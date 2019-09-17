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Маникюр 2019: главные осенние тенденции (Фото)

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Маникюр 2019: главные осенние тенденции (Фото)
09:42 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Осенний маникюр на 2019 год порадует нас своими яркими и более спокойными красками.

  • 1

    В моде будут разные техники нанесения, а также различный декор. Благодаря большому количеству идей, вы всегда сможете подобрать лучший для вас вариант, который будет модным на весь осенний сезон 2019 года.

  • 2

    Насыщенный, благородный фиолетовый цвет выходит на первое место главных трендов маникюра 2019.

  • 3

    Осень порадует нас темным и более светлым оттенком фиолетового тона. Фиолетовый цвет идеально подходит на разную длину ногтей, а также форму.

  • 4

    Он прекрасно сочетается с белым, черным, бежевым, розовым, сиреневым и серебристым цветом. Вы можете дополнительно украсить такой маникюр легким рисунком, блестками или парой страз.

  • 5

    Цвет ноготков спелой вишни будет весьма актуален осенью 2019 года. Вишневый цвет не пугает своей броскостью, как красный, но он не менее популярен.

  • 6

    Используя вишневую палитру и немного играя с оттенками, можно создать стильный и женственный маникюр.

  • 7

    Вишнёвое покрытие сможет красиво подчеркнуть, даже слегка загорелую кожу. Оно одинаково хорошо будет смотреться в матовом и глянцевом исполнении.

  • 8

    Более спокойный и стандартный выбор – это изумрудный маникюр в глянцевом исполнении. А вот матовость придаст вашему маникюру некой особой изюминки.

  • 9

    Но самым красивым и волшебным считается покрытие в технике кошачий глаз. Именно здесь изумрудный цвет открывается по-новому, поражая красивой игрой красок.

  • 10

    Объемный дизайн маникюр свит блум позволит вам создавать на ваших ноготках красивые, выпуклые узоры.

  • 11

    Таким образом можно формировать различные рисунки, которые будут выглядеть весьма реалистично благодаря объемному рельефу самого декора.

  • 12

    Самой популярной и неувядающей идей для создания осеннего маникюра является выбор покрытия с осенним украшением.

  • 13

    Осенняя тематика может содержать в себе кленовые листья, капельки дождя, зонты, любую желто-красную листву и другой декор или рисунок.

  • 14

    Блестящие стразы могут украшать ваши ноготки осенью 2019 в любом количестве. Если хотите ими можно покрыть один ноготок, тем самым сделав на него акцент.

  • 15

    Стразы являются идеальным декором, который может дополнять любой рисунок или узор на ваших ноготках.

  • 16

    На осенний период 2019 года, с легкостью украсить короткие ногти вам помогут камифубуки.

  • 17

    Камифубуки имеют в основном круглую форму, которая различается между собой диаметром. Их цвет разнообразен и часто используется вместе, создавая оригинальный узор.

  • 18

    Камифубуки отлично подойдут на короткие ногти и помогут вам сделать не только красивый, но, а также стильный и модный маникюр на осень 2019 года.

  • 19

    Самым универсальным вариантом маникюра на короткие ногти осенью 2019 года, будет сделать маникюр колор блок. Такой вид маникюра предполагает использование различных тонов от черно-белых, до цветных оттенков и разноцветных оттенков.

  • 20

    Ногтевая пластина здесь делится на блоки, которые выкрашиваются в различные оттенки. Подобным образом можно создать легкий и простой маникюр, который не потребует от вас большого времени.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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