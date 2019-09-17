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Мода 2019: стильные амулеты для мужчин, их значения (Фото)

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Мода 2019: стильные амулеты для мужчин, их значения (Фото)
01:10 Сегодня Телеграф style4man.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Самые распространенных и безотказно работающие амулеты, которые, несомненно, помогут тебе переломить ситуацию в свою пользу.

  • 1

    Молот Сварога

    Весьма распространенный славянский амулет в виде кузнечного молота. Бытует мнение, что в трудной жизненной ситуации Молот Сварога поможет выковать тебе решение. Однако молот может быть не только кузнечным, но и боевым. Стать орудием против врагов, и да разлетятся вдребезги их плохо причесанные головы. Хорошее, тяжелое оружие в крепкой мужской руке дарует уверенность в себе и силу.

  • 2

    Инь-янь

    Ты явно не раз видел этот символ и даже, скорее всего, знаешь одно из его основных значений - единение мужского и женского начала. Конечно, если ты ощущаешь себя мужчиной и женщиной одновременно, то можешь использовать этот амулет в единственном значении. В конце концов, кто сказал, что бисексуальность это плохо?

    Но не худо бы знать, что символ инь-янь, по сути, означает общую гармонию Вселенной, ее равновесие и законченность Творения. Поэтому если ты хочешь пройти свой жизненный путь верной дорогой и цель твоя - избавиться от всего лишнего и отягощающего дух твой, то символ инь-янь просто обязан быть амулетом на твоей груди.

  • 3

    Всевидящее око

    Каждый, кто держал в руках доллары обращал внимание на странный глаз в пирамидке. Более того, благодаря интернету и разоблачающим статьям блаженных родноверов, нам известно, что это масонский символ.

    Символ действительно масонский, и означает он мудрость и стремление к познанию Вселенной. В христианской традиции этот знак тоже присутствует и является символом Святой Троицы. Иными словами, если ты веришь в божественное провидение, и бог для тебя есть средство познания, смело вешай себе на шею пирамидку с глазом.

  • 4

    Секира Перуна

    Еще один символ древних славян. Секира, если ты не знаешь, двусторонний боевой топор, Перун же в славянской мифологии - покровитель воинов. Уже по названию и внешнему виду понятно, что это чисто мужской символ. если ты не протираешь штаны в офисе, а работаешь на опасной работе, например, военный, пожарный или хотя бы промышленный альпинист – это твой символ.

    Способствует обретению силы и устрашению недругов. Но помни одну важную вещь. Секира – штурмовое оружие, призванное пробивать плотные защитные порядки. То есть прямолинейное и мощное. Понимаешь, куда клоним? Обладатель этого символа должен выбрать свой путь и следовать им, не сворачивая и не размениваясь на мелочи, иначе секира становится бесполезной и обременительной.

  • 5

    Колесо фортуны

    Если ты спускаешь свою зарплату в онлайн-казино, а на годовые бонусы ездишь в Лас-Вегас и оставляешь все там, играя в рулетку или блэк-джэк – этот символ для тебя. Игроманы, азартные люди, заядлые картежники могут использовать такие амулеты для привлечения удачи, денег и главное, самоконтроля. Как известно, в игре, главное уметь вовремя остановиться и покинуть заведение.

    Но если отбросить исключительно утилитарные значения Колеса Фортуны, то можно сказать, что во многом это и символ жизни, ее цикличности. Как говорил Ходжа Насреддин "Вслед за холодной зимой всегда приходит солнечная весна". Нет ничего такого, чтобы не происходило ранее, и любые беды пройдут и сменятся днями благоденствия и радости.

  • 6

    Жук скарабей

    Пожалуй, древнейший из популярных символов, известный еще в древнеегипетской мифологии. Жук-скарабей сопровождал мертвых на свидание с Озирисом в загробном мире. Если же добавить немного материализма, то в общем-то скарабей – это навозный жук. Но древние видели в катании жуком навозного шарика символ прохождения Солнцем зодиакального круга. В итоге получается, что жук скарабей - еще и символ воскрешения из небытия и пути к вечной жизни, как вечно солнце, ежедневно проходящее свой путь по небосводу. Нам трудно все это себе представить, но у древних была богатая фантазия.

    Таким образом, если ты озабочен проблемами старения и мечтаешь обрести бессмертие – бегом в ближайший магазин амулетов и покупай себе скарабея.

  • 7

    Пентаграмма Могущество Света

    Да, мы знаем, что данный символ используют современные сатанисты, но спешим заметить, что связано это с тем, что Люцифер означает "несущий свет". Иными словами, гармонию в широком ее понимании, что в общем – то не противоречит основному значению Пентаграммы Могущество Света.

  • 8

    Молвинец

    В эпоху интернет-баталий в комментариях и на форумах, когда люди совершенно перестали отвечать за свои слова и отвыкли думать над сказанным – этот оберег кажется нам наиболее важным из всех представленных в этой статье.

    Любое высказывание несет в себе энергетический заряд, негативный или позитивный. Древние славяне прекрасно это знали и старались уберечь себя от той злой и темной энергии, которое несет в себе плохое слово. Молвинец – это солярный оберег, то есть берущий силу от Солнца, которое своим светом очищает хозяина оберега.

    Также молвинец не только защищает, но и дает возможность правильно и ясно говорить, что для славян всегда было признаком душевного здоровья и чистой совести.

  • 9

    Булавка

    Если ты чувствуешь на себе порчу, сглаз и магическое воздействие (бывают такие дни, согласись, особенно в понедельник), а под рукой, как назло, нет ни одного оберега – выход есть. Используй обычную булавку.

    Она имеет замкнутую форму и вобрав в себя все зло и негатив, которые ты получил на совещании, не дает им выйти за пределы самой себя. Просто и гениально.

Мода 2019: актуальные мужские свитера этой осенью и зимой (Фото)

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