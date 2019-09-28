Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)

1 Пиджак В этом сезоне пиджаки станут фаворитами. Их будут сочетать со всеми вещами, независимо от стиля и события, для которого создан образ. Пиджак идеально подходит как для офисного образа, так и для ежедневного. Просто таки универсальная вещь на все случаи жизни.

2 Пиджак с джинсами и свитером Один из самых любимых образов стритстайла. Сочетайте ваши любимые джинсы с ботинками на каблуке. Выбирайте свитер яркого цвета, чтобы наряд выглядел модно и оригинально.

3 Яркие ботинки Пришло время убрать босоножки в шкаф и отправится на поиски трендовых ботинок. Вам однозначно понадобится обувь на каблуке, чтобы выглядеть выше и стройнее (это важно, когда приходится надевать объемную одежду, чтобы было теплее). Но это не значит, что нужно искать ботинки на тонком каблуке. Широкий каблук и платформа – лучший вариант для комфорта и стиля.

4 Белое платье Не прощайтесь с белыми летними платьями. В межсезонье их можно носить с высокими ботинками на каблуке. Еще лучше, если они тоже будут белого цвета. Если вам будет холодно в таком наряде, то стильный пиджак всегда придет на помощь.

5 Джинсовый образ Эстетика 90-х годов снова напоминает о себе вот такими джинсовыми образами. Не бойтесь комбинаций из джинсовых вещей, ведь они могут выглядеть очень стильно. Например, сочетайте джинсы с джинсовой рубашкой и добавьте в образ ботинки на каблуке.

6 Джинсовая рубашка Мир моды просто обожает джинсовые рубашки и куртки, потому что они сочетаются со всеми вещами, подходят для любого мероприятия и стиля. Как носить их в межсезонье? В сочетании с джинсовой мини-юбкой и высокими сапогами на каблуке.

7 Юбка миди со свитером Обратите внимание на этот образ, ведь он уже завоевывает страницы Инстаграма. Комбинация юбки миди и яркого свитера XL смотрится очень стильно, оригинально. Конечно, такой образ будет выгодно смотреться с туфлями на каблуке. Выбирайте юбку с цветными вертикальными линиями, чтобы визуально удлинить силуэт.

8 Костюм с белыми кроссовками Костюм с принтом точно пригодится вам в межсезонье. Что может быть лучше сочетания стильного костюма с белыми кроссовками и яркой сумкой? Посмотрите на фото, замечательный образ.

9 Штаны с животным принтом и кардиган Мы уже повторяли вам десятки раз, что животный принт практически никогда не выходит из моды. Поэтому приобретите штаны с леопардовым принтом и сочетайте их с кардиганом XXL. Образ приобретет элегантности, если наденете туфли на каблуке.