Педикюр 2019: геометрический дизайн ногтей (Фото)

1 Они идеально подходят для любительниц минималистичного, строгого, но при этом изумительно красивого стиля.

2 Педикюр с геометрией – это всегда невычурно и уместно. Без излишеств и в то же время нетипично.

3 Геометрический педикюр может быть как сдержанным, так и экспрессивным.

4 Если вы хотите получить нейтральный педикюр, который не будет выбиваться из любого образа, то выбирайте спокойные тона лака: чёрный, бежевый, серый, белый, кофейный.

5 Любительницам ярких и броских рисунков стоит отдать предпочтение неоновым оттенкам, которые можно сочетать с базовыми цветами – белым и чёрным.

6 Дизайн будет украшать только первый ноготь большого пальца. На остальных ноготках геометрия может выглядеть непонятно и неаккуратно.

7 Элегантно и стильно – это минимализм. Базовый цвет – основной, при этом на ногтях несколько хаотичных светлых или темных линий.

8 Эффектно выглядят разнообразные зигзаги или повторяющиеся квадраты/треугольники, расположенные по убыванию или по возрастанию размера.

9 Многоцветный витраж – тоже вариант нетривиального дизайна.

10 Необычно смотрится эффект «битого стекла» на однотонном покрытии – выглядит очень привлекательно.

11 Геометрия на ногтях – это самые разные кропотливо прорисованные геометрические фигуры: квадраты, треугольники, трапеции, ромбики и не только.

12 Прорисовка геометрических фигур на ногтях стала очень модной в последнее время.

13 Геометрический педикюр может быть как минималистическим, так и вполне ярким и молодежным.

14 Он может быть представлен пересечением нескольких линий, небольшой фигуркой на ногте или целым пересечением сложных геометрических фигур.

15 Очень часто геометрический педикюр совмещается с техникой негативного пространства.

16 Из геометрических фигур можно создать на ногте целую картину, которая будет привлекать внимание окружающих, совмещая в себе одновременно простоту линий и загадочность их пересечений.

17 Добавить оригинальности выбранному цвету можно с помощью фактуры: блестки, фольга, втирка, металлические полоски, голография, трафареты, наклейки (анималистические, цветочные принты).