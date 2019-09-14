Маникюр 2019: роскошный красный дизайн ногтей

Здесь действует такое же правило, как и с помадой: красный идет девушкам любого цветотипа, главное правильно подобрать подходящих оттенок.
Алый или рубиновый тон подходят абсолютно под любой стиль одежды.
На первый взгляд может показаться, что нет ничего проще, чем красные ногти. Но этот цвет способен подчеркнуть любые недостатки неаккуратно прокрашенных пальчиков. Для того, чтобы скрыть неровности и шероховатости, необходимо обработать их перед маникюром баффом и покрыть пластину бесцветной базой.
Красный имеет несколько полутонов: классический; красно-малиновый; коралловый; рубиновый.
Лучшей парой для оттенка смогут стать следующие цвета: белый; черный; серый; желтый; золотой; оранжевый; синий; бирюзовый; голубой; сиреневый; зеленый; бежевый; коричневый; розовый.
Красный маникюр на короткие ногти способен подчеркнуть их размер и форму.
Так как это настоящая классика, то каждый год милые девушки придумывают все новые и новые идеи дизайна с этим цветом.
Взяв за основу что-то из прошлых сезонов, добавив современных элементов и капельку фантазии, нашему взору предстают оригинальные и уникальные решения.
Алый оттенок не будет выглядеть вульгарно, если его дополнить несколькими элементами. Особый шарм дизайну помогут придать: стразы; бульонки; полоски; вставки; геометрия; узоры; негативное пространство; градиент; вязаный; рисунки; бархат.
Стразы и бульонки прекрасно смотрятся на женских рубиновых ногтях. Камешки можно уложить возле корня или вдоль боковых валиков.
Металлические вставки серебряного и золотого цвета придадут ручкам роскоши и аристократичности.
Изящные узоры, выполненные тонкой кистью белыми или черными тонами, создадут ауру изящности и женственности.
А вязаный дизайн, выполненный в стиле любимого свитера, окутает теплотой и домашним уютом.
Идеальное сочетание красного с белым, черным или золотым бьет все рекорды в нейл-арте. Сочетания, которые основаны на контрасте, имеют потрясающий вид.
А если это будет еще и модная в этом сезоне геометрия, то от ваших пальчиков просто невозможно будет оторвать глаз.
Маникюр в красных тонах с черно-белой геометрией выглядит на фото очень эффектно. А дополнительный контраст глянцевых и матовых текстур придает ему особую глубину.