Педикюр 2019: оригинальные тенденции осеннего дизайна (Фото)

1 Модные тенденции педикюра в 2019 году самые красивые - разнообразный дизайн, формы, стили. Осенью яркие оттенки немного отходят на второй план, и им на смену возвращаются традиционные: черный, белый, розовый, бордовый и красный.

2 Так как приходит сезон изменения цвета листвы, модницы стараются использовать оттенки теплой цветовой гаммы: оранжевый, алый, приглушенный коричневый и бежевый.

3 В моду входит не только использование одного цвета, но и нанесение гель-лака одновременно нескольких цветов.

4 Можно использовать контрастное сочетание черного с белым, а также оттенки одного и того же цвета с мягким переходом по центру ногтя.

5 Осенью 2019 года не будет строгих требований к форме ногтей.

6 Можно делать как овальные кончики, так и квадратные.

7 Однозначным трендом является окрашивание ногтей в разных стилях: большой палец делают самым ярким, а для остальных используют френч, прозрачный лак либо однотонное покрытие.

8 Кстати, покрытие гель-лаком с интересными принтами сохранит свои лидирующие позиции и в конце 2019, и в начале 2020.

9 Если педикюр хочется продемонстрировать дома, или же погода в сентябре еще позволяет носить туфли с открытым носом, рекомендуется подбирать его под маникюр.

10 Гармоничное сочетание оттенков или даже использование одинаковых техник на руках и ногах сейчас очень ценится.

11 Самые модные тенденции педикюра 2019 года, которые можно увидеть на фото, демонстрируют красивый дизайн ногтей в черных тонах.

12 Темные оттенки традиционно входят в моду, начиная с октября.

13 Период с 1 по 31 октября на западе – время подготовки к Хэллоуину. Традиции Европы и США, по крайней мере, в модном плане, постепенно перенимают и в СНГ.

14 Кремовые покрытия универсальны. Они сочетаются с любым оттенком кожи – и любым цветом обуви.

15 Глянцевый черный не выходит из моды никогда. Покрытие, в котором можно увидеть собственное отражение, –особый шик.

16 Осень ассоциируется с затяжными дождями и первой прохладой. Полное ярких красок лето осталось позади, но это не повод отказываться от эффектного педикюра.

17 Даже в самую серую и пасмурную погоду можно выглядеть неотразимо, если выбрать правильный дизайн ногтей: осень-2019 станет порой открытий.