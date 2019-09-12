Скачать
Четверг, 12.09.2019
Евросоюз продлил санкции против России
Евросоюз продлил санкции против России
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ
Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ

Осень-зима 2019/2020: самые стильные образы сезона

Смотрите фото (5)
Осень-зима 2019/2020: самые стильные образы сезона
14:08 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:4 главные комбинации сезона, чтобы всегда быть в центре внимания.

  • 1

    Широкие и прямые джинсы/брюки с принтом в клетку

    Два комфортных и стильных осенних образа. Широкие и прямые джинсы идеально сочетаются с классическим тренчем и простым черным свитером. Прямые брюки с принтом в клетку лучше носить с бомбером с вышивкой и белыми кроссовками. Тренч практически никогда не выходит из моды, но каждый сезон он приобретает новые формы и оригинальные детали. Сезон осень-зима 2019/2020 предлагает забыть о классическом варианте и приобрести широкий тренч со спущенными плечами. Попробуйте избежать строгости и официальности. Широкие и прямые джинсы тоже не новинка в мире моды, но именно сейчас они будут на пике популярности. Наверняка вы уже успели заметить эту модель в образах фешн-блогеров, не так ли? А вот брюки на высокой талии с принтом в клетку нужно обязательно приобрести для осенних образов. Они очень удобные и сочетаются практически с любой вещью. Белые кроссовки и бомбер разрушат их формальность и строгость. Излюбленные бомберы тоже возвращаются в моду, но с оригинальными деталями: вышивкой, стразами, перьями… Отдайте предпочтение нетрадиционным вариантам. Ну а белые кроссовки уже несколько сезонов входят в список тенденций! Белая обувь вообще завоевала огромную популярность.

  • 2

    Блуза с пышными рукавами и укороченные штаны

    Мы просто влюбились в этот образ, ведь он чрезвычайно актуален этой осенью. Блуза с пышными рукавами (тренд сезона) станет центральной вещью всего образа. Штаны в стиле милитари все еще остаются в моде. Если объединить эти две вещи и добавить классические туфли на низком ходу, то получится замечательный образ, который подойдет как для офиса, так и для вечеринки. Пышные рукава появились этим летом и отказываются сдавать позиции. Ищите блузы, пальто, топы и даже платья с воланами на рукавах. Успех гарантирован! В этом образе штаны в стиле милитари немного теряют свою былую брутальность. Нейтральный крой с элементами милитари – самый идеальный вариант. Кроме того, этой осенью мы можем наслаждаться туфлями на плоской подошве и чувствовать себя комфортно в классических мокасинах. Сюда хорошо подойдет обувь в мужском стиле.

  • 3

    Костюм

    Самыми популярными станут широкие костюмы свободного кроя. Пиджак не должен четко садиться на плечи и подчеркивать талию. Лучше всего найти пиджак оверсайз и широкие штаны на высокой талии. Под низ вы можете надеть простой топ черного цвета.

  • 4

    Жакет из твида и белые туфли

    Стиль этих двух женщин в полной мере показывает, что нужно носить этой осенью. Вещи в винтажном стиле будут окружать нас со всех сторон! Пиджаки из твида в стиле дома моды Chanel и элегантные туфли на небольшом каблуке белого цвета точно должны быть в вашем гардеробе. Да, сезон осень-зима 2019/2020 тяготеет к классическим вещам, которые виртуозно создает бренд Chanel. Посмотрите на их показ на Неделе высокой моды в Париже и убедитесь сами.Однако важно сочетать эти вещи с более простыми трендами, чтобы избежать официальности. Например, с этими милыми белыми туфлями с тонким ремешком, которые придают наивности любому образу. Не обязательно выбирать однотонные туфли белого цвета. Ищите обувь с необычными деталями. Все эти образы выглядят винтажно, стильно и оригинально.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Мода, Стиль, Тренд, Стильные образы, мода 2019, Осень-зима 2019/2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
03 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
04 Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
05 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко собирает депутатов для обсуждения роспуска Киевсовета
Кличко собирается обсудить роспуск Киевсовета
Выяснится в четверг: когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
Когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
В ПАСЕ отказались рассматривать &quot;крымский доклад&quot;
В ПАСЕ отказались рассматривать "крымский доклад"
Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)
Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь