Педикюр 2019: лучшие идеи осеннего дизайна (Фото)

В модных трендах текущего года, педикюр будет иметь однотонный и яркий принт, а также с использованием декора и наклеек.
Педикюр с точками только на первый взгляд кажется очень простым и даже детским, но если использовать точки в создании красивого узора, вы сможете получить стильный и модный педикюр. Цвета в данном виде могут быть использованы разные: точки одного цвета, а покрытие другого.
Вы также можете с помощью точек создавать геометрические элементы, добавляя в такой рисунок блестящие стразы или блестки.
Богатый и роскошный золотой цвет сможет красиво оттенить загорелую кожу ваших ножек.
Если даже ваш загар минимальный, то золотой все равно сможет красиво его подчеркнуть. Осенью 2019 года золотой цвет может быть представлен в зеркальном, глиттерном, матовом или другом исполнении.
Черно-белый педикюр является стильным вариантом на осень 2019 год. Здесь будет модными сочетания белого покрытия с черными рисунками или наоборот.
Модные идеи для дизайна помогут вам сделать на ваших ноготках нечто красивое и оригинальное.
Рисунки в модных интерпретациях, позволят вам идти в ногу со временем и заодно наслаждаться стильным педикюром.
Благодаря наклейкам вам будет весьма легко сделать красивый педикюр в домашних условиях.
Наклейки осенью 2019 позволяется использовать любые: флористические принты, узоры, кружева, а также геометрический принт.
Педикюр — это не только броский дизайн ногтей, это еще и уход за кожей стоп, которая получает наибольшую нагрузку в течение дня.
Красивые, ухоженные ножки — обязательная составляющая женского образа, служащая индикатором аккуратности и бережного отношения к себе.
Самый простой вариант декора ноготков на пальчиках ног — покрыть их однотонным лаком. Не переживайте, выбрав правильный оттенок можно не только скрыть мелкие несовершенства ногтевых пластин, но и попасть в категорию «сезонные тренды».
Для девушек, которые сомневаются в своих художественных способностях настоящим спасением станет дизайн абстракция.
Любительницы простоты и аскетизма смогут оценить минималистичный педикюр или строгий геометрический узор.
После ярких и кричащих летних цветов приходит время перейти к более спокойным и сдержанным осенним оттенкам.
Дизайн осеннего педикюра сильно отличатся от летнего, хотя конечно есть и некоторые универсальные техники, которые подойдут для любого времени года.
Осенью 2019 года в тренде будут оранжевый, коричневый, бордо, красный, черный, металлик, золотой, зеленый и бежевый цвета.
Наиболее популярными техниками осеннего педикюра 2019 будут: омбре, матовый, зеркальный, французский/лунный, геометрический и педикюр со стразами, а также кошачий глаз.