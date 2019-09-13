Маникюр 2019: элегантный бордовый нейл-арт

1 Он идеален для покрытия на каждый день или для любых торжественных мероприятий.

2 Этот оттенок уверенных в себе женщин, которые предпочитают рациональность и сдержанность в образе.

3 Цвет настолько уникальный, что способен удлинять женские пальчики.

4 Бордовый маникюр на коротких ногтях – это универсальное покрытие, которое подойдет к офисному наряду, к летнему сарафану или к вечернему коктейльному платью.

5 Широкая палитра включает в себя несколько оттенков: бордовый; марсала; винный; спелая вишня; гранатовый; глубокий карминный.

6 Невероятных результатов можно достигнуть, разбавляя винный цвет следующими тонами: черный маникюр; белый дизайн ногтей; бежевый маникюр; сиреневый; синий маникюр; бирюзовый; зеленый; оливковый; желтый; оранжевый; красный маникюр; золотой.

7 Белый цвет способен смягчить всю насыщенность винных лаков, превращая дизайн в более интригующий и нежный.

8 Ногти бордового цвета с черным – классическое сочетание абсолютно для всех женских пальчиков.

9 Насыщенные тона гармонично сочетаются друг с другом. А также это дачное дополнение к вечернему наряду, яркому макияжу и локонам.

10 Нейл-арт с золотым тоном поможет произвести на всех ошеломляющее впечатление. Ногти засияют роскошными оттенками.

11 А россыпь из блесток золото цвета будут переливаться под разными солнечными лучами.

12 Отличный вариант для светского раута, вечерних мероприятий или романтических свиданий.

13 Красивый однотонный бордовый маникюр выглядит элегантно и стильно. Он сам может стать главным героем в образе. Выбирать тип покрытия можно абсолютно любой. Глянцевые ногти прекрасно сочетаются с денином и легкими шифоновыми блузками.

14 А матовый монохромный лак с одеждой из кашемира, жаккарда и шерсти.

15 Маникюр с бордовым лаком можно украшать следующими идеями: скандинавский орнамент; вязанный маникюр; рисунки; литье; стразы; узоры.