Красивые, удобные, женственные и стильные: самые модные платья осени 2019

1 Платье с леопардовым принтом Животный принт никогда не выходит из моды. Шифоновое платье с леопардовым принтом подойдет как для дневного, так и для вечернего образа.

2 Красное платье Этот вариант подойдет для образа гостьи на свадьбе. Драпированное платье из красного шифона с асимметрией и необычным вырезом… В этом наряде вы точно затмите невесту.

3 Шерстяное платье с принтом Это очень удобная и стильная модель для холодной осени. Ищите короткое шерстяное платье с длинными рукавами и оригинальным принтом спереди.

4 Широкое мини-платье Удобное, универсальное и красивое. V-образный вырез визуально удлиняет шею, а сам фасон платья скрывает все недостатки фигуры.

5 С геометрическим принтом Платье на запах с геометрическим принтом и V-образным вырезом точно будет беспроигрышным вариантом. Этот фасон никогда не выходит из моды.

6 Платье с кружевом Оранжевый цвет стал одним из трендовых цветов сезона осень-зима 2019/2020. Сочетание длинных рукавов с клешем, выреза "лодочка" и гипюра создает идеальное осеннее платье.

7 Платье с пышными рукавами Пышные рукава – главная тенденция летнего сезона, которая плавно переходит в сезон осень-зима 2019/2020. Темно-зеленое платье в спортивном стиле с пышными рукавами уже стало самой любимой моделью знаменитых дизайнеров. Не пропустите!

8 Асимметричное платье Нежный и очень женственный вариант! Короткое спереди и длинное сзади, с летящими рукавами и глубоким вырезом… Изюминка платья – грязно-розовый цвет, очень популярный в этом сезоне.

9 Атласное платье Такие платья идеально подходят для осеннего сезона. Сочетайте их со свитером XXL и получите очень теплый и стильный образ.

10 Короткое платье с принтом в клетку Если вам не подходят классические варианты, обратите внимание на более спортивную модель. Сочетайте короткое платье на широких бретельках с однотонным свитером и кроссовками. Получится очень молодежный образ.

11 Длинное черное платье Сексуальное и элегантное платье черного цвета обязательно должно быть в гардеробе каждой женщины. Независимо от сезона и тенденций.

12 Классическое платье Обязательно приобретите длинное платье миди черного цвета с круглым вырезом и без рукавов. Подчеркните талию поясом и сочетайте его с высокими черными сапогами на каблуке. Выглядит очень стильно и женственно.

13 Платье-рубашка Оно пригодится вам как для ежедневных образов, так и для офисных. Платье-рубашка не облегает фигуру, поэтому подойдет любой девушке. Кроме того, это очень удобный и стильный вариант. Ищите платье-рубашку с оригинальной деталью, например, с узелком спереди, как на фото. И не забывайте, что пастельные цвета сейчас в тренде.

14 Джинсовое платье Ну и как же без излюбленного стиля 90-х годов? Конечно, этот фасон подойдет только стройным девушкам. Джинсовое платье с поясом создает силуэт "песочных часов". Такое стильное платье обязательно нужно сочетать с кроссовками и оригинальной сумкой.