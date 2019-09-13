Маникюр 2019: элегантный бордовый нейл-арт

Он идеален для покрытия на каждый день или для любых торжественных мероприятий.
Этот оттенок уверенных в себе женщин, которые предпочитают рациональность и сдержанность в образе.
Цвет настолько уникальный, что способен удлинять женские пальчики.
Бордовый маникюр на коротких ногтях – это универсальное покрытие, которое подойдет к офисному наряду, к летнему сарафану или к вечернему коктейльному платью.
Широкая палитра включает в себя несколько оттенков: бордовый; марсала; винный; спелая вишня; гранатовый; глубокий карминный.
Невероятных результатов можно достигнуть, разбавляя винный цвет следующими тонами: черный маникюр; белый дизайн ногтей; бежевый маникюр; сиреневый; синий маникюр; бирюзовый; зеленый; оливковый; желтый; оранжевый; красный маникюр; золотой.
Белый цвет способен смягчить всю насыщенность винных лаков, превращая дизайн в более интригующий и нежный.
Ногти бордового цвета с черным – классическое сочетание абсолютно для всех женских пальчиков.
Насыщенные тона гармонично сочетаются друг с другом. А также это дачное дополнение к вечернему наряду, яркому макияжу и локонам.
Нейл-арт с золотым тоном поможет произвести на всех ошеломляющее впечатление. Ногти засияют роскошными оттенками.
А россыпь из блесток золото цвета будут переливаться под разными солнечными лучами.
Отличный вариант для светского раута, вечерних мероприятий или романтических свиданий.
Красивый однотонный бордовый маникюр выглядит элегантно и стильно. Он сам может стать главным героем в образе. Выбирать тип покрытия можно абсолютно любой. Глянцевые ногти прекрасно сочетаются с денином и легкими шифоновыми блузками.
А матовый монохромный лак с одеждой из кашемира, жаккарда и шерсти.
Маникюр с бордовым лаком можно украшать следующими идеями: скандинавский орнамент; вязанный маникюр; рисунки; литье; стразы; узоры.
Для глубины дизайна рисунки и узоры рекомендуется выполнять тонкой кистью и белым гель-лаком.