Мода 2019/2020: стильные фасоны платьев для деловых леди

Платье для деловых леди 2020: футляр
Невероятно универсальное и красивое платье для любого случая жизни — это футляр. Его можно носить, как в одиночку, так и дополнять другими сопутствующими предметами гардероба. Прекрасно здесь будет работать жакет, блейзер, пиджак и кардиган.
Для более холодного времени года можно облачиться в тренч, кожаную куртку, кейп или двубортное пальто. Не стоит здесь забывать про аксессуары, а также про красивую обувь на каблуке, которая добавит вашему образу особой элегантности и женственности.
Платье для деловых леди 2020: А-силуэта
А-силуэт чудесным образом корректирует недостатки фигуры, в особенности, если выбрана модель с завышенной линией талии.
Для рабочих будней лучше всего выбирать лаконичную модель без излишнего декора и принтов, что сделает ансамбль более дорогим и представительным.
Платье для деловых леди 2020: чайной длины
Красивое платье чайной длины приталенного силуэта сделает ваш образ невероятно стильным и элегантным. Представленная длина лучше всего сочетается с туфлями-лодочками или ботильонами. А из верхней одежды специалисты советуют использовать двубортное пальто или тренч. Для зимы же можно попробовать надеть шубу.
Платье для деловых леди 2020: прямое
Прямое платье — идеальное решение для женщин, которые предпочитают лаконичные и стильные предметы гардероба.
Причем на данном фасоне вполне может размещаться принт. К примеру, на пике популярности в 2020 году полоска, клетка, а также элегантный горошек.