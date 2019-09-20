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Маникюр 2019: модный дизайн ногтей на любой вкус (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2019: модный дизайн ногтей на любой вкус (Фото)
10:11 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Главный модный элемент этого сезона — легкость и яркость.

  • 1

    Модный маникюр, выполненный гель-лаком, прочно вошёл в жизнь современных девушек и зрелых дам. Некоторые представительницы прекрасного пола не мыслят и дня без шикарных ноготков.

  • 2

    Гель-лак универсален для выполнения самого разного дизайна ногтей.

  • 3

    Он отлично смотрится на ногтях, крепко держится, а красивое оформление ногтей профессиональным мастером делает женские руки изящными, ухоженными и элегантными.

  • 4

    Некоторые спешат за новыми модными тенденциями в нейл-арте, а другие дамы и барышни придерживаются уже провованного дизайна и определённого стиля маникюра.

  • 5

    Для того, чтобы сделать свой маникюр интересным — добавьте глиттера или блесток.

  • 6

    Если вы хотели бы использовать такую деталь на каждом пальчике — выбирайте мелкий шиммер.

  • 7

    Абстракция — один из модных трендов, который с каждым сезоном набирает оборотов.

  • 8

    Однотонный маникюр — это отличный вариант, который подойдет под любой образ!

  • 9

    Экспериментируйте с цветами и разными эффектами в маникюре.

  • 10

    Сочетайте оттенки из одной цветовой палитры и добавляйте рисунки, наклейки и другие аксессуары, которые помогут сделать ваш дизайн ногтей необычным.

  • 11

    Креативный маникюр всегда привлекает внимание. Вы можете разнообразить полупрозрачный дизайн "живыми цветами" или сделать анималистический принт в необычных тонах.

  • 12

    Такой дизайн подойдет под любой look. Комбинируйте матовую и глянцевую основу. Такой элемент добавит "изюминку".

  • 13

    Вы можете сделать полностью полупрозрачные ногти в бежево-розовых тонах. Красиво, лаконично и аккуратно!

  • 14

    Классический вариант можно разнообразить с помощью страз, глиттера, абстракции, рисунков, матовой основы и других эффектов.

  • 15

    Выбирайте насыщенные оттенки из "кофейной" цветовой гаммы. Такой вариант подойдет для коротких ногтей.

  • 16

    Простой дизайн в стиле минимализма, дотс, геометрия порадует многих женщин. Будет в дизайне ногтей много неоновых оттенков, омбре, матовых, ярких, в моде абстракция.

  • 17

    В моде останутся как квадратные, так и овальные, миндалевидные, стилеты, короткие и другие формы ногтевой пластины.

  • 18

    Среди модных ноготков вы сможете отыскать маникюр в пастельных тонах, нюдовый дизайн с мягким декором из фольги, глиттера и рисунков.

  • 19

    Очень часто появляется проблема выбора дизайна для маникюра! Ведь столько красивых идей, рисунков, видов маникюра, которые в тренде.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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Мода, Ногти, Маникюр, Французский маникюр, Нюд, Дизайн ногтей, идеи для маникюра, маникюр 2019, мода 2019.
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