И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень

1 Куртка фасона "косуха" В тренде останутся куртки из кожи и кожзаменителя, пошитые в стиле косухи. Для данного фасона характерен черный цвет (однако бывают исключения), отложной воротник и наличие змеек, заклепок и других металлических деталей.

2 Лакированный плащ В модных коллекциях сезона можно нередко заметить лакированные плащи, как правило, длинные и черные. Фасон уже прозвали в шутку «Матрица. Перезагрузка», поскольку стиль этих плащей напоминает наряды героев одноименного фильма. Пальто и плащи такого плана можно выбирать как строгие, так и креативные. К слову, черные пальто стали визитной карточкой модной коллекции дома Dior.

3 Джинсовая куртка Одним из лидеров среди демисезонных вещей остается джинсовая куртка. Курточки из денима помогут создать осенние образы в стиле оверсайз или бохо.

4 Тренчкот Великолепные тренчкоты перекочевали в дамский гардероб из мужского гардероба. В отличие от бушлатов, о которых мы поговорим чуть ниже, тренчкоты почти и не увидишь на парнях. Типичными отличительными чертами тренчкотов считаются: кокетки на спине, ремни, фальшивые погоны, крупные пуговицы. Классические модели выполнены в светлых оттенках коричневого, чаще всего можно встретить модели песочного и светло-серого цвета. Впрочем, не обязательно четко следовать традициям. Вы можете выбрать любые цвета. Элегантно и дорого будет смотреться белый тренчкот, а так же кремовый и цвета слоновой кости.

5 Пальто-накидка Пальто-накидка (или кейпкот) – это изумительное сочетание женственности и комфорта. Для таких фасонов характерны определенные черты: длина до ягодиц или середины бедра (макси встречается крайне редко), отсутствие рукавов, свободный крой по форме трапеции. Нередко кейпам отдают предпочтение беременные, поскольку данная одежда не стягивает живота, оставаясь удобной. Однако стройным девушкам кейпкоты идут не меньше.

6 Дутая куртка Многие с неприязнью относятся к дутым курткам, полагая, будто такая одежда годится лишь для катания на лыжах. Однако позвольте вас переубедить! Существует немало женственных фасонов дутых курточек: приталенные, укороченные, они стройнят фигуру, подчеркивая изящные изгибы. Стилисты уверяют, что дутые куртки еще долго не выйдут из моды. Помимо того, что дутыши позволяют экспериментировать с образами стритстайла, это еще и теплая одежда, которую легко стирать в домашних условиях.

7 Даффлкот Идеальным решением для дождливой погоды станет даффлкот. К отличительным чертах таких пальто можно отнести крупный капюшон и легко узнаваемые застежки. Как правило, у даффлкота крупные пуговицы заостренной формы, которые продеваются в свободные петли. Чтобы не промокнуть, выбирайте фасоны из водоотталкивающих материалов. Э

8 Бомбер Куртка в стиле «бомбер» - первоклассное решение для молодых, активных и стройных. Такие куртки являются типичной одеждой для пилотов, поэтому их еще называют летными или пилотными куртками. Узнать бомбер можно по резиновой отделке манжет и нижнего края. Ворот у бомбера, как правило, широкий, отложной, застежка на молнии. Изготавливаться летные куртки могут из самых разных материалов: от кожи и замши до синтетики. Отложная часть воротника может быть отделана мехом или шерпой контрастного цвета.

9 Спортивная куртка фасона "версити" Спортивные куртки фасона «версити» еще называют университетскими. Пришли они в моду благодаря стилю преппи, с характерными для него нюансами одежды, напоминающей форму заграничных школ, колледжей и университетов. Частенько у спортивных курток контрастные рукава, присутствует орнамент с полосками. Спортивные куртки в славянских странах обычно называют олимпийками и на них нередко можно увидеть номера, как на форме командных спортсменов. Некоторые стилисты не выделяют их в отдельный вид и относят к типу бомберов. Впрочем, есть ряд отличий. Во-первых, версити может застегиваться не только на молнию, но и на пуговицы. Во-вторых, у версити воротник обычно отделан резинкой, в соответствии с манжетами. А вот резинка на манжетах и подоле куртки впрямь напоминает о бомбере. Спортивные куртки станут отличным дополнением для гардероба студентки.

10 Стеганая куртка Стеганые куртки (как и пальто) останутся трендовой одеждой в гардеробе осени. Самым частым принтом в таких фасонах считается узор с простроченными ромбами, однако бывают и другие варианты. В отличие от дутых вариаций (так же стеганых) в данном фасоне простроченные участки меньше и не столь выпуклые.