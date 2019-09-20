Маникюр 2019: модный дизайн ногтей на любой вкус (Фото)

1 Модный маникюр, выполненный гель-лаком, прочно вошёл в жизнь современных девушек и зрелых дам. Некоторые представительницы прекрасного пола не мыслят и дня без шикарных ноготков.

2 Гель-лак универсален для выполнения самого разного дизайна ногтей.

3 Он отлично смотрится на ногтях, крепко держится, а красивое оформление ногтей профессиональным мастером делает женские руки изящными, ухоженными и элегантными.

4 Некоторые спешат за новыми модными тенденциями в нейл-арте, а другие дамы и барышни придерживаются уже провованного дизайна и определённого стиля маникюра.

5 Для того, чтобы сделать свой маникюр интересным — добавьте глиттера или блесток.

6 Если вы хотели бы использовать такую деталь на каждом пальчике — выбирайте мелкий шиммер.

7 Абстракция — один из модных трендов, который с каждым сезоном набирает оборотов.

8 Однотонный маникюр — это отличный вариант, который подойдет под любой образ!

9 Экспериментируйте с цветами и разными эффектами в маникюре.

10 Сочетайте оттенки из одной цветовой палитры и добавляйте рисунки, наклейки и другие аксессуары, которые помогут сделать ваш дизайн ногтей необычным.

11 Креативный маникюр всегда привлекает внимание. Вы можете разнообразить полупрозрачный дизайн "живыми цветами" или сделать анималистический принт в необычных тонах.

12 Такой дизайн подойдет под любой look. Комбинируйте матовую и глянцевую основу. Такой элемент добавит "изюминку".

13 Вы можете сделать полностью полупрозрачные ногти в бежево-розовых тонах. Красиво, лаконично и аккуратно!

14 Классический вариант можно разнообразить с помощью страз, глиттера, абстракции, рисунков, матовой основы и других эффектов.

15 Выбирайте насыщенные оттенки из "кофейной" цветовой гаммы. Такой вариант подойдет для коротких ногтей.

16 Простой дизайн в стиле минимализма, дотс, геометрия порадует многих женщин. Будет в дизайне ногтей много неоновых оттенков, омбре, матовых, ярких, в моде абстракция.

17 В моде останутся как квадратные, так и овальные, миндалевидные, стилеты, короткие и другие формы ногтевой пластины.

18 Среди модных ноготков вы сможете отыскать маникюр в пастельных тонах, нюдовый дизайн с мягким декором из фольги, глиттера и рисунков.