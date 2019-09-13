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Мода 2019/2020: стильные фасоны платьев для деловых леди

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Мода 2019/2020: стильные фасоны платьев для деловых леди
01:44 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Платья для деловых леди 2020 подразумевают выбор в сторону универсальных и стильных моделей, которые идеально смотрятся в офисе или на деловой встрече.

  • 1

    Платье для деловых леди 2020: футляр

    Невероятно универсальное и красивое платье для любого случая жизни — это футляр. Его можно носить, как в одиночку, так и дополнять другими сопутствующими предметами гардероба. Прекрасно здесь будет работать жакет, блейзер, пиджак и кардиган.

    Для более холодного времени года можно облачиться в тренч, кожаную куртку, кейп или двубортное пальто. Не стоит здесь забывать про аксессуары, а также про красивую обувь на каблуке, которая добавит вашему образу особой элегантности и женственности.

  • 2

    Платье для деловых леди 2020: А-силуэта

    А-силуэт чудесным образом корректирует недостатки фигуры, в особенности, если выбрана модель с завышенной линией талии.

    Для рабочих будней лучше всего выбирать лаконичную модель без излишнего декора и принтов, что сделает ансамбль более дорогим и представительным.

  • 3

    Платье для деловых леди 2020: чайной длины

    Красивое платье чайной длины приталенного силуэта сделает ваш образ невероятно стильным и элегантным. Представленная длина лучше всего сочетается с туфлями-лодочками или ботильонами. А из верхней одежды специалисты советуют использовать двубортное пальто или тренч. Для зимы же можно попробовать надеть шубу.

  • 4

    Платье для деловых леди 2020: прямое

    Прямое платье — идеальное решение для женщин, которые предпочитают лаконичные и стильные предметы гардероба.

    Причем на данном фасоне вполне может размещаться принт. К примеру, на пике популярности в 2020 году полоска, клетка, а также элегантный горошек.

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Мода, Платье, Стиль, Фасон, мода 2019, Мода 2020.
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