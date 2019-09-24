И стильно, и мама довольна: самые модные головные уборы сезона 2019

1 Лыжные вязаные шапки Бесспорным лидером останутся классические лыжные шапки. Гладкие, рельефные, пушистые, с аксессуарами, заплатками и всевозможной декорацией. Лыжные шапочки по праву считаются лучшим головным убором для холодной погоды, поскольку они прекрасно защищают голову и уши от мороза. Однако не все фасоны годятся для ветреной погоды, поскольку из-за вязки их продувает. В этом случае стоит выбрать модели с очень плотной вязкой или с подкладкой.

2 Шляпы фасона "колокол" Шляпки-колоколы времен наших бабушек снова завоевывают популярность, претерпев некоторые изменения. В этом сезоне в дань моде оверсайз особо популярными будут крупные модели шляп. Нередко можно будет встретить фасоны ярких цветов и модные принты. Бессменной классикой останутся черные шляпы.

3 Чепчики Дизайнеры вдохнули вторую жизнь в давно забытые чепчики, придав им сходство с купальными шапочками. Плотно облегающие элегантные модели представлены в разных вариациях. Есть простые и неброские варианты для поклонниц классики, гламурные фасоны, украшенные стразами, а так же динамичные кожаные чепчики для смелых и сексуальных красоток.

4 Шляпы-федоры Федора – один из лучших головных уборов для лета, однако можно встретить утепленные варианты, подходящие для сезона холодов и дождей. Федоры перекочевали в дамский гардероб из мужского. Последние годы федора значительно уступала по популярности своему собрату – шляпке фасона «трибли». Основная разница кроется в том, что у федоры поля более широкие. Кутюрье потрудились на славу, создав разнообразные фасоны федоры: с принтами, из твидовой ткани, из блестящего атласа и так далее. Данный тип шляп великолепно смотрится с офисными образами, а так же с плащами и тренчами – актуальной теплой одеждой осени. Смело выбирайте федору, если хотите создать осенний образ в стиле бохо.

5 Фуражки Кепи, картузы, шапки "Гэтсби"… в этом сезоне можно смело запасаться всевозможными фасонами фуражек. Козырек великолепно защищает от моросящих капель и ветра. В сухую погоду можно покрасоваться в фуражке из бархата или другого гламурного материала. А вот в дождливый день лучше надеть кожаный картуз. В этом сезоне многие модные дома привнесли в свои коллекции агрессивный и броский антураж в виде шипов и металлических заклепок. Такие украшения можно увидеть и на головных уборах. Фуражки помогут создать гламурный осенний наряд.

6 Береты Береты то выходят из моды, то снова возвращаются. Это идеальный головной убор для поклонниц парижского стиля в одежде. Береты придают некий шарм образу, подчеркивают нежность и творческую жилку. Разные бренды представили береты на любой вкус: шерстяные, стеганные, кожаные, с крупными принтами, монохромные, разноцветные и так далее.

7 Бейсбольные кепки Бейсболки утепленных фасонов завоюют текущий сезон. Однако помимо классических типов можно будет увидеть неординарные фасоны. Посмотрите только на броский и гламурный вариант белой бейсболки со шлейфом и стразами. Поклонницы кича смогут побаловать себя креативными бейсболками с необычной конструкцией.

8 Зюйдвестки Зюйдвестки – непромокаемые головные уборы, которые великолепно походят жителям дождливых и туманных регионов. Зюйдвестки еще называют рыбацкими шляпами, они стали неотъемлемой частью гардероба любителей морских прогулок, во время которых надо укрыться от брызг и ветра. Мягкие и широкие поля зюйдвестки можно поднимать или опускать, защищая лицо или шею в зависимости от направления ветра. Дизайнеры отдали предпочтение не только клеенчатым материям, но еще шелку и замши. Во многих коллекциях зюйдвестки шли в дополнении к другим типичным для рыбаков одеждам. В частности можно было увижеть непромокаемые сапоги и плащи.

9 Меховые шапки В морозных регионах не обойтись без утепленных шапок. Пока в славянских странах предпочтение все еще отдают натуральному меху, заграницей идет кампания по правам защиты животных, в результате которой многие модельеры создали варианты шапок из искусственного меха. Цена брендовых фасонов нередко превышает натуральные аналоги. Тем лучше для нас, ведь искусственная меховая шапка простенького производителя позволит одеваться дешево, но выглядеть дорого. Видов модных меховых шляп великое множество: в коллекциях можно увидеть классические шапки-ушанки, фасоны «амбассадор», уже знакомые нам федоры, бомберы (или авиационные, летные, пилотные шляпы), которые прекрасно дополняют одноименный фасон курток, а так же многое другое.

10 Шляпки с вуалью Вуаль нередко присутствовала в коллекции дома моды Dior, где были показаны изысканные наряды «от кутюр» сезона «Осень-зима 2019-2020». Само собой, дизайнеры предлагают украсить вуалью и шляпки. Это просто потрясающий головной убор для выхода в свет. Такие шляпы позволят создать роскошный наряд с черными чулками.