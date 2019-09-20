Мода 2019: стильные и крутые наручные часы как произведения искусства (Фото)

1 Часы Dragon Gate Legend ("Легенда драконовых ворот") производства швейцарской часовой компании Cornelius & Cie.

2 Эти астрономические часы показывают движение Солнечной системы в реальном времени.

3 Идея дизайна этих часов была навеяна картиной "Постоянство памяти" художника Сальвадора Дали.

4 Часы без циферблата: лаконичный дизайн часы только украшает.

5 Часы ZIIIRO Mercury.

6 Экскалибур, или круглый стол времени (отсылка к Рыцарям Круглого стола).

7 "Все равно я уже опоздал".

8 Наручные часы Ora Unica, разработанные дизайнером Denis Guidone для итальянского бренда Nava Design.

9 Спирали на циферблате часов Ora Unica показывают часы и минуты.

10 Дизайнерские часы Bird Repeater, выпущенные швейцарской компанией Jaquet Droz, стоимостью 1 миллион долларов США.

11 Часы Free Time Watch. Кольца на циферблате этих часов вращаются с разной скоростью, показывая часы, минуты и секунды.

12 Земля и Луна на вашем запястье.

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14 На циферблате часов "Second of Happiness" (SoH) вы увидите два круглых глаза с черными зрачками, которые служат стрелками. В левом глазу отображаются часы, а в правом - минуты.

15 Часы Ora Latea Watch.

16 Уравнение времени.

17 Экстравагантный череп.

18 Необычно, когда стрелки выходят не из центра циферблата, а наоборот.

19 Человечки в щупальцах осьминога отображают часы и минуты.

20 Долой стрелки!

21 Часы "Бумбокс".

22 Часы для людей с нарушением зрения.