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Педикюр 2019: геометрический дизайн ногтей (Фото)

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Педикюр 2019: геометрический дизайн ногтей (Фото)
13:45 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Не секрет, что для любой девушки ухоженность – это залог уверенности в себе и прекрасного самочувствия.

  • 1

    Они идеально подходят для любительниц минималистичного, строгого, но при этом изумительно красивого стиля.

  • 2

    Педикюр с геометрией – это всегда невычурно и уместно. Без излишеств и в то же время нетипично.

  • 3

    Геометрический педикюр может быть как сдержанным, так и экспрессивным.

  • 4

    Если вы хотите получить нейтральный педикюр, который не будет выбиваться из любого образа, то выбирайте спокойные тона лака: чёрный, бежевый, серый, белый, кофейный.

  • 5

    Любительницам ярких и броских рисунков стоит отдать предпочтение неоновым оттенкам, которые можно сочетать с базовыми цветами – белым и чёрным.

  • 6

    Дизайн будет украшать только первый ноготь большого пальца. На остальных ноготках геометрия может выглядеть непонятно и неаккуратно.

  • 7

    Элегантно и стильно – это минимализм. Базовый цвет – основной, при этом на ногтях несколько хаотичных светлых или темных линий.

  • 8

    Эффектно выглядят разнообразные зигзаги или повторяющиеся квадраты/треугольники, расположенные по убыванию или по возрастанию размера.

  • 9

    Многоцветный витраж – тоже вариант нетривиального дизайна.

  • 10

    Необычно смотрится эффект «битого стекла» на однотонном покрытии – выглядит очень привлекательно.

  • 11

    Геометрия на ногтях – это самые разные кропотливо прорисованные геометрические фигуры: квадраты, треугольники, трапеции, ромбики и не только.

  • 12

    Прорисовка геометрических фигур на ногтях стала очень модной в последнее время.

  • 13

    Геометрический педикюр может быть как минималистическим, так и вполне ярким и молодежным.

  • 14

    Он может быть представлен пересечением нескольких линий, небольшой фигуркой на ногте или целым пересечением сложных геометрических фигур.

  • 15

    Очень часто геометрический педикюр совмещается с техникой негативного пространства.

  • 16

    Из геометрических фигур можно создать на ногте целую картину, которая будет привлекать внимание окружающих, совмещая в себе одновременно простоту линий и загадочность их пересечений.

  • 17

    Добавить оригинальности выбранному цвету можно с помощью фактуры: блестки, фольга, втирка, металлические полоски, голография, трафареты, наклейки (анималистические, цветочные принты).

  • 18

    Впрочем, если возникнет желание добавить еще больше оригинальности, то с декором главное быть осторожным, чтобы не перегрузить дизайн.

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

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Все по теме:

Мода, Педикюр, Геометрия, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Геометрический педикюр.
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