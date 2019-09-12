Осень-зима 2019/2020: самые стильные образы сезона

1 Широкие и прямые джинсы/брюки с принтом в клетку Два комфортных и стильных осенних образа. Широкие и прямые джинсы идеально сочетаются с классическим тренчем и простым черным свитером. Прямые брюки с принтом в клетку лучше носить с бомбером с вышивкой и белыми кроссовками. Тренч практически никогда не выходит из моды, но каждый сезон он приобретает новые формы и оригинальные детали. Сезон осень-зима 2019/2020 предлагает забыть о классическом варианте и приобрести широкий тренч со спущенными плечами. Попробуйте избежать строгости и официальности. Широкие и прямые джинсы тоже не новинка в мире моды, но именно сейчас они будут на пике популярности. Наверняка вы уже успели заметить эту модель в образах фешн-блогеров, не так ли? А вот брюки на высокой талии с принтом в клетку нужно обязательно приобрести для осенних образов. Они очень удобные и сочетаются практически с любой вещью. Белые кроссовки и бомбер разрушат их формальность и строгость. Излюбленные бомберы тоже возвращаются в моду, но с оригинальными деталями: вышивкой, стразами, перьями… Отдайте предпочтение нетрадиционным вариантам. Ну а белые кроссовки уже несколько сезонов входят в список тенденций! Белая обувь вообще завоевала огромную популярность.

2 Блуза с пышными рукавами и укороченные штаны Мы просто влюбились в этот образ, ведь он чрезвычайно актуален этой осенью. Блуза с пышными рукавами (тренд сезона) станет центральной вещью всего образа. Штаны в стиле милитари все еще остаются в моде. Если объединить эти две вещи и добавить классические туфли на низком ходу, то получится замечательный образ, который подойдет как для офиса, так и для вечеринки. Пышные рукава появились этим летом и отказываются сдавать позиции. Ищите блузы, пальто, топы и даже платья с воланами на рукавах. Успех гарантирован! В этом образе штаны в стиле милитари немного теряют свою былую брутальность. Нейтральный крой с элементами милитари – самый идеальный вариант. Кроме того, этой осенью мы можем наслаждаться туфлями на плоской подошве и чувствовать себя комфортно в классических мокасинах. Сюда хорошо подойдет обувь в мужском стиле.

3 Костюм Самыми популярными станут широкие костюмы свободного кроя. Пиджак не должен четко садиться на плечи и подчеркивать талию. Лучше всего найти пиджак оверсайз и широкие штаны на высокой талии. Под низ вы можете надеть простой топ черного цвета.