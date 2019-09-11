Животный принт все еще в тренде: как носить этой осенью

1 Животный принт + черный Это удобная и простая комбинация, которая всегда выглядит очень стильно. Это также достаточно привычный образ. Если хотите добавить изюминку, то выберите футболку с рисунком и юбку на высокой талии с небольшим разрезом сбоку. Сочетание молодежной футболки и элегантной юбки смотрится очень стильно.

2 Животный принт + коричневый Почти каждый животный принт (за исключением принта зебры) включает коричневый цвет в свой дизайн. Именно поэтому все оттенки коричневого цвета (от цвета нюд до темно-коричневого) будут идеально смотреться с животным принтом: с леопардовым, змеиным и даже тигровым.

3 Животный принт + белый Этот образ тоже состоит из кожаной юбки коричневого цвета, которая идеально смотрится с сапогами со змеиным принтом. Но в этом образе больше всего выделяется белая блузка: универсальная вещь, которую можно сочетать с любым принтом, не обязательно с животным. Это базовая вещь гардероба, она обязательно должна быть в вашем шкафу.

4 Животный принт + джинс Стоит ли говорить, что джинс – самая популярная и самая универсальная ткань? Можно создавать сотни комбинаций джинса и животного принта, поэтому ни секунды не сомневайтесь в этом варианте. Можно даже сочетать джинсовые вещи разных оттенков и длинное пальто с леопардовым принтом. Смело и очень стильно!

5 Животный принт + яркие цвета Вы думали, что невозможно сочетать животный принт с фиолетовым и синим цветом в одном образе? Наряд на фото доказывает противоположное. Да, это нетрадиционный вариант, но в этом и состоит весь его шарм. Принт зебры смотрится очень гармонично со свитером лавандового цвета.

6 Животный принт + гранатовый Очень неординарное сочетание, ведь лучше было бы комбинировать животный принт с красным тоном, а не гранатовым. Тем не менее, такое сочетание смотрится очень элегантно и утонченно. Обязательно приобретите яркую сумочку цвета бургунди и не бойтесь носить ее с одеждой с леопардовым принтом.

7 Животный принт + оранжевый И еще один вариант сочетания с ярким аксессуаром. Оранжевая сумочка стала яркой деталью в довольно темном образе. Однако животный принт также можно сочетать с оранжевыми свитерами, пиджаками или блузами.

8 Цветной животный принт Сезон осень-зима 2019/2020 предлагает не только стильные сочетания с животным принтом, но и немного трансформирует его, меняет текстуру и цвета. Как вам это легкое черное платье с бордовым принтом? Сочетать его нужно только с вещами и аксессуарами того же оттенка.

9 Животный принт + другие принты Да, животный принт можно сочетать с другими принтами и выглядеть очень стильно. Посмотрите на замечательный образ на фото. Важно выбрать одежду нейтральных тонов (белую, черную, бежевую) и найти общую деталь между всеми вещами образа. Модель на фото одета в тренч с цветочным принтом,белое платье и зеленые ботинки с животным принтом. Принт пальто идеально сочетается с зелеными ботинками и белым платьем. Также на пальто есть вставки голубого цвета, что гармонируют с клатчем.