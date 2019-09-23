Мода 2019: стильные образы с пайетками на каждый день от знаменитых домов моды

1 Yves Saint Laurent: рокерский стиль Если вы хотите избежать этих банальных праздничных образов, которые были популярны в 80-х годах, то обратите внимание на вариант от дизайнера Энтони Вакарелло для бренда Yves Saint Laurent. В коллекции для сезона осень-зима 2019/2020 пайетки стали главным персонажем. Не было практически ни одного образа без этого яркого аксессуара. Однако Энтони Вакарелло представил варианты в рокерском стиле, совершенно неожиданном и интересном. Ищите асимметричные платья и пиджаки с отделкой из пайеток XL.

2 Chanel: утонченность Раве можно носить блестки и не казаться диско-шаром? Конечно! Носить пайетки и оставаться верной элегантному стилю – очень легко. Это виртуозно демонстрирует бренд Chanel в своей осенней коллекции. Знаменитый дом моды вывел на подиум моделей в белых штанах палаццо в пайетках, в черных блузах, платках и даже куртках с пайетками. Эти образы понравятся даже самым заядлым скептикам по отношению к пайеткам.

3 Celine: пайетки и стиль твид Наверное, именно бренд Celine представил самые неожиданные варианты сочетаний с пайетками. На этот эксперимент решился дизайнер Эди Слиман. Образы показа плавно переходили от простых сочетаний, к неожиданным комбинациям с добавлением пайеток и с вещами, полностью покрытыми прозрачными пайетками. И все это – на юбках и пиджаках с принтом в стиле твид. Без сомнений, это самые неожиданные и интересные варианты ежедневных образов с пайетками.

4 Gucci: практически незаметные детали Gucci ищет баланс между натуральными тканями и блестками. Дом моды использует в своей коллекции шерсть в сочетании с пайетками, которые незаметно вплетаются в структуру шерстяной ткани. Это удачный вариант для тех, кто не хочет с ног до головы украшать себя пайетками. Кроме того, такой образ подойдет как для праздничного, так и для ежедневного образа.

5 Balenciaga: старая школа Образ для тех, кто ностальгирует по моде 80-х годов. Вдохновляйтесь образами из осенней коллекции дома моды Balenciaga. Дизайнер бренда создал облегающие мини-платья, полностью покрытые пайетками ярких цветов. Кроме того, здесь вы найдете образы с леопардовым принтом, полностью созданным из пайеток.