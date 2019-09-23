Маникюр 2019: блестящие идеи с золотом (Фото)

1 Маникюр с золотом – идеальный вариант для тех, кто любит выглядеть на миллион. Дизайн подойдет для праздничного и повседневного наряда.

2 Для того, чтобы подчеркнуть свою статусность и благородство, необязательно все ногти выкрашивать в оттенок дорогого металла. Золота должно быть в меру: это может быть узор, орнамент, вставка, лунка или другой элемент.

3 Список идей, какие можно воплотить в жизнь: хромовое золото; втирка; блестки; роспись и узоры; вставки, фигуры и нити; камифубуки; кракелюр; литье.

4 Получить полностью золотые ногти, которые отражают блики радужного солнышка помогут литье или втирка.

5 Литье выполняется специальной фольгой, которую резкими движениями необходимо отпечатывать на ногте.

6 А с помощью мелких частиц выполняется втирка для ногтей, образуя золотистую гладкую поверхность.

7 Идеи маникюра с золотом насчитывают огромное количество вариантов. Здесь бесконечно можно экспериментировать, добавляя в дизайн всё новые элементы.

8 Однотонные ногти рекомендуется украшать декоративными элементами. Это могут быть стразы, блёстки, нити, полоски или камифубуки, которые вплотную друг к другу лежат на пальце.

9 Золотистые узоры на цветном покрытии смотрятся довольно эффектно и сочетаются с любым праздничным образом.

10 Наверное, самым экстравагантным и привлекающим восхищённые взгляды сочетанием является композиция чёрного с золотом.

11 Ещё одно удивительно аристократичное и напыщенное сочетание – это красный с золотом.

12 Нет ничего более помпезного, блещущего богатством и буржуазным лоском, чем такая цветовая композиция на ноготках.

13 Cамые лучшие идеи декорирования ногтевой пластины с золотом моделируются в сочетании с модным оттенком – марсала (бордо).

14 В переходе от пышного парадного красного к более благородному цвету в тренде нынче сине-золотой ногтевой оттеночный коллаж.