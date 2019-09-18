Маникюр 2019: идеи черного матового дизайна (Фото)

1 Любимые девушками блестящие камушки эффектно смотрятся на матовом фоне. Выберите насыщенный, темный, глубокий оттенок и инкрустируйте его стразами сваровски либо же жидкими кристаллами.

2 Однотонный, манящий оттенок плюшевого лака как нельзя кстати дополнят блестки. Крупные мерцающие частички или мелкая звездная пыль, глиттерные декоративные элементы или забавные цветные конфетти – раздолье для яркой, молодой, уверенной в себе девушки, любящей жизнь и умеющей делать праздник посреди серой будничности города.

3 Маникюрная втирка – это особый вид зеркальной или жемчужной акриловой пудры ультрамелкодисперсного помола.

4 Она в буквальном смысле втирается в покрытие, придавая ему глянцевое или голографическое сияние.

5 Лунный матовый маникюр – красивый, а главное долгоиграющий вариант декорирования ноготков.

6 Никто не оспаривает актуальность базового нюдового френча. Но разве вам никогда не хотелось сменить привычный, надоевший «офисный» вариант на яркий, броский, ультрамодный дизайн? Тогда матовый гель лак вам в помощь. Неоклассика во все своей красе.

7 Как ни крути матовое покрытие на гребне волны. И оно роскошно в своей простоте, лаконичности и новизне.

8 Особенно эффектно в таком случае смотрятся монотонные, сочные, глубокие цвета, в полной мере демонстрирующие свою многогранность.

9 Как маленькое черное платье, так и минималистичный черный маникюр, никогда не выйдет из моды.

10 Блеск на ногтях всегда производит впечатление, однако в последнее время матовые лаки и украшения становятся все более популярными.

11 Неудивительно, так как они выглядят очень эффектно, особенно в черном цвете, который ассоциируется с классикой и элегантностью.

12 Однако это не традиционный глянцевый блеск, а матовая сдержанность, которая покоряет своим минимализмом. Не стоит отрицать, что черный подходит всем, поэтому маникюр в этом цвете подойдет как для повседневных, так и для праздничных мероприятий.

13 Ничто не может быть скрыто с черным цветом, а тем более без глянцевого блеска. Это должны быть красиво ухоженные не только ногти, но и руки в целом. Особенно важно в осенне-зимний период, когда кожа имеет тенденцию к сухости и покраснению.

14 Черные ногти подойдут к любому случаю и стилизации. Этот классический маникюр можно получить с помощью узоров, сочетаний с другими расцветками или использованием блестящих элементов.

15 Черный в сочетании с золотом выглядит очень роскошно.

16 Черные ногти выглядят хорошо, даже когда все пальцы окрашены в этот цвет. Чтобы добавить маникюру изюминку, стоит украсить один ноготь белым, полосками или точками.

17 Женщины часто выбирают пыльцу для украшения ногтевой пластины. Декорируя черный классический матовый маникюр, вы также можете использовать кристаллы или сделать омбре.