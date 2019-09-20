Мода 2019: стильные и крутые наручные часы как произведения искусства (Фото)

Часы Dragon Gate Legend ("Легенда драконовых ворот") производства швейцарской часовой компании Cornelius & Cie.
Эти астрономические часы показывают движение Солнечной системы в реальном времени.
Идея дизайна этих часов была навеяна картиной "Постоянство памяти" художника Сальвадора Дали.
Часы без циферблата: лаконичный дизайн часы только украшает.
Часы ZIIIRO Mercury.
Экскалибур, или круглый стол времени (отсылка к Рыцарям Круглого стола).
"Все равно я уже опоздал".
Наручные часы Ora Unica, разработанные дизайнером Denis Guidone для итальянского бренда Nava Design.
Спирали на циферблате часов Ora Unica показывают часы и минуты.
Дизайнерские часы Bird Repeater, выпущенные швейцарской компанией Jaquet Droz, стоимостью 1 миллион долларов США.
Часы Free Time Watch. Кольца на циферблате этих часов вращаются с разной скоростью, показывая часы, минуты и секунды.
Земля и Луна на вашем запястье.
На циферблате часов "Second of Happiness" (SoH) вы увидите два круглых глаза с черными зрачками, которые служат стрелками. В левом глазу отображаются часы, а в правом - минуты.
Часы Ora Latea Watch.
Уравнение времени.
Экстравагантный череп.
Необычно, когда стрелки выходят не из центра циферблата, а наоборот.
Человечки в щупальцах осьминога отображают часы и минуты.
Долой стрелки!
Часы "Бумбокс".
Часы для людей с нарушением зрения.