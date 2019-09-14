Мода 2019: тенденции осеннего макияжа

1 Макияж с бронзатором Желто-золотистая гамма осенней листвы привносит теплую нотку. Однако многие осенью быстро теряют загар. Не удивительно, что в трендах макияжа на подиумах можно было заметить немало моделей с бронзатором на лице. Однако не стоит слишком уж увлекаться, не наносите много бронзатора.

2 Макияж для поклонниц минимализма Стилисты полагают, что время контуринга прошло и в ежедневном макияже стоит отдать предпочтение натуральному образу. Идеальный вариант – макияж, которого и вовсе не видно. Его суть в том, чтобы просто замаскировать мелкие недостатки, не меняя черт лица, как при структурировании. Можно нанести лишь немного тоналки или пудры, чуть (еле заметно) подкрасить брови при необходимости. А вот реснички можно и не красить. Цветную помаду рекомендуют заменить прозрачным бальзамом для губ. Смоки айс и прочие тенденции с нанесением теней на веко в данном случае неуместны.

3 Макияж с увлажнением Кожа нередко может утратить свежесть и стать сухой из-за сильных ветров и холодов, которые сопровождают осенний период. Стилисты рекомендуют хорошо увлажнять лицо и придавать ему сияние – так вы будете выглядеть свежо и молодо.

4 Монохромный макияж В последние годы стилисты, как правило, стремились использовать разные оттенки помады и теней. Однако недавно их интерес вновь привлекли монохромные образы в одной цветовой гамме. При этом речь идет как о будничных нарядах, так и о броских образах с глиттером. К слову, макияж с блестками – один из гламурных трендов осени.

5 Макияж с золотыми тенями Смело выбирайте тени с эффектом золотого блеска: подойдет не только вариант с блестками, но и перламутр.

6 Макияж с полной подводкой и естественной помадой Мир макияжа говорит "привет" началу 2000-ых, когда было модно подводить не только верхнее, но и нижнее веко. Этой осенью рекомендуется при подобном макияже делать акцент исключительно на глазах, выбирая помаду или блеск нейтрального оттенка, похожего на натуральный цвет губ.

7 Макияж с коричневыми тенями Коричневый цвет палой листы стал бесспорной классикой осеннего макияжа. Эксперты в мире моды уверяют, что данный выбор цвета будет беспроигрышным вариантом в текущем сезоне.

8 Макияж с эффектом смоки айс Классический дымчатый макияж из моды не выйдет по очевидным причинам. Благодаря эффекту "смоки" можно увеличить глаза, сделать взгляд томным, нежным, соблазнительным. В осенней гамме будут преобладать оттенки кофе, шоколада, серо-коричневые тона и легкий бронзовый блеск.

9 Макияж с густо накрашенными ресницами Речь не о накладных ресницах, популярность которых несколько поубавилась. Накладные ресницы практически полностью вышли из будничных образов и стали элементом праздничного или вечернего лука. А вот для ежедневного макияжа эксперты красоты предлагают использовать образ с ресницами, сильно накрашенными тушью. При этом нет необходимости в стремлении к аккуратности. Неряшливый тренд дошел до макияжа, поэтому не стоит беспокоиться из-за слипшихся ресниц и комочков туши.

10 Макияж с размытой подводкой Небрежный стиль стал модной тенденцией в мире одежды, причесок и даже макияжа. Новый тренд размытой подводки так же называют фальшивым "утренним остаточным макияжем". Это значит, что образ выглядит так, будто девушка легла спать накрашенной и проснулась с размазанной подводкой на глазах. Откровенно говоря, создать такой образ намеренно не так уж и просто. Вам придется повозиться, размазывая подводку ватными палочками и спонжами.