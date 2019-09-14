Скачать
Суббота, 14.09.2019
В "Опоре" приветствовали ветирование Зеленским Избирательного кодекса
В "Опоре" приветствовали ветирование Зеленским Избирательного кодекса
Есть вопросы к мосту: спор Филатова и Зеленского не завершен
Есть вопросы к мосту: спор Филатова и Зеленского не завершен
Тайсон Фьюри - Отто Уаллин: где и когда смотреть бой гигантов
Тайсон Фьюри - Отто Уаллин: где и когда смотреть бой гигантов
Фелисити Хаффман отправили за решетку на 14 суток (Фото)
Фелисити Хаффман отправили за решетку на 14 суток (Фото)

Маникюр 2019: роскошный красный дизайн ногтей

Смотрите фото (17)
Маникюр 2019: роскошный красный дизайн ногтей
14:45 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Красный маникюр – это настоящая классика.

  • 1

    Здесь действует такое же правило, как и с помадой: красный идет девушкам любого цветотипа, главное правильно подобрать подходящих оттенок.

  • 2

    Алый или рубиновый тон подходят абсолютно под любой стиль одежды.

  • 3

    На первый взгляд может показаться, что нет ничего проще, чем красные ногти. Но этот цвет способен подчеркнуть любые недостатки неаккуратно прокрашенных пальчиков. Для того, чтобы скрыть неровности и шероховатости, необходимо обработать их перед маникюром баффом и покрыть пластину бесцветной базой.

  • 4

    Красный имеет несколько полутонов: классический; красно-малиновый; коралловый; рубиновый.

  • 5

    Лучшей парой для оттенка смогут стать следующие цвета: белый; черный; серый; желтый; золотой; оранжевый; синий; бирюзовый;  голубой; сиреневый; зеленый; бежевый; коричневый; розовый.

  • 6

    Красный маникюр на короткие ногти способен подчеркнуть их размер и форму.

  • 7

    Так как это настоящая классика, то каждый год милые девушки придумывают все новые и новые идеи дизайна с этим цветом.

  • 8

    Взяв за основу что-то из прошлых сезонов, добавив современных элементов и капельку фантазии, нашему взору предстают оригинальные и уникальные решения.

  • 9

    Алый оттенок не будет выглядеть вульгарно, если его дополнить несколькими элементами. Особый шарм дизайну помогут придать: стразы; бульонки; полоски; вставки; геометрия; узоры; негативное пространство; градиент; вязаный; рисунки; бархат.

  • 10

    Стразы и бульонки прекрасно смотрятся на женских рубиновых ногтях. Камешки можно уложить возле корня или вдоль боковых валиков.

  • 11

    Металлические вставки серебряного и золотого цвета придадут ручкам роскоши и аристократичности.

  • 12

    Изящные узоры, выполненные тонкой кистью белыми или черными тонами, создадут ауру изящности и женственности.

  • 13

    А вязаный дизайн, выполненный в стиле любимого свитера, окутает теплотой и домашним уютом.

  • 14

    Идеальное сочетание красного с белым, черным или золотым бьет все рекорды в нейл-арте. Сочетания, которые основаны на контрасте, имеют потрясающий вид.

  • 15

    А если это будет еще и модная в этом сезоне геометрия, то от ваших пальчиков просто невозможно будет оторвать глаз.

  • 16

    Маникюр в красных тонах с черно-белой геометрией выглядит на фото очень эффектно. А дополнительный контраст глянцевых и матовых текстур придает ему особую глубину.

Маникюр 2019: элегантный бордовый нейл-арт

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (17)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Осенний маникюр, Маникюр осень, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Красный маникюр, маникюр 2019, Идеи осеннего маникюра, Осень 2019, Осенний маникюр 2019, Маникюр осень 2019, Идеи осеннего маникюра 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
03 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
04 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
05 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Качка о газовых переговорах с ЕС и РФ: Украина всегда готовилась и готова
Качка заявил о готовности к газовым переговорам
Инспекция моста: к Зеленскому в троллейбус &quot;набилось&quot; куча народа (Видео)
К Зеленскому в троллейбус "набилось" куча народа (Видео)
Вакарчук собирается обсудить внешнюю политику в комитете Рады
Вакарчук собирается обсудить внешнюю политику в комитете Рады
Не такая &quot;старая&quot;, как думали: Вселенная может быть на несколько млрд лет моложе
Не такая "старая", как думали: Вселенная может быть на несколько млрд лет моложе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь