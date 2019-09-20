Вязаные вещи: ультрамодная тенденция холодного сезона (Фото)

Повседневный стиль просто не сможет обойтись без таких вещей как вязаный свитер и полувер. Их можно использовать как в паре с джинсами, так с брюками и юбками. Кроме того, не стоит забывать, что в эти вещи вполне логично дополнять яркими цветами и смелыми аксессуарами, что сделает ваш образ более привлекательным и стильным.

Верхняя одежда важный элемент любого лука. Мы предлагаем вам дополнить ваш образ стильным кардиганом, который может быть как приталенным стандартной длины, так и длинным или же модели оверсайз. В любом из этих случаев вы сделаете свой лук более привлекательным. К тому же, кардиган чудесно сочетается как с повседневной стилистикой ансамбля, так и с деловой.

Вязаный костюм? Почему бы и нет. Трикотажные вещи зарекомендовали себя как невероятно комфортные. Если вы хотите купить модный вязаный костюм для работы, выбирайте тот, который может похвастаться приглушенным цветом и лаконичным кроем, для вечеринки или повседневности вполне допустимы яркие и нестандартные эксперименты.

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Шарфы и шапки

Не стоит забывать и про вязаные аксессуары, которые помогут вам красиво дополнить любой ваш лук. Не выбирайте комплектные шапки и шарфы, подобное решение в последнее время не в тренде.

Смело экспериментируйте с вязаными вещами 2020, ведь именно благодаря качественному трикотажу вы не только согреетесь, но и сделаете свой ансамбль более модным и современным.