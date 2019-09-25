Мода 2019: неординарные идеи, как носить брюки с платьем этой осенью

Выбирайте струящиеся материи
Многие боятся сочетать штаны и платье, поскольку неверно подобранные вещи могут казаться мешковатыми, неопрятными и будут полнить фигуру. Выбирайте фасоны платьев из струящихся тканей, чтобы образ получился воздушным и нежным.
Внесите несколько стройнящих нюансов
Многие ошибочно полагают, будто многослойные образы полнят всегда и всех. Это заблуждение, с которым вам помогут справиться секреты стройнящего гардероба. Придать фигуре сексуальности поможет V-образное декольте. Брюки-дудочки с длинными штанинами в пол, туфли-лодочки, пояс выше уровня талии, принт в полоску и отутюженные "стрелки" на штанинах – все это делает ноги визуально длиннее. Сочетания платьев и брюк позволяют превратить летний гардероб в осенний.
Отдайте предпочтение оверсайзу
Идеально сидящее по фигуре платье может оказаться слишком тесным в сочетании с брюками. В этом случае стилисты рекомендуют выбирать фасоны более крупных размеров, чем те, которые вы обычно носите. К счастью, стиль оверсайз пользуется бешенной популярностью, поэтому ваш образ будет соответствовать трендам. Не пропустите осенние наряды оверсайз для смелых модниц!
Начните с неброских образов
Если вам сложно привыкнуть к сочетанию платьев со штанами, попробуйте для начала не самый ярко выраженный вариант. Так можно создать образ с леггинсами вместо чулок (или с брюками фасона «скинни»), надев мини-платье или удлиненную жилетку. Не хотите слишком уж бросаться в глаза? Тогда отдайте предпочтение строгому монохромному образу. Получится стильный офисный наряд.
Добавьте осенних нюансов
Чтобы модный лук получился максимально актуальным, привнесите в него характерные для осени тренды. Из материй можно выбрать кожу, кожзаменитель, а так же мягкие ткани в духе бархата, замши, вельвета. Черный цвет остается беспроигрышным выбором в любом сезоне и особенно – в холодные периоды. Хотите светлой нотки? Этой осенью снова популярны песочные оттенки.
Поиграйте с контрастом
Не любите однотонности? К счастью, образы штанов с платьями оставляют широкий простор для контрастной палитры. В этом сезоне, как мы уже говорили, в моде тона песочной гаммы. Можно надеть платье нюдового цвета в сочетании с темными брюками. Так же будут актуальны контрасты на фоне винных оттенков, золотых, персиковых, коралловых и других теплых цветов.
Создайте образ в стиле ваби-саби
Ваби-саби – философия красоты несовершенства. Она нашла свое отражение даже в мире моды. Конечно, для полного соответствия концепции одежда должна быть состаренной естественным путем, однако можно ускорить процесс. Например, можно оторвать часть подола платья, создав однобокий силуэт, надорвать ворот футболки и так далее. Главное: знать меру! Самые, казалось бы, кардинально противоположные стили позволяют создать креативный наряд, привлекающий внимание. Обычные джинсы и белая футболка по щелчку пальцев превратятся в гламурный гардероб, если надеть поверх них необычное платье с подолом только на один бок. Ваши движения не будут скованными. Посмотрите на этот гармоничный вариант: белый, синий и сиреневый цвета хорошо смотрятся вместе.
Создавайте строгие и прямые линии
Вы ищите оригинальный наряд для офисного гардероба? Обратите внимание на этот сдержанный вариант с миди-платьем фасона «футляр» и брюками-дудочками. Швы на платье, декольте и стрелки на брюках создают прямые линии, привносящие в сочетании с серым и черным цветами изысканную строгость. При этом фасон приталенного платья и кокетливый вырез привносят и нотку женственной сексуальности.
Обратитесь к ретростилям
Все большую актуальность набирают отголоски моды прошлых лет и, в частности, стили 1970-ых годов. Коротенькое платье с запахом и принтом смотрится восхитительно вместе со слегка расклешенными джинсами, не находите?
Соедините мужской и женский стили
Платье – классический женский наряд, а брюки – мужской, хотя они давно стали одеждой "унисекс". А что, если использовать эти вещи для создания сбалансированного, но в то же время контрастного образа со слиянием мужского и женского начал? Этакий черно-белый "ин и янь" мы видим в наряде блистательной Эммы Уотсон, которая давно успела зарекомендовать себя, как девушка, знающая толк в элегантных нарядах. Ее наряд достоин высшей похвалы дизайнеру. Посмотрите, как шикарно смотрятся вместе все детали: корсаж с ниспадающими шлейками, брюки свободного кроя из легкой ткани и тяжелая открытая юбка, формирующая воистину королевский шлейф. Браво!