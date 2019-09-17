Педикюр 2019: лучшие идеи осеннего дизайна (Фото)

1 В модных трендах текущего года, педикюр будет иметь однотонный и яркий принт, а также с использованием декора и наклеек.

2 Педикюр с точками только на первый взгляд кажется очень простым и даже детским, но если использовать точки в создании красивого узора, вы сможете получить стильный и модный педикюр. Цвета в данном виде могут быть использованы разные: точки одного цвета, а покрытие другого.

3 Вы также можете с помощью точек создавать геометрические элементы, добавляя в такой рисунок блестящие стразы или блестки.

4 Богатый и роскошный золотой цвет сможет красиво оттенить загорелую кожу ваших ножек.

5 Если даже ваш загар минимальный, то золотой все равно сможет красиво его подчеркнуть. Осенью 2019 года золотой цвет может быть представлен в зеркальном, глиттерном, матовом или другом исполнении.

6 Черно-белый педикюр является стильным вариантом на осень 2019 год. Здесь будет модными сочетания белого покрытия с черными рисунками или наоборот.

7 Модные идеи для дизайна помогут вам сделать на ваших ноготках нечто красивое и оригинальное.

8 Рисунки в модных интерпретациях, позволят вам идти в ногу со временем и заодно наслаждаться стильным педикюром.

9 Благодаря наклейкам вам будет весьма легко сделать красивый педикюр в домашних условиях.

10 Наклейки осенью 2019 позволяется использовать любые: флористические принты, узоры, кружева, а также геометрический принт.

11 Педикюр — это не только броский дизайн ногтей, это еще и уход за кожей стоп, которая получает наибольшую нагрузку в течение дня.

12 Красивые, ухоженные ножки — обязательная составляющая женского образа, служащая индикатором аккуратности и бережного отношения к себе.

13 Самый простой вариант декора ноготков на пальчиках ног — покрыть их однотонным лаком. Не переживайте, выбрав правильный оттенок можно не только скрыть мелкие несовершенства ногтевых пластин, но и попасть в категорию «сезонные тренды».

14 Для девушек, которые сомневаются в своих художественных способностях настоящим спасением станет дизайн абстракция.

15 Любительницы простоты и аскетизма смогут оценить минималистичный педикюр или строгий геометрический узор.

16 После ярких и кричащих летних цветов приходит время перейти к более спокойным и сдержанным осенним оттенкам.

17 Дизайн осеннего педикюра сильно отличатся от летнего, хотя конечно есть и некоторые универсальные техники, которые подойдут для любого времени года.

18 Осенью 2019 года в тренде будут оранжевый, коричневый, бордо, красный, черный, металлик, золотой, зеленый и бежевый цвета.