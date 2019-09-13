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Маникюр 2019: элегантный бордовый нейл-арт

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Маникюр 2019: элегантный бордовый нейл-арт
12:49 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Бордовый маникюр можно выполнять в самых различных вариациях.

  • 1

    Он идеален для покрытия на каждый день или для любых торжественных мероприятий.

  • 2

    Этот оттенок уверенных в себе женщин, которые предпочитают рациональность и сдержанность в образе. 

  • 3

    Цвет настолько уникальный, что способен удлинять женские пальчики.

  • 4

    Бордовый маникюр на коротких ногтях – это универсальное покрытие, которое подойдет к офисному наряду, к летнему сарафану или к вечернему коктейльному платью.

  • 5

    Широкая палитра включает в себя несколько оттенков: бордовый; марсала; винный; спелая вишня; гранатовый; глубокий карминный.

  • 6

    Невероятных результатов можно достигнуть, разбавляя винный цвет следующими тонами: черный маникюр; белый дизайн ногтей; бежевый маникюр; сиреневый; синий маникюр; бирюзовый; зеленый; оливковый; желтый; оранжевый; красный маникюр; золотой.

  • 7

    Белый цвет способен смягчить всю насыщенность винных лаков, превращая дизайн в более интригующий и нежный.

  • 8

    Ногти бордового цвета с черным – классическое сочетание абсолютно для всех женских пальчиков.

  • 9

    Насыщенные тона гармонично сочетаются друг с другом. А также это дачное дополнение к вечернему наряду, яркому макияжу и локонам.

  • 10

    Нейл-арт с золотым тоном поможет произвести на всех ошеломляющее впечатление. Ногти засияют роскошными оттенками.

  • 11

    А россыпь из блесток золото цвета будут переливаться под разными солнечными лучами.

  • 12

    Отличный вариант для светского раута, вечерних мероприятий или романтических свиданий.

  • 13

    Красивый однотонный бордовый маникюр выглядит элегантно и стильно. Он сам может стать главным героем в образе. Выбирать тип покрытия можно абсолютно любой. Глянцевые ногти прекрасно сочетаются с денином и легкими шифоновыми блузками.

  • 14

    А матовый монохромный лак с одеждой из кашемира, жаккарда и шерсти.

  • 15

    Маникюр с бордовым лаком можно украшать следующими идеями: скандинавский орнамент; вязанный маникюр; рисунки; литье; стразы; узоры.

  • 16

    Для глубины дизайна рисунки и узоры рекомендуется выполнять тонкой кистью и белым гель-лаком.

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