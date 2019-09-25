Мода 2019: неординарные идеи, как носить брюки с платьем этой осенью

1 Выбирайте струящиеся материи Многие боятся сочетать штаны и платье, поскольку неверно подобранные вещи могут казаться мешковатыми, неопрятными и будут полнить фигуру. Выбирайте фасоны платьев из струящихся тканей, чтобы образ получился воздушным и нежным.

2 Внесите несколько стройнящих нюансов Многие ошибочно полагают, будто многослойные образы полнят всегда и всех. Это заблуждение, с которым вам помогут справиться секреты стройнящего гардероба. Придать фигуре сексуальности поможет V-образное декольте. Брюки-дудочки с длинными штанинами в пол, туфли-лодочки, пояс выше уровня талии, принт в полоску и отутюженные "стрелки" на штанинах – все это делает ноги визуально длиннее. Сочетания платьев и брюк позволяют превратить летний гардероб в осенний.

3 Отдайте предпочтение оверсайзу Идеально сидящее по фигуре платье может оказаться слишком тесным в сочетании с брюками. В этом случае стилисты рекомендуют выбирать фасоны более крупных размеров, чем те, которые вы обычно носите. К счастью, стиль оверсайз пользуется бешенной популярностью, поэтому ваш образ будет соответствовать трендам. Не пропустите осенние наряды оверсайз для смелых модниц!

4 Начните с неброских образов Если вам сложно привыкнуть к сочетанию платьев со штанами, попробуйте для начала не самый ярко выраженный вариант. Так можно создать образ с леггинсами вместо чулок (или с брюками фасона «скинни»), надев мини-платье или удлиненную жилетку. Не хотите слишком уж бросаться в глаза? Тогда отдайте предпочтение строгому монохромному образу. Получится стильный офисный наряд.

5 Добавьте осенних нюансов Чтобы модный лук получился максимально актуальным, привнесите в него характерные для осени тренды. Из материй можно выбрать кожу, кожзаменитель, а так же мягкие ткани в духе бархата, замши, вельвета. Черный цвет остается беспроигрышным выбором в любом сезоне и особенно – в холодные периоды. Хотите светлой нотки? Этой осенью снова популярны песочные оттенки.

6 Поиграйте с контрастом Не любите однотонности? К счастью, образы штанов с платьями оставляют широкий простор для контрастной палитры. В этом сезоне, как мы уже говорили, в моде тона песочной гаммы. Можно надеть платье нюдового цвета в сочетании с темными брюками. Так же будут актуальны контрасты на фоне винных оттенков, золотых, персиковых, коралловых и других теплых цветов.

7 Создайте образ в стиле ваби-саби Ваби-саби – философия красоты несовершенства. Она нашла свое отражение даже в мире моды. Конечно, для полного соответствия концепции одежда должна быть состаренной естественным путем, однако можно ускорить процесс. Например, можно оторвать часть подола платья, создав однобокий силуэт, надорвать ворот футболки и так далее. Главное: знать меру! Самые, казалось бы, кардинально противоположные стили позволяют создать креативный наряд, привлекающий внимание. Обычные джинсы и белая футболка по щелчку пальцев превратятся в гламурный гардероб, если надеть поверх них необычное платье с подолом только на один бок. Ваши движения не будут скованными. Посмотрите на этот гармоничный вариант: белый, синий и сиреневый цвета хорошо смотрятся вместе.

8 Создавайте строгие и прямые линии Вы ищите оригинальный наряд для офисного гардероба? Обратите внимание на этот сдержанный вариант с миди-платьем фасона «футляр» и брюками-дудочками. Швы на платье, декольте и стрелки на брюках создают прямые линии, привносящие в сочетании с серым и черным цветами изысканную строгость. При этом фасон приталенного платья и кокетливый вырез привносят и нотку женственной сексуальности.

9 Обратитесь к ретростилям Все большую актуальность набирают отголоски моды прошлых лет и, в частности, стили 1970-ых годов. Коротенькое платье с запахом и принтом смотрится восхитительно вместе со слегка расклешенными джинсами, не находите?