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Пятница, 20.09.2019
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Красивые, удобные, женственные и стильные: самые модные платья осени 2019

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Красивые, удобные, женственные и стильные: самые модные платья осени 2019
00:36 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вы хотите выглядеть, как истинная модница? Тогда вам точно понадобятся эти 15 трендовых платьев осени на любой вкус.

  • 1

    Платье с леопардовым принтом

    Животный принт никогда не выходит из моды. Шифоновое платье с леопардовым принтом подойдет как для дневного, так и для вечернего образа.

  • 2

    Красное платье

    Этот вариант подойдет для образа гостьи на свадьбе. Драпированное платье из красного шифона с асимметрией и необычным вырезом… В этом наряде вы точно затмите невесту.

  • 3

    Шерстяное платье с принтом

    Это очень удобная и стильная модель для холодной осени. Ищите короткое шерстяное платье с длинными рукавами и оригинальным принтом спереди.

  • 4

    Широкое мини-платье

    Удобное, универсальное и красивое. V-образный вырез визуально удлиняет шею, а сам фасон платья скрывает все недостатки фигуры.

  • 5

    С геометрическим принтом

    Платье на запах с геометрическим принтом и V-образным вырезом точно будет беспроигрышным вариантом. Этот фасон никогда не выходит из моды.

  • 6

    Платье с кружевом

    Оранжевый цвет стал одним из трендовых цветов сезона осень-зима 2019/2020. Сочетание длинных рукавов с клешем, выреза "лодочка" и гипюра создает идеальное осеннее платье.

  • 7

    Платье с пышными рукавами

    Пышные рукава – главная тенденция летнего сезона, которая плавно переходит в сезон осень-зима 2019/2020. Темно-зеленое платье в спортивном стиле с пышными рукавами уже стало самой любимой моделью знаменитых дизайнеров. Не пропустите!

  • 8

    Асимметричное платье

    Нежный и очень женственный вариант! Короткое спереди и длинное сзади, с летящими рукавами и глубоким вырезом… Изюминка платья – грязно-розовый цвет, очень популярный в этом сезоне.

  • 9

    Атласное платье

    Такие платья идеально подходят для осеннего сезона. Сочетайте их со свитером XXL и получите очень теплый и стильный образ.

  • 10

    Короткое платье с принтом в клетку

    Если вам не подходят классические варианты, обратите внимание на более спортивную модель. Сочетайте короткое платье на широких бретельках с однотонным свитером и кроссовками. Получится очень молодежный образ.

  • 11

    Длинное черное платье

    Сексуальное и элегантное платье черного цвета обязательно должно быть в гардеробе каждой женщины. Независимо от сезона и тенденций.

  • 12

    Классическое платье

    Обязательно приобретите длинное платье миди черного цвета с круглым вырезом и без рукавов. Подчеркните талию поясом и сочетайте его с высокими черными сапогами на каблуке. Выглядит очень стильно и женственно.

  • 13

    Платье-рубашка

    Оно пригодится вам как для ежедневных образов, так и для офисных. Платье-рубашка не облегает фигуру, поэтому подойдет любой девушке. Кроме того, это очень удобный и стильный вариант. Ищите платье-рубашку с оригинальной деталью, например, с узелком спереди, как на фото. И не забывайте, что пастельные цвета сейчас в тренде. 

  • 14

    Джинсовое платье

    Ну и как же без излюбленного стиля 90-х годов? Конечно, этот фасон подойдет только стройным девушкам. Джинсовое платье с поясом создает силуэт "песочных часов". Такое стильное платье обязательно нужно сочетать с кроссовками и оригинальной сумкой.

  • 15

    Кожаное платье

    Любите рокерский стиль? Тогда это платье точно для вас: кожаное, короткое, с запахом, V-образным вырезом и металлическими пуговицами. Приобретите платье в рокерском стиле для осенней вечеринки. Успех гарантирован!

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Мода, Стиль, Тренд, Платья, мода 2019, Осень 2019.
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