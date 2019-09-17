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Педикюр 2019: лучшие идеи осеннего дизайна (Фото)

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Педикюр 2019: лучшие идеи осеннего дизайна (Фото)
13:41 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Осенний педикюр 2019 имеет весьма красивые сочетания цвета, где будут использоваться яркие и пастельные тона.

  • 1

    В модных трендах текущего года, педикюр будет иметь однотонный и яркий принт, а также с использованием декора и наклеек.

  • 2

    Педикюр с точками только на первый взгляд кажется очень простым и даже детским, но если использовать точки в создании красивого узора, вы сможете получить стильный и модный педикюр. Цвета в данном виде могут быть использованы разные: точки одного цвета, а покрытие другого.

  • 3

    Вы также можете с помощью точек создавать геометрические элементы, добавляя в такой рисунок блестящие стразы или блестки.

  • 4

    Богатый и роскошный золотой цвет сможет красиво оттенить загорелую кожу ваших ножек.

  • 5

    Если даже ваш загар минимальный, то золотой все равно сможет красиво его подчеркнуть. Осенью 2019 года золотой цвет может быть представлен в зеркальном, глиттерном, матовом или другом исполнении.

  • 6

    Черно-белый педикюр является стильным вариантом на осень 2019 год. Здесь будет модными сочетания белого покрытия с черными рисунками или наоборот.

  • 7

    Модные идеи для дизайна помогут вам сделать на ваших ноготках нечто красивое и оригинальное.

  • 8

    Рисунки в модных интерпретациях, позволят вам идти в ногу со временем и заодно наслаждаться стильным педикюром.

  • 9

    Благодаря наклейкам вам будет весьма легко сделать красивый педикюр в домашних условиях.

  • 10

    Наклейки осенью 2019 позволяется использовать любые: флористические принты, узоры, кружева, а также геометрический принт.

  • 11

    Педикюр — это не только броский дизайн ногтей, это еще и уход за кожей стоп, которая получает наибольшую нагрузку в течение дня.

  • 12

    Красивые, ухоженные ножки — обязательная составляющая женского образа, служащая индикатором аккуратности и бережного отношения к себе.

  • 13

    Самый простой вариант декора ноготков на пальчиках ног — покрыть их однотонным лаком. Не переживайте, выбрав правильный оттенок можно не только скрыть мелкие несовершенства ногтевых пластин, но и попасть в категорию «сезонные тренды».

  • 14

    Для девушек, которые сомневаются в своих художественных способностях настоящим спасением станет дизайн абстракция.

  • 15

    Любительницы простоты и аскетизма смогут оценить минималистичный педикюр или строгий геометрический узор.

  • 16

    После ярких и кричащих летних цветов приходит время перейти к более спокойным и сдержанным осенним оттенкам.

  • 17

    Дизайн осеннего педикюра сильно отличатся от летнего, хотя конечно есть и некоторые универсальные техники, которые подойдут для любого времени года.

  • 18

    Осенью 2019 года в тренде будут оранжевый, коричневый, бордо, красный, черный, металлик, золотой, зеленый и бежевый цвета.

  • 19

    Наиболее популярными техниками осеннего педикюра 2019 будут: омбре, матовый, зеркальный, французский/лунный, геометрический и педикюр со стразами, а также кошачий глаз.

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

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Мода, Осень, Педикюр, Педикюр 2019, Педикюр на осень, Оригинальный педикюр, Разные тона.
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