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Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)

Смотрите фото (11)
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
18:42 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вы не знаете, что надеть? Как правильно подобрать образ в межсезонье? Не беспокойтесь, мы собрали лучшие образы.

  • 1

    Пиджак

    В этом сезоне пиджаки станут фаворитами. Их будут сочетать со всеми вещами, независимо от стиля и события, для которого создан образ. Пиджак идеально подходит как для офисного образа, так и для ежедневного. Просто таки универсальная вещь на все случаи жизни.

  • 2

    Пиджак с джинсами и свитером

    Один из самых любимых образов стритстайла. Сочетайте ваши любимые джинсы с ботинками на каблуке. Выбирайте свитер яркого цвета, чтобы наряд выглядел модно и оригинально.

  • 3

    Яркие ботинки

    Пришло время убрать босоножки в шкаф и отправится на поиски трендовых ботинок. Вам однозначно понадобится обувь на каблуке, чтобы выглядеть выше и стройнее (это важно, когда приходится надевать объемную одежду, чтобы было теплее). Но это не значит, что нужно искать ботинки на тонком каблуке. Широкий каблук и платформа – лучший вариант для комфорта и стиля.

  • 4

    Белое платье

    Не прощайтесь с белыми летними платьями. В межсезонье их можно носить с высокими ботинками на каблуке. Еще лучше, если они тоже будут белого цвета. Если вам будет холодно в таком наряде, то стильный пиджак всегда придет на помощь.

  • 5

    Джинсовый образ

    Эстетика 90-х годов снова напоминает о себе вот такими джинсовыми образами. Не бойтесь комбинаций из джинсовых вещей, ведь они могут выглядеть очень стильно. Например, сочетайте джинсы с джинсовой рубашкой и добавьте в образ ботинки на каблуке.

  • 6

    Джинсовая рубашка

    Мир моды просто обожает джинсовые рубашки и куртки, потому что они сочетаются со всеми вещами, подходят для любого мероприятия и стиля. Как носить их в межсезонье? В сочетании с джинсовой мини-юбкой и высокими сапогами на каблуке.

  • 7

    Юбка миди со свитером

    Обратите внимание на этот образ, ведь он уже завоевывает страницы Инстаграма. Комбинация юбки миди и яркого свитера XL смотрится очень стильно, оригинально. Конечно, такой образ будет выгодно смотреться с туфлями на каблуке. Выбирайте юбку с цветными вертикальными линиями, чтобы визуально удлинить силуэт.

  • 8

    Костюм с белыми кроссовками

    Костюм с принтом точно пригодится вам в межсезонье. Что может быть лучше сочетания стильного костюма с белыми кроссовками и яркой сумкой? Посмотрите на фото, замечательный образ.

  • 9

    Штаны с животным принтом и кардиган

    Мы уже повторяли вам десятки раз, что животный принт практически никогда не выходит из моды. Поэтому приобретите штаны с леопардовым принтом и сочетайте их с кардиганом XXL. Образ приобретет элегантности, если наденете туфли на каблуке.

  • 10

    Длинное платье с ботинками

    И еще одна летняя вещь, которая пригодится вам в межсезонье. Не прячьте длинное шифоновое платье в шкаф. Сочетайте его с осенними ботинками. Получится осенний образ в стиле бохо!

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Мода, Одежда, Женская мода, Стиль, Прогулка, Идеи, Стильный лук, Что надеть, Осень 2019, Женская мода 2019.
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