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Мода 2019: тенденции осеннего макияжа

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Мода 2019: тенденции осеннего макияжа
04:46 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Популярные варианты стильного макияжа, которые будут одинаково хороши в любом образе.

  • 1

    Макияж с бронзатором

    Желто-золотистая гамма осенней листвы привносит теплую нотку. Однако многие осенью быстро теряют загар. Не удивительно, что в трендах макияжа на подиумах можно было заметить немало моделей с бронзатором на лице. Однако не стоит слишком уж увлекаться, не наносите много бронзатора.

  • 2

    Макияж для поклонниц минимализма

    Стилисты полагают, что время контуринга прошло и в ежедневном макияже стоит отдать предпочтение натуральному образу. Идеальный вариант – макияж, которого и вовсе не видно. Его суть в том, чтобы просто замаскировать мелкие недостатки, не меняя черт лица, как при структурировании. Можно нанести лишь немного тоналки или пудры, чуть (еле заметно) подкрасить брови при необходимости. А вот реснички можно и не красить. Цветную помаду рекомендуют заменить прозрачным бальзамом для губ. Смоки айс и прочие тенденции с нанесением теней на веко в данном случае неуместны.

  • 3

    Макияж с увлажнением

    Кожа нередко может утратить свежесть и стать сухой из-за сильных ветров и холодов, которые сопровождают осенний период. Стилисты рекомендуют хорошо увлажнять лицо и придавать ему сияние – так вы будете выглядеть свежо и молодо.

  • 4

    Монохромный макияж

    В последние годы стилисты, как правило, стремились использовать разные оттенки помады и теней. Однако недавно их интерес вновь привлекли монохромные образы в одной цветовой гамме. При этом речь идет как о будничных нарядах, так и о броских образах с глиттером. К слову, макияж с блестками – один из гламурных трендов осени.

  • 5

    Макияж с золотыми тенями

    Смело выбирайте тени с эффектом золотого блеска: подойдет не только вариант с блестками, но и перламутр.

  • 6

    Макияж с полной подводкой и естественной помадой

    Мир макияжа говорит "привет" началу 2000-ых, когда было модно подводить не только верхнее, но и нижнее веко. Этой осенью рекомендуется при подобном макияже делать акцент исключительно на глазах, выбирая помаду или блеск нейтрального оттенка, похожего на натуральный цвет губ.

  • 7

    Макияж с коричневыми тенями

    Коричневый цвет палой листы стал бесспорной классикой осеннего макияжа. Эксперты в мире моды уверяют, что данный выбор цвета будет беспроигрышным вариантом в текущем сезоне.

  • 8

    Макияж с эффектом смоки айс

    Классический дымчатый макияж из моды не выйдет по очевидным причинам. Благодаря эффекту "смоки" можно увеличить глаза, сделать взгляд томным, нежным, соблазнительным. В осенней гамме будут преобладать оттенки кофе, шоколада, серо-коричневые тона и легкий бронзовый блеск.

  • 9

    Макияж с густо накрашенными ресницами

    Речь не о накладных ресницах, популярность которых несколько поубавилась. Накладные ресницы практически полностью вышли из будничных образов и стали элементом праздничного или вечернего лука. А вот для ежедневного макияжа эксперты красоты предлагают использовать образ с ресницами, сильно накрашенными тушью. При этом нет необходимости в стремлении к аккуратности. Неряшливый тренд дошел до макияжа, поэтому не стоит беспокоиться из-за слипшихся ресниц и комочков туши.

  • 10

    Макияж с размытой подводкой

    Небрежный стиль стал модной тенденцией в мире одежды, причесок и даже макияжа. Новый тренд размытой подводки так же называют фальшивым "утренним остаточным макияжем". Это значит, что образ выглядит так, будто девушка легла спать накрашенной и проснулась с размазанной подводкой на глазах. Откровенно говоря, создать такой образ намеренно не так уж и просто. Вам придется повозиться, размазывая подводку ватными палочками и спонжами.

  • 11

    Макияж с красной помадой

    Классическая красная помада вновь становится модным трендом. Осень – идеальная пора, чтобы придать образу яркую нотку строгой сексуальности. Прелесть красной помады в том, что она хорошо сочетается с множеством стилей. Вне всяких сомнений, это удачный выбор и для офисного образа, и для гламурного стиля.

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Мода, Макияж, Стиль, Тренды, мода 2019, осенний макияж.
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