воспользуйтесь глиттерным лаком . Если же ваши предпочтения более обширны, то воспользуйтесь более сложными идеями украшений в педикюре: используйте камифубуки, битое стекло, бульонки, технику втирки.

  • 3

    В 2019 году художники-дизайнеры порадует модниц разновидностями стилей, идей и сложнейшими сочетаниями разных техник со стразами в педикюре.

  • 4

    Узкие полоски глиттера или тоненькая лента в 2019 году всё чаще используется для декорирования однотонной поверхности.

  • 5

    Шик и блеск, обилие глиттера и блестки — вот они, верные друзья каждой девушки. И с этим не нужно бороться, ведь если использовать пигменты дозировано, то можно добиться просто ошеломительного результата.

  • 6

    Особенно стильно и дорого смотрится декор в стиле «звездная ночь», правда делать его нужно преимущественно на темном, насыщенном фоне. Идеально подойдет фиолетовый, синий или черный лак, сверху присыпанный дастом.

  • 7

    Обдумывая оформление пальчиков на ногах, прибегните к минимализму. Меньше — значит лучше. Вот основной девиз аскетичных барышень. Достаточно нанесети полоски из глиттера по центру ноготка либо же поставить точки достом — интересный неоклассический декор готов.

  • 8

    Французский маникюр и педикюр — нестареющая классика. Но даже она может наскучить. Не спешите забывать о прорисовывании линии улыбки, вот только делайте ее не четкой, а более смазанной либо же, наоборот, графичной. Также можно сделать черный педикюр с блестками на месте белоснежных лунок. Выйдет весьма эффектно.

  • 9

    Модный маникюр и педикюр 2019-2020 выдержанный в одном стиле будет уместным в любом женском образе, как в вечернем, так и в дневном.

  • 10

    Ближе к осени, модными цветами для педикюра 2019-2020 станут синий, винные и коричневые оттенки, а также модные матовые, в особенности угольный черный.

  • 11

    Покрасить ногти в разные оттенки, выбрав контрастные лаки или подобрав легкую цветную прогрессию (такой себе педикюр омбре), в любом случае у вас получиться модный педикюр 2019-2020.

  • 12

    Основной особенностью модного педикюра 2019-2020 является возможность сочетать разные виды и техники дизайна ногтей.

  • 13

    Насчет основания и формы полоски тоже можно экспериментировать. Верхнюю лунку или полоску можно сделать асимметричной либо под одним углом – это будет совершенно новая интерпретация французского педикюра.

  • 14

    С таким педикюром немного легче, так как прорисовать лунку возможно только на большом пальце, остальные ногти просто закрашиваются одним цветом.

  • 15

    Модный педикюр 2019-2020 поразит вас разнообразием актуальных рисунков и узоров в дизайне педикюра.

  • 16

    Наносят рисунок преимущественно на большой палец, но если вы выбрали педикюр с более скромным узором, например горошины или волны, то можно попробовать нарисовать их на каждый ноготь.

  • 17

    В 2019 году в топе по-прежнему остается однотонный педикюр в стиле минимализма.

  • 18

    Для того, чтобы выглядеть стильно, нужно напрочь отказаться от чрезмерной яркости и броскости цветов. На вершине популярности идеи с переливами, сияниями и переходами, также омбре, втирка, градиент, кошачий глаз.

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

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Мода, Осень, Педикюр, Педикюр 2019, Педикюр на осень, Оригинальный педикюр, Разные тона.
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