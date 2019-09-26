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Маникюр 2019: роскошный осенний вариант на свадьбу (Фото)

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Маникюр 2019: роскошный осенний вариант на свадьбу (Фото)
10:32 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Маникюр невесты - часть образа, а образ в целом отражает внутренний мир.

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    Свадебные стилисты предлагают множество решений образа невесты, ведь далеко не все современные леди на собственной свадьбе хотят выглядеть неженками-принцессами. Да и принцессы бывают разными.

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    Дизайн свадебного маникюра следует за общими модными тенденциями в нейл-арте: здесь будет царить нюд. И множеству невест это, несомненно, придется по душе. Цветовая гамма натуральных оттенков как нельзя лучше гармонирует с классическими подвенечными нарядами. Бежевые, кремовые, светло-розовые тона благородны и в монохромном исполнении, и как база для сложного дизайна.

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    Ногти-нюд будут гармонировать с платьем любого цвета, ведь даже оттенков белого великое множество, а современные свадебные наряды в своих цветовых решениях так разнообразны. Ну а если главная героиня свадьбы не намерена ограничиваться одним платьем в решающий день своей жизни – нейтральный маникюр просто находка.

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    Белый цвет всё также популярен, он максимально подчеркнет торжественность момента особенно в сочетании со стразами, камнями или стильным рисунком. Но если душа просит настоящей феерии – цветной маникюр не под запретом. Он может играть на контрасте с платьем и быть, к примеру, ярко-красным. А может гармонировать с букетом невесты, если ей заранее известно, из каких цветов он будет состоять.

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    В 2019-2020 году маникюр стремится в естественности не только в цвете, но и в форме. Поэтому дизайнеры предлагают невестам для длинных или средних ногтей формы: овал; квадрат; миндаль.

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    Овал идеально участвует в любом образе. Особенно хорош на длинных тонких пальцах. От квадрата в 2019-2020 году требуется быть максимально приближенным к овалу, поэтому острые уголки придется слегка закруглить. Впрочем, свадебный маникюр допускает и истинно квадратный дизайн – с прямыми углами. Такая форма рекомендуется обладательницам крупных кистей. Миндалевидные ногти всегда элегантны и визуально делают пальцы более утонченными.

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    Невеста должна блистать во всех смыслах - ведь это ее день. Но в случае со стразами важно чувство меры. Все-таки не маникюр главное действующее лицо этого праздника. Он должен лишь подчеркивать сияние счастливых глаз. Для столь ответственного момента стразы лучше взять хрустальные. Они дороже, но по игре переливов несравненно эффектнее стеклянных или пластиковых.

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    Самые изысканные композиции дает комбинирование страз разных размеров – от самых крупных до блестящей крошки. Ими можно выделить отдельные ногти или сделать акцент на одном из них, а можно украсить каждый пальчик по чуть-чуть. Стразы при этом могут быть и цветными, особенно для самых ярких акцентов. Отдельные кристаллы могут стать штучным дополнением ко многим разновидностям дизайна. Что может сиять ярче страз на руке невесты? Пожалуй, только обручальное кольцо!

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    Для создания бесподобного дизайна длина - совсем не обязательное условие. Особенно в 2019-2020 году, когда на верхней ступеньке модного пьедестала - тренд натуральности. Короткий маникюр и сочетании со свадебным нарядом будет нежен и притягателен, если выполнен качественно и стильно, а уход за кожей рук был начат задолго до свадьбы.

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Маникюр 2019: интересные идеи для обладательниц коротких ногтей (Фото)

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