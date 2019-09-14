Маникюр 2019: роскошный красный дизайн ногтей

1 Здесь действует такое же правило, как и с помадой: красный идет девушкам любого цветотипа, главное правильно подобрать подходящих оттенок.

2 Алый или рубиновый тон подходят абсолютно под любой стиль одежды.

3 На первый взгляд может показаться, что нет ничего проще, чем красные ногти. Но этот цвет способен подчеркнуть любые недостатки неаккуратно прокрашенных пальчиков. Для того, чтобы скрыть неровности и шероховатости, необходимо обработать их перед маникюром баффом и покрыть пластину бесцветной базой.

4 Красный имеет несколько полутонов: классический; красно-малиновый; коралловый; рубиновый.

5 Лучшей парой для оттенка смогут стать следующие цвета: белый; черный; серый; желтый; золотой; оранжевый; синий; бирюзовый; голубой; сиреневый; зеленый; бежевый; коричневый; розовый.

6 Красный маникюр на короткие ногти способен подчеркнуть их размер и форму.

7 Так как это настоящая классика, то каждый год милые девушки придумывают все новые и новые идеи дизайна с этим цветом.

8 Взяв за основу что-то из прошлых сезонов, добавив современных элементов и капельку фантазии, нашему взору предстают оригинальные и уникальные решения.

9 Алый оттенок не будет выглядеть вульгарно, если его дополнить несколькими элементами. Особый шарм дизайну помогут придать: стразы; бульонки; полоски; вставки; геометрия; узоры; негативное пространство; градиент; вязаный; рисунки; бархат.

10 Стразы и бульонки прекрасно смотрятся на женских рубиновых ногтях. Камешки можно уложить возле корня или вдоль боковых валиков.

11 Металлические вставки серебряного и золотого цвета придадут ручкам роскоши и аристократичности.

12 Изящные узоры, выполненные тонкой кистью белыми или черными тонами, создадут ауру изящности и женственности.

13 А вязаный дизайн, выполненный в стиле любимого свитера, окутает теплотой и домашним уютом.

14 Идеальное сочетание красного с белым, черным или золотым бьет все рекорды в нейл-арте. Сочетания, которые основаны на контрасте, имеют потрясающий вид.

15 А если это будет еще и модная в этом сезоне геометрия, то от ваших пальчиков просто невозможно будет оторвать глаз.