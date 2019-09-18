Педикюр 2019: геометрический дизайн ногтей (Фото)

Они идеально подходят для любительниц минималистичного, строгого, но при этом изумительно красивого стиля.
Педикюр с геометрией – это всегда невычурно и уместно. Без излишеств и в то же время нетипично.
Геометрический педикюр может быть как сдержанным, так и экспрессивным.
Если вы хотите получить нейтральный педикюр, который не будет выбиваться из любого образа, то выбирайте спокойные тона лака: чёрный, бежевый, серый, белый, кофейный.
Любительницам ярких и броских рисунков стоит отдать предпочтение неоновым оттенкам, которые можно сочетать с базовыми цветами – белым и чёрным.
Дизайн будет украшать только первый ноготь большого пальца. На остальных ноготках геометрия может выглядеть непонятно и неаккуратно.
Элегантно и стильно – это минимализм. Базовый цвет – основной, при этом на ногтях несколько хаотичных светлых или темных линий.
Эффектно выглядят разнообразные зигзаги или повторяющиеся квадраты/треугольники, расположенные по убыванию или по возрастанию размера.
Многоцветный витраж – тоже вариант нетривиального дизайна.
Необычно смотрится эффект «битого стекла» на однотонном покрытии – выглядит очень привлекательно.
Геометрия на ногтях – это самые разные кропотливо прорисованные геометрические фигуры: квадраты, треугольники, трапеции, ромбики и не только.
Прорисовка геометрических фигур на ногтях стала очень модной в последнее время.
Геометрический педикюр может быть как минималистическим, так и вполне ярким и молодежным.
Он может быть представлен пересечением нескольких линий, небольшой фигуркой на ногте или целым пересечением сложных геометрических фигур.
Очень часто геометрический педикюр совмещается с техникой негативного пространства.
Из геометрических фигур можно создать на ногте целую картину, которая будет привлекать внимание окружающих, совмещая в себе одновременно простоту линий и загадочность их пересечений.
Добавить оригинальности выбранному цвету можно с помощью фактуры: блестки, фольга, втирка, металлические полоски, голография, трафареты, наклейки (анималистические, цветочные принты).
Впрочем, если возникнет желание добавить еще больше оригинальности, то с декором главное быть осторожным, чтобы не перегрузить дизайн.