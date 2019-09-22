Королевские тонкости: детали гардероба, которым Елизавета II отдает предпочтение (Фото)

1 Королева Великобритании Елизавета II, несмотря на весьма преклонный возраст, несомненно, является одной из них. Ее образ очень узнаваем благодаря нескольким характерным деталям в туалете, которые создают, как говорят сейчас, аутфит наряда. Всего таких "изюминок" в королевском стиле около десяти, и именно они создают тот самый незабываемый стиль Елизаветы II.

2 Шляпа Наверное, стильные шляпки стали главным королевским аксессуаром, можно даже сказать символом. Сегодня головной убор на улице положен дамам по светскому протоколу, а в те времена, когда вкусы Елизаветы формировались, эта деталь туалета вообще была обязательна для всех женщин, не только из высшего света. Так что любой королевский выезд радует поклонников новыми стильными моделями. Любимым шляпным мастером Букингемского дворца уже больше десяти лет является дизайнер Рейчел Тревор-Морган. Ежегодно она создает для Елизаветы II около десяти новых творений, сотрудничая при этом, разумеется, с главным королевским стилистом и помощником Анджелой Келли.

3 Шляпы королевы всегда примерно одного размера и формы, и это не столько причуда престарелого клиента, сколько вопрос удобства – головной убор не должен закрывать лицо и обязан не мешать входить и выходить из автомобиля. Кстати, многие детали, о которых сегодня пойдет речь, продиктованы элементарным удобством, ведь ежедневные многочасовые рауты – это тяжелая работа, и выглядеть на них идеально – особое искусство, тем более, что королева уже, как известно, не девочка.

4 Сумка В этом вопросе Елизавета II позволяет себе быть верной одном бренду. Уже около 50 лет она выходит на улицу с сумочками Launer. Считается, что в "королевской коллекции" уже больше 200 экземпляров, причем большинство из них – в любимой королевой черно-белой гамме. Длина ручки также чаще всего бывает одного размера - слегка удлиненная, это удобно при частых рукопожатиях.

5 Туфли Обувь – это очень важная деталь в образе. Кроме того, она должна быть практичной и удобной, если вам предстоят многочасовые мероприятия, которые проводятся, кстати, в любую погоду. Поэтому королева, имея многолетний опыт, пришла в этом вопросе к одному стандарту, и неизменно его придерживается. Она носит только туфли с каблуком 2 дюйма с четвертью (это примерно 5,5 см), причем обувь предпочитает немного большего размера, что также очень разумно и позволяет в случае необходимости использовать дополнительные амортизирующие стельки.

6 Пальто Длина ниже колена, в подол обязательно вшита специальная утяжеляющая лента, чтобы ветер не привел к конфузу – пальто королевы неизменны и являются, пожалуй, основой ее стиля. Ведь для уличных мероприятий в нежарком английском климате именно они – наиболее удобная и универсальная верхняя одежда. Строгий крой обычно позволяет Елизавете II демонстрировать свои любимые броши, которые также стали "визитной карточкой" ее стиля.

7 Брюки Можно сказать, что эта часть гардероба королевы "блистает своим отсутствием". Подсчитано, что брюки в своей жизни Елизавета II на официальных мероприятиях одевала только около 8 раз за всю жизнь. При ее плотном графике, эта цифра – величина, стремящаяся к нулю. Причиной такого выбора можно назвать только личную неприязнь королевы. Возможно, что она считает брюки одеждой, подходящей лишь для занятий спортом или активного отдыха, и поэтому на любых встречах носит только юбки. Ниже представлены достаточно редкие снимки Елизаветы II в брюках.

8 Перчатки и укороченные рукава Перчатки - это еще одна деталь туалета, положенная приличной даме по протоколу. Королева предпочитает их длиной 15 сантиметров, чтобы руки были закрыты до рукавов. Бренд Cornelia James Ltd поставляет королевскому двору каждый год около дюжины перчаток. Что же касается длины рукавов, то здесь обычный выбор Елизаветы II – это три четверти, причем не только для верхней одежды. Именно такой крой наиболее удобен для приема пищи, да и выглядят подобные наряды современно.

9 Зонт Особенности английского климата таковы, что зонт для королевы – это не роскошь, а повседневная необходимость. Коллекция Елизаветы, вероятно, очень велика, так как обычно она умудряется подбирать цвет отделки точно под пальто. Фирма Fulton уже много лет гордится тем, что обслуживает этого высокопоставленного клиента. В последние годы королева предпочитает прозрачные зонты, и это не просто дань моде, а очень удобная деталь – такой аксессуар защищает от дождя и предоставляет достаточный обзор, что необходимо для встреч с людьми.