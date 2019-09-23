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Маникюр 2019: блестящие идеи с золотом (Фото)

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Маникюр 2019: блестящие идеи с золотом (Фото)
12:00 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Полуматовый блеск благородного металла в образе пользуется большой популярностью со стороны стильных леди.

  • 1

    Маникюр с золотом – идеальный вариант для тех, кто любит выглядеть на миллион. Дизайн подойдет для праздничного и повседневного наряда. 

  • 2

    Для того, чтобы подчеркнуть свою статусность и благородство, необязательно все ногти выкрашивать в оттенок дорогого металла. Золота должно быть в меру: это может быть узор, орнамент, вставка, лунка или другой элемент.

  • 3

    Список идей, какие можно воплотить в жизнь: хромовое золото; втирка; блестки; роспись и узоры; вставки, фигуры и нити; камифубуки; кракелюр; литье.

  • 4

    Получить полностью золотые ногти, которые отражают блики радужного солнышка помогут литье или втирка.

  • 5

    Литье выполняется специальной фольгой, которую резкими движениями необходимо отпечатывать на ногте.

  • 6

    А с помощью мелких частиц выполняется втирка для ногтей, образуя золотистую гладкую поверхность.

  • 7

    Идеи маникюра с золотом насчитывают огромное количество вариантов. Здесь бесконечно можно экспериментировать, добавляя в дизайн всё новые элементы.

  • 8

    Однотонные ногти рекомендуется украшать декоративными элементами. Это могут быть стразы, блёстки, нити, полоски или камифубуки, которые вплотную друг к другу лежат на пальце.

  • 9

    Золотистые узоры на цветном покрытии смотрятся довольно эффектно и сочетаются с любым праздничным образом.

  • 10

    Наверное, самым экстравагантным и привлекающим восхищённые взгляды сочетанием является композиция чёрного с золотом.

  • 11

    Ещё одно удивительно аристократичное и напыщенное сочетание – это красный с золотом.

  • 12

    Нет ничего более помпезного, блещущего богатством и буржуазным лоском, чем такая цветовая композиция на ноготках.

  • 13

    Cамые лучшие идеи декорирования ногтевой пластины с золотом моделируются в сочетании с модным оттенком – марсала (бордо).

  • 14

    В переходе от пышного парадного красного к более благородному цвету в тренде нынче сине-золотой ногтевой оттеночный коллаж.

  • 15

    Более сдержанным среди всех описанных вариантов является сочетание золота с белоснежным цветом или бежем. Такой маникюр выглядит аристократично и возвышенно. Часто он употребляется в следующих комбинациях ногтевого декора.

Маникюр 2019: осенний бордово-фиолетовый дизайн ногтей (Фото)

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