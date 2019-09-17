Мода 2019: стильные идеи нарядов с джинсами с завышенной талией

1 Гольф и "канадский смокинг" с разводами Вновь актуальной стала мода 1990-ых на полностью джинсовый образ, состоящий из брюк и куртки. Разводы tie dye – еще один забытый некогда тренд, ставший модной тенденцией сезона. Однако вы можете выйти за рамки и создать креативный наряд, попросту разрисовав одежду стойкой краской. Выглядеть она будет, как роба маляра, поэтому для баланса необходимы изящные детали. Например, женственный белый гольф. Такие разводы – идеальный узор для поклонниц творчества Поллока.

2 Блузка и "мамины" джинсы Не выбрасывайте пару допотопных брюк, даже если они вам не по размеру, а материя давно прорвалась. Рваные джинсы можно превратить во фрагмент креативного наряда, дополнив необычной блузкой. Сейчас в моде пышные рукава и воланы. Большие джинсы не обязательно ушивать, просто наденьте ремень и подкатайте штанины.

3 Майка, пиджак и джеггинсы Популярность обтягивающих джинсов несколько пошатнулась, однако они великолепно будут смотреться в сочетании с одеждой оверсайз. Например, если вы наденете стильный пиджак кремового цвета. Получится отличный гардероб в офисном стиле.

4 Закрытая блузка и джинсы в обтяжку Еще один хороший вариант для любительниц обтягивающих брюк. Смело сочетайте их с закрытой блузой свободного кроя. Животный принт остается популярной тенденцией года, ну а самый актуальный его вариант – пятна леопарда. Узнайте, как носить животный принт этой осенью.

5 Футболка, косуха и стираные джинсы Из самых обычных вещей гардероба можно создать вневременной образ. Речь о нарядах, которые практически не выходят из моды. Создайте стильный образ с кожаной курткой фасона "косуха" со змейками и заклепками. Если хотите привнести нотку гламура, то добавьте аксессуары и туфли-лодочки.

6 Футболка, шаль и джинсы фасона "скинни" Настало великолепное время для поклонниц осенних образов бохо. Дополните будничный наряд шалью в цыганском стиле, чтобы наряд стал богемным. Выбирайте фасоны с цветочными узорами и бахромой.

7 Бордовый свитер и классические джинсы Обычные прямые джинсы могут смотреться шикарно в сочетании со стильными вещами. Создайте элегантный образ из свитера, туфель и сумочки в цветах традиционной осенней гаммы. Одними из наиболее актуальных цветов будут оттенки вина, в частности, мерло и бордо. Можно даже сделать модный осенний маникюр того же цвета. Вы не любите одноцветные образы? Не беда. Дело в том, что сочетание цвета обуви и сумок стало правилом моды, о котором можно забыть. Аксессуары и сексуальные цвета делают этот образ великолепным нарядом на свидание для тех, кто не любит платьев и юбок.

8 Гольф и комбинезон Идеальный вариант для поклонниц стритстайла. Джинсовые комбинезоны хоть не столь популярны, как в 1990-ых, но все же остаются модной одеждой, которую нередко можно увидеть на знаменитостях. В жаркий день можно снять лямки комбинезона и завязать края гольфа, превратив его в кокетливый и гламурный наряд.

9 Футболка, кофта и джинсы фасона "бойфренды" Любите привносить элементы рокерского стиля? Тогда выбирайте бойфренды темного цвета, черную футболку с принтом модной группы и грубые ботинки. Не бойтесь заменить классическую косуху вязаной кофтой.