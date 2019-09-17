Мода 2019: стильные идеи нарядов с джинсами с завышенной талией

Гольф и "канадский смокинг" с разводами
Вновь актуальной стала мода 1990-ых на полностью джинсовый образ, состоящий из брюк и куртки. Разводы tie dye – еще один забытый некогда тренд, ставший модной тенденцией сезона. Однако вы можете выйти за рамки и создать креативный наряд, попросту разрисовав одежду стойкой краской. Выглядеть она будет, как роба маляра, поэтому для баланса необходимы изящные детали. Например, женственный белый гольф. Такие разводы – идеальный узор для поклонниц творчества Поллока.
Блузка и "мамины" джинсы
Не выбрасывайте пару допотопных брюк, даже если они вам не по размеру, а материя давно прорвалась. Рваные джинсы можно превратить во фрагмент креативного наряда, дополнив необычной блузкой. Сейчас в моде пышные рукава и воланы. Большие джинсы не обязательно ушивать, просто наденьте ремень и подкатайте штанины.
Майка, пиджак и джеггинсы
Популярность обтягивающих джинсов несколько пошатнулась, однако они великолепно будут смотреться в сочетании с одеждой оверсайз. Например, если вы наденете стильный пиджак кремового цвета. Получится отличный гардероб в офисном стиле.
Закрытая блузка и джинсы в обтяжку
Еще один хороший вариант для любительниц обтягивающих брюк. Смело сочетайте их с закрытой блузой свободного кроя. Животный принт остается популярной тенденцией года, ну а самый актуальный его вариант – пятна леопарда. Узнайте, как носить животный принт этой осенью.
Футболка, косуха и стираные джинсы
Из самых обычных вещей гардероба можно создать вневременной образ. Речь о нарядах, которые практически не выходят из моды. Создайте стильный образ с кожаной курткой фасона "косуха" со змейками и заклепками. Если хотите привнести нотку гламура, то добавьте аксессуары и туфли-лодочки.
Футболка, шаль и джинсы фасона "скинни"
Настало великолепное время для поклонниц осенних образов бохо. Дополните будничный наряд шалью в цыганском стиле, чтобы наряд стал богемным. Выбирайте фасоны с цветочными узорами и бахромой.
Бордовый свитер и классические джинсы
Обычные прямые джинсы могут смотреться шикарно в сочетании со стильными вещами. Создайте элегантный образ из свитера, туфель и сумочки в цветах традиционной осенней гаммы. Одними из наиболее актуальных цветов будут оттенки вина, в частности, мерло и бордо. Можно даже сделать модный осенний маникюр того же цвета. Вы не любите одноцветные образы? Не беда. Дело в том, что сочетание цвета обуви и сумок стало правилом моды, о котором можно забыть. Аксессуары и сексуальные цвета делают этот образ великолепным нарядом на свидание для тех, кто не любит платьев и юбок.
Гольф и комбинезон
Идеальный вариант для поклонниц стритстайла. Джинсовые комбинезоны хоть не столь популярны, как в 1990-ых, но все же остаются модной одеждой, которую нередко можно увидеть на знаменитостях. В жаркий день можно снять лямки комбинезона и завязать края гольфа, превратив его в кокетливый и гламурный наряд.
Футболка, кофта и джинсы фасона "бойфренды"
Любите привносить элементы рокерского стиля? Тогда выбирайте бойфренды темного цвета, черную футболку с принтом модной группы и грубые ботинки. Не бойтесь заменить классическую косуху вязаной кофтой.
Майка, блейзер и джеггинсы
Самая простая белая майка и джинсы превращаются в ультрасовременный наряд благодаря модному блейзеру. Весной и летом актуальны блейзеры лимонного цвета, а осенью стоит выбрать более теплый оттенок – горчичный. Такой наряд поможет создать трендовый офисный образ. Если хотите подчеркнуть стройные ноги, то стоит обратить внимание на фасон под названием "джеггинсы". Это очень тесные джинсы, плотно облегающие тело, совсем как лосины. К слову, не пропустите образы с леггинсами, поскольку они так же помогают подчеркнуть фигуру.