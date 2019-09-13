Мода 2019/2020: стильные фасоны платьев для деловых леди

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Платье для деловых леди 2020: футляр

Невероятно универсальное и красивое платье для любого случая жизни — это футляр. Его можно носить, как в одиночку, так и дополнять другими сопутствующими предметами гардероба. Прекрасно здесь будет работать жакет, блейзер, пиджак и кардиган.

Для более холодного времени года можно облачиться в тренч, кожаную куртку, кейп или двубортное пальто. Не стоит здесь забывать про аксессуары, а также про красивую обувь на каблуке, которая добавит вашему образу особой элегантности и женственности.