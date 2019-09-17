Маникюр 2019: главные осенние тенденции (Фото)

1 В моде будут разные техники нанесения, а также различный декор. Благодаря большому количеству идей, вы всегда сможете подобрать лучший для вас вариант, который будет модным на весь осенний сезон 2019 года.

2 Насыщенный, благородный фиолетовый цвет выходит на первое место главных трендов маникюра 2019.

3 Осень порадует нас темным и более светлым оттенком фиолетового тона. Фиолетовый цвет идеально подходит на разную длину ногтей, а также форму.

4 Он прекрасно сочетается с белым, черным, бежевым, розовым, сиреневым и серебристым цветом. Вы можете дополнительно украсить такой маникюр легким рисунком, блестками или парой страз.

5 Цвет ноготков спелой вишни будет весьма актуален осенью 2019 года. Вишневый цвет не пугает своей броскостью, как красный, но он не менее популярен.

6 Используя вишневую палитру и немного играя с оттенками, можно создать стильный и женственный маникюр.

7 Вишнёвое покрытие сможет красиво подчеркнуть, даже слегка загорелую кожу. Оно одинаково хорошо будет смотреться в матовом и глянцевом исполнении.

8 Более спокойный и стандартный выбор – это изумрудный маникюр в глянцевом исполнении. А вот матовость придаст вашему маникюру некой особой изюминки.

9 Но самым красивым и волшебным считается покрытие в технике кошачий глаз. Именно здесь изумрудный цвет открывается по-новому, поражая красивой игрой красок.

10 Объемный дизайн маникюр свит блум позволит вам создавать на ваших ноготках красивые, выпуклые узоры.

11 Таким образом можно формировать различные рисунки, которые будут выглядеть весьма реалистично благодаря объемному рельефу самого декора.

12 Самой популярной и неувядающей идей для создания осеннего маникюра является выбор покрытия с осенним украшением.

13 Осенняя тематика может содержать в себе кленовые листья, капельки дождя, зонты, любую желто-красную листву и другой декор или рисунок.

14 Блестящие стразы могут украшать ваши ноготки осенью 2019 в любом количестве. Если хотите ими можно покрыть один ноготок, тем самым сделав на него акцент.

15 Стразы являются идеальным декором, который может дополнять любой рисунок или узор на ваших ноготках.

16 На осенний период 2019 года, с легкостью украсить короткие ногти вам помогут камифубуки.

17 Камифубуки имеют в основном круглую форму, которая различается между собой диаметром. Их цвет разнообразен и часто используется вместе, создавая оригинальный узор.

18 Камифубуки отлично подойдут на короткие ногти и помогут вам сделать не только красивый, но, а также стильный и модный маникюр на осень 2019 года.

19 Самым универсальным вариантом маникюра на короткие ногти осенью 2019 года, будет сделать маникюр колор блок. Такой вид маникюра предполагает использование различных тонов от черно-белых, до цветных оттенков и разноцветных оттенков.