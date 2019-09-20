Красивые, удобные, женственные и стильные: самые модные платья осени 2019

Платье с леопардовым принтом
Животный принт никогда не выходит из моды. Шифоновое платье с леопардовым принтом подойдет как для дневного, так и для вечернего образа.
Красное платье
Этот вариант подойдет для образа гостьи на свадьбе. Драпированное платье из красного шифона с асимметрией и необычным вырезом… В этом наряде вы точно затмите невесту.
Шерстяное платье с принтом
Это очень удобная и стильная модель для холодной осени. Ищите короткое шерстяное платье с длинными рукавами и оригинальным принтом спереди.
Широкое мини-платье
Удобное, универсальное и красивое. V-образный вырез визуально удлиняет шею, а сам фасон платья скрывает все недостатки фигуры.
С геометрическим принтом
Платье на запах с геометрическим принтом и V-образным вырезом точно будет беспроигрышным вариантом. Этот фасон никогда не выходит из моды.
Платье с кружевом
Оранжевый цвет стал одним из трендовых цветов сезона осень-зима 2019/2020. Сочетание длинных рукавов с клешем, выреза "лодочка" и гипюра создает идеальное осеннее платье.
Платье с пышными рукавами
Пышные рукава – главная тенденция летнего сезона, которая плавно переходит в сезон осень-зима 2019/2020. Темно-зеленое платье в спортивном стиле с пышными рукавами уже стало самой любимой моделью знаменитых дизайнеров. Не пропустите!
Асимметричное платье
Нежный и очень женственный вариант! Короткое спереди и длинное сзади, с летящими рукавами и глубоким вырезом… Изюминка платья – грязно-розовый цвет, очень популярный в этом сезоне.
Атласное платье
Такие платья идеально подходят для осеннего сезона. Сочетайте их со свитером XXL и получите очень теплый и стильный образ.
Короткое платье с принтом в клетку
Если вам не подходят классические варианты, обратите внимание на более спортивную модель. Сочетайте короткое платье на широких бретельках с однотонным свитером и кроссовками. Получится очень молодежный образ.
Длинное черное платье
Сексуальное и элегантное платье черного цвета обязательно должно быть в гардеробе каждой женщины. Независимо от сезона и тенденций.
Классическое платье
Обязательно приобретите длинное платье миди черного цвета с круглым вырезом и без рукавов. Подчеркните талию поясом и сочетайте его с высокими черными сапогами на каблуке. Выглядит очень стильно и женственно.
Платье-рубашка
Оно пригодится вам как для ежедневных образов, так и для офисных. Платье-рубашка не облегает фигуру, поэтому подойдет любой девушке. Кроме того, это очень удобный и стильный вариант. Ищите платье-рубашку с оригинальной деталью, например, с узелком спереди, как на фото. И не забывайте, что пастельные цвета сейчас в тренде.
Джинсовое платье
Ну и как же без излюбленного стиля 90-х годов? Конечно, этот фасон подойдет только стройным девушкам. Джинсовое платье с поясом создает силуэт "песочных часов". Такое стильное платье обязательно нужно сочетать с кроссовками и оригинальной сумкой.
Кожаное платье
Любите рокерский стиль? Тогда это платье точно для вас: кожаное, короткое, с запахом, V-образным вырезом и металлическими пуговицами. Приобретите платье в рокерском стиле для осенней вечеринки. Успех гарантирован!