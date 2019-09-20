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Педикюр 2019: оригинальные тенденции осеннего дизайна (Фото)

Смотрите фото (20)
Педикюр 2019: оригинальные тенденции осеннего дизайна (Фото)
12:37 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В текущем году появились новые направления педикюра, которые понравятся как любительницам классики, так и приверженцам экспериментов.

  • 1

    Модные тенденции педикюра в 2019 году самые красивые - разнообразный дизайн, формы, стили.

    Осенью яркие оттенки немного отходят на второй план, и им на смену возвращаются традиционные: черный, белый, розовый, бордовый и красный.

  • 2

    Так как приходит сезон изменения цвета листвы, модницы стараются использовать оттенки теплой цветовой гаммы: оранжевый, алый, приглушенный коричневый и бежевый.

  • 3

    В моду входит не только использование одного цвета, но и нанесение гель-лака одновременно нескольких цветов.

  • 4

    Можно использовать контрастное сочетание черного с белым, а также оттенки одного и того же цвета с мягким переходом по центру ногтя.

  • 5

    Осенью 2019 года не будет строгих требований к форме ногтей.

  • 6

    Можно делать как овальные кончики, так и квадратные.

  • 7

    Однозначным трендом является окрашивание ногтей в разных стилях: большой палец делают самым ярким, а для остальных используют френч, прозрачный лак либо однотонное покрытие.

  • 8

    Кстати, покрытие гель-лаком с интересными принтами сохранит свои лидирующие позиции и в конце 2019, и в начале 2020.

  • 9

    Если педикюр хочется продемонстрировать дома, или же погода в сентябре еще позволяет носить туфли с открытым носом, рекомендуется подбирать его под маникюр.

  • 10

    Гармоничное сочетание оттенков или даже использование одинаковых техник на руках и ногах сейчас очень ценится.

  • 11

    Самые модные тенденции педикюра 2019 года, которые можно увидеть на фото, демонстрируют красивый дизайн ногтей в черных тонах.

  • 12

    Темные оттенки традиционно входят в моду, начиная с октября.

  • 13

    Период с 1 по 31 октября на западе – время подготовки к Хэллоуину. Традиции Европы и США, по крайней мере, в модном плане, постепенно перенимают и в СНГ.

  • 14

    Кремовые покрытия универсальны. Они сочетаются с любым оттенком кожи – и любым цветом обуви.

  • 15

    Глянцевый черный не выходит из моды никогда. Покрытие, в котором можно увидеть собственное отражение, –особый шик.

  • 16

    Осень ассоциируется с затяжными дождями и первой прохладой. Полное ярких красок лето осталось позади, но это не повод отказываться от эффектного педикюра.

  • 17

    Даже в самую серую и пасмурную погоду можно выглядеть неотразимо, если выбрать правильный дизайн ногтей: осень-2019 станет порой открытий.

  • 18

    Фаворитами сезона станут насыщенные, благородные оттенки бордо, марсала и божоле, выразительные как сами по себе, так и в сочетании с пастельными тонами. Хочешь выглядеть томно и аристократично? Выбирай модный осенний маникюр в бордовой гамме!

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

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