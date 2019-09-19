Маникюр осень 2019: лучшие идеи для квадратных ногтей (Фото)

1 Квадратная форма ногтей уже долгие годы является одной из самых популярных. Девушки любят ее за универсальность и привлекательный внешний вид. Кроме того, на таких ноготках можно реализовать абсолютно любую задумку независимо от длины.

2 Чтобы ноготки выглядели ухоженно, важно придавать им красивую, аккуратную форму. Но многое зависит от их длины.

3 Коротким ноготкам довольно сложно придать ровную квадратную форму, поэтому мастера рекомендуют делать «мягкий квадрат». От привычного варианта она отличается тем, что нужно немного скруглить углы. За счет этого ноготки выглядят более нежно.

4 Что касается более длинных ногтей квадратной формы, то главной особенностью является строгость линий.

5 В 2019 году не стоит делать их слишком четкими, так как данная тенденция отошла на второй план.

6 Ноготки должны выглядеть максимально естественно независимо от того, какую форму вы предпочитаете.

7 Также рекомендуем не делать слишком длинные ногти. Они часто выглядят вульгарными.

8 Кроме того, в быту с ними некомфортно. Самый оптимальный вариант – короткие ногти или же средняя длина.

9 Каждый год актуальность тех или иных видов дизайна ногтей меняется. Поэтому очень важно следить за всеми модными тенденциями, чтобы оставаться в тренде.

10 В 2019 году нет практически никаких запретов, благодаря чему можно экспериментировать и пробовать для себя что-то новое.

11 Объемный маникюр популярный уже далеко не один сезон. Его часто выбирают девушки в качестве свадебного дизайна или же для любого другого мероприятия.

12 Создать его можно с помощью одного из нескольких способов. Наиболее популярные из них – лепка, акриловый песок и гель. Каждый дает разный эффект, поэтому прежде, чем отправляться к мастеру, выберите подходящий. Но в любом случае дизайн не должен быть излишне громоздким.

13 Градиентный маникюр в 2019 году все также актуальный и он прекрасно смотрятся на квадратных ноготках.

14 Контрастные, яркие сочетания часто выглядят вызывающе. Речь идет о красном и черном цвете. Безусловно, такой дизайн не подойдет для повседневной жизни. Гораздо более уместным он будет на том или ином мероприятии.

15 Более сдержанно, нежно, романтично смотрится градиентный маникюр в пастельной цветовой гамме.

16 Такие оттенки универсальные, хорошо между собой сочетаются, поэтому ошибиться в выборе невозможно.

17 Геометрический маникюр уже длительное время пользуется популярностью. Он особенно хорошо смотрится с квадратной формой ногтей.

18 Тонкие линии, фигуры, точки — все это можно использовать и комбинировать между собой. Даже в домашних условиях можно создать потрясающе красивый дизайн с помощью подручных средств.