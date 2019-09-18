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Маникюр 2019: идеи черного матового дизайна (Фото)

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Маникюр 2019: идеи черного матового дизайна (Фото)
10:05 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Вариации черного матового маникюра прочно обосновались среди топовых идей нейл-арта.

  • 1

    Любимые девушками блестящие камушки эффектно смотрятся на матовом фоне. Выберите насыщенный, темный, глубокий оттенок и инкрустируйте его стразами сваровски либо же жидкими кристаллами.

  • 2

    Однотонный, манящий оттенок плюшевого лака как нельзя кстати дополнят блестки. Крупные мерцающие частички или мелкая звездная пыль, глиттерные декоративные элементы или забавные цветные конфетти – раздолье для яркой, молодой, уверенной в себе девушки, любящей жизнь и умеющей делать праздник посреди серой будничности города.

  • 3

    Маникюрная втирка – это особый вид зеркальной или жемчужной акриловой пудры ультрамелкодисперсного помола.

  • 4

    Она в буквальном смысле втирается в покрытие, придавая ему глянцевое или голографическое сияние.

  • 5

    Лунный матовый маникюр – красивый, а главное долгоиграющий вариант декорирования ноготков.

  • 6

    Никто не оспаривает актуальность базового нюдового френча. Но разве вам никогда не хотелось сменить привычный, надоевший «офисный» вариант на яркий, броский, ультрамодный дизайн? Тогда матовый гель лак вам в помощь. Неоклассика во все своей красе.

  • 7

    Как ни крути матовое покрытие на гребне волны. И оно роскошно в своей простоте, лаконичности и новизне.

  • 8

    Особенно эффектно в таком случае смотрятся монотонные, сочные, глубокие цвета, в полной мере демонстрирующие свою многогранность.

  • 9

    Как маленькое черное платье, так и минималистичный черный маникюр, никогда не выйдет из моды.

  • 10

    Блеск на ногтях всегда производит впечатление, однако в последнее время матовые лаки и украшения становятся все более популярными.

  • 11

    Неудивительно, так как они выглядят очень эффектно, особенно в черном цвете, который ассоциируется с классикой и элегантностью.

  • 12

    Однако это не традиционный глянцевый блеск, а матовая сдержанность, которая покоряет своим минимализмом. Не стоит отрицать, что черный подходит всем, поэтому маникюр в этом цвете подойдет как для повседневных, так и для праздничных мероприятий.

  • 13

    Ничто не может быть скрыто с черным цветом, а тем более без глянцевого блеска. Это должны быть красиво ухоженные не только ногти, но и руки в целом. Особенно важно в осенне-зимний период, когда кожа имеет тенденцию к сухости и покраснению.

  • 14

    Черные ногти подойдут к любому случаю и стилизации. Этот классический маникюр можно получить с помощью узоров, сочетаний с другими расцветками или использованием блестящих элементов.

  • 15

    Черный в сочетании с золотом выглядит очень роскошно.

  • 16

    Черные ногти выглядят хорошо, даже когда все пальцы окрашены в этот цвет. Чтобы добавить маникюру изюминку, стоит украсить один ноготь белым, полосками или точками.

  • 17

    Женщины часто выбирают пыльцу для украшения ногтевой пластины. Декорируя черный классический матовый маникюр, вы также можете использовать кристаллы или сделать омбре.

  • 18

    Что касается дизайна, то на темной матовой основе безупречно смотрятся изысканные узоры, например, белого цвета, в флористической теме. Отличной идеей дополнить ноготок — декорировать его геометрическими фигурами, а также линиями и аккуратными узорами.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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