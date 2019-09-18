Внимание, фанатки стильной обуви: трендовые варианты на осень 2019

1 Осенние туфли В период первых месяцев осени, когда еще не очень холодно, можно наслаждаться замечательными туфлями на каблуке с тоненьким ремешком. Закругленный носок и эффект кожи крокодила делают эти туфли трендовой моделью. Они выглядят очень стильно и даже немного винтажно. Любовь с первого взгляда!

2 Ковбойские ботинки Обувь в ковбойском стиле будет популярной весь осенний сезон. И это не удивительно, ведь ковбойские ботинки практически никогда не выходят из моды. Короткие ботинки черного цвета с металлическими заклепками просто идеально подойдут под любые джинсы, юбки и даже платья. Такой образ будет смотреться очень классно, не сомневайтесь.

3 Кроссовки на платформе Это настоящий тренд сезона! Кроссовки на платформе настолько удобные и стильные, что они наверняка останутся в списке модных тенденций еще долгое время. С этой обувью получится очень стильный образ стритстайла, поэтому обязательно приобретите себе такую обувь.

4 Серебристые туфли Не думайте, что такая обувь подходит только для каких-то праздничных мероприятий. Серебристые туфли смотрятся уместно в ежедневных, офисных образах… Кстати, джинсы с такой обувью смотрятся очень стильно, поэтому не упустите возможность приобрести трендовые джинсы и серебристые туфли. Кроме того, металлический оттенок очень часто будет встречаться в этом сезоне в одежде, обуви, в аксессуарах.

5 Босоножки с закрытым носком Носите такую обувь уже сейчас, ведь с наступлением холодов придется отложить ее до теплого сезона. Босоножки с закрытым носком возвращаются в список трендов с новой силой, что не может не радовать. Модель с тонким ремешком и золотистой застежкой смотрится очень элегантно.

6 Туфли оксфорд Платформа будет присутствовать не только в кроссовках, но и в популярных туфлях оксфорд. Эту обувь можно смело выбирать для офисных образов, ведь она комфортная и стильная. Не пропустите 10 вдохновляющих офисных образов сезона осень-зима 2019/2020.

7 Туфли с леопардовым принтом Не нужно обделять вниманием туфли с леопардовым принтом. Несмотря на то, что это не новинка сезона, такая обувь станет идеальным вариантом для внедрения животного принта в ваш гардероб. Не нужно придумывать какие-то оригинальные образы. Сочетайте такие туфли с базовыми вещами гардероба и вы увидите, как стильно и удачно выглядит образ в целом.

8 Белые ботинки Может показаться,что такую обувь очень сложно комбинировать с другими вещами, но это не так. Отдайте предпочтение базовым вещам, которые вас точно не подведут. 9. Мокасины Эта строгая модель туфель станет самой желанной вещью главных модниц. Конечно, с маленькой, но стильной деталью: золотистой цепью спереди. Брутальные детали стали тенденцией сезона осень-зима 2019/2020: цепи, заклепки, шипы…