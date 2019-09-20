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Пятница, 20.09.2019
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Мода 2019: стильные и крутые наручные часы как произведения искусства (Фото)

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Мода 2019: стильные и крутые наручные часы как произведения искусства (Фото)
22:42 Сегодня Телеграф fototelegraf.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В мире столько красивых часов, которые можно смело приравнять к шедеврам.

  • 1

    Часы Dragon Gate Legend ("Легенда драконовых ворот") производства швейцарской часовой компании Cornelius & Cie.

  • 2

    Эти астрономические часы показывают движение Солнечной системы в реальном времени.

  • 3

    Идея дизайна этих часов была навеяна картиной "Постоянство памяти" художника Сальвадора Дали.

  • 4

    Часы без циферблата: лаконичный дизайн часы только украшает.

  • 5

    Часы ZIIIRO Mercury.

  • 6

    Экскалибур, или круглый стол времени (отсылка к Рыцарям Круглого стола).

  • 7

    "Все равно я уже опоздал".

  • 8

    Наручные часы Ora Unica, разработанные дизайнером Denis Guidone для итальянского бренда Nava Design.

  • 9

    Спирали на циферблате часов Ora Unica показывают часы и минуты.

  • 10

    Дизайнерские часы Bird Repeater, выпущенные швейцарской компанией Jaquet Droz, стоимостью 1 миллион долларов США.

  • 11

    Часы Free Time Watch. Кольца на циферблате этих часов вращаются с разной скоростью, показывая часы, минуты и секунды.

  • 12

    Земля и Луна на вашем запястье.

  • 13

  • 14

    На циферблате часов "Second of Happiness" (SoH) вы увидите два круглых глаза с черными зрачками, которые служат стрелками. В левом глазу отображаются часы, а в правом - минуты.

  • 15

    Часы Ora Latea Watch.

  • 16

    Уравнение времени.

  • 17

    Экстравагантный череп.

  • 18

    Необычно, когда стрелки выходят не из центра циферблата, а наоборот.

  • 19

    Человечки в щупальцах осьминога отображают часы и минуты.

  • 20

    Долой стрелки!

  • 21

    Часы "Бумбокс".

  • 22

    Часы для людей с нарушением зрения.

  • 23

Мода 2019: красивые татуировки на всю спину для настоящих бунтарей (Фото)

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Часы, Фото, Наручные часы, мода 2019.
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