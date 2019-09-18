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Внимание, фанатки стильной обуви: трендовые варианты на осень 2019

Смотрите фото (11)
Внимание, фанатки стильной обуви: трендовые варианты на осень 2019
23:01 Ср, 18 Сентябрь 2019 Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мы выбрали самые стильные модели, без которых точно не пройдет новый сезон.

  • 1

    Осенние туфли

    В период первых месяцев осени, когда еще не очень холодно, можно наслаждаться замечательными туфлями на каблуке с тоненьким ремешком. Закругленный носок и эффект кожи крокодила делают эти туфли трендовой моделью. Они выглядят очень стильно и даже немного винтажно. Любовь с первого взгляда!

  • 2

    Ковбойские ботинки

    Обувь в ковбойском стиле будет популярной весь осенний сезон. И это не удивительно, ведь ковбойские ботинки практически никогда не выходят из моды. Короткие ботинки черного цвета с металлическими заклепками просто идеально подойдут под любые джинсы, юбки и даже платья. Такой образ будет смотреться очень классно, не сомневайтесь.

  • 3

    Кроссовки на платформе

    Это настоящий тренд сезона! Кроссовки на платформе настолько удобные и стильные, что они наверняка останутся в списке модных тенденций еще долгое время. С этой обувью получится очень стильный образ стритстайла, поэтому обязательно приобретите себе такую обувь.

  • 4

    Серебристые туфли

    Не думайте, что такая обувь подходит только для каких-то праздничных мероприятий. Серебристые туфли смотрятся уместно в ежедневных, офисных образах… Кстати, джинсы с такой обувью смотрятся очень стильно, поэтому не упустите возможность приобрести трендовые джинсы и серебристые туфли. Кроме того, металлический оттенок очень часто будет встречаться в этом сезоне в одежде, обуви, в аксессуарах.

  • 5

    Босоножки с закрытым носком

    Носите такую обувь уже сейчас, ведь с наступлением холодов придется отложить ее до теплого сезона. Босоножки с закрытым носком возвращаются в список трендов с новой силой, что не может не радовать. Модель с тонким ремешком и золотистой застежкой смотрится очень элегантно.

  • 6

    Туфли оксфорд

    Платформа будет присутствовать не только в кроссовках, но и в популярных туфлях оксфорд. Эту обувь можно смело выбирать для офисных образов, ведь она комфортная и стильная. Не пропустите 10 вдохновляющих офисных образов сезона осень-зима 2019/2020.

  • 7

    Туфли с леопардовым принтом

    Не нужно обделять вниманием туфли с леопардовым принтом. Несмотря на то, что это не новинка сезона, такая обувь станет идеальным вариантом для внедрения животного принта в ваш гардероб. Не нужно придумывать какие-то оригинальные образы. Сочетайте такие туфли с базовыми вещами гардероба и вы увидите, как стильно и удачно выглядит образ в целом.

  • 8

    Белые ботинки

    Может показаться,что такую обувь очень сложно комбинировать с другими вещами, но это не так. Отдайте предпочтение базовым вещам, которые вас точно не подведут. 9. Мокасины Эта строгая модель туфель станет самой желанной вещью главных модниц. Конечно, с маленькой, но стильной деталью: золотистой цепью спереди. Брутальные детали стали тенденцией сезона осень-зима 2019/2020: цепи, заклепки, шипы… 

  • 9

    Ботинки со змеиным принтом

    Змеиный принт все еще удерживает популярность в мире моды. Не стоит зацикливаться на одежде с таким принтом. Обратите внимание на ботинки на каблуке, которые смотрятся идеально с облегающими джинсами.

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Мода, Обувь, Туфли, осенняя обувь, мода 2019, Осень 2019.
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