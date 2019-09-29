Мода 2019: эффектные осенние образы для полных девушек (Фото)

Для этого они используют самые разнообразные хитрости.
Чтобы ваш образ был этой осенью более гармоничным, присмотритесь к стильным пальто А-силуэта.
Приглушенные темные цвета визуально сделают вашу фигуру более стройной. Выбирайте модные оттенки синего, красного, бордового или коричневого и подчеркните свою неповторимую индивидуальность.
Не стоит забывать этой осенью и про джинсы. Максимально эффектно на полных дамах будут работать классические прямые джинсы, но вы также можете обратиться и к скинни. Последние лучше надевать под корректирующее белье.
Если вы составляете лук для работы, обратите внимание на модные брючные костюмы, которые могут быть однотонные, в полоску или в мелкую клетку. Приправить такой ансамбль вполне уместно обувью на каблуке, а также удлиненным жакетом оверсайз, который подчеркнет ваше знание модных трендов.
Дополнять свой лук вы можете также платьями. Последние должны быть из плотных материалов, а, кроме того, обязательно таких моделей, как футляр, А-силуэта, прямое или трапеция.
Дополнять платья желательно обувью на каблуке, а именно ботильонами или же сапогами длиною до колена.
Также не стоит здесь забывать про верхнюю одежду. Чудесно с платьем будут работать пальто, тренчи, кейпы или повседневные курточки, в том числе и джинсовые.
При выборе юбки для полных женщин специалисты советуют отталкиваться от типа фигуры. Наиболее универсальные фасоны - прямая юбка, А-силуэта, плиссированная, трапеция, карандаш и даже макси длины, но обязательно с завышенной линией талии.
Носить юбки лучше с высоким каблуком. Из верха подойдут рубашки, свитера или пуловеры. Приправлять ансамбль предлагаем небольшими сумочками, куртками-косухами или пальто.
Одним словом, при создании лука полным женщинам разрешены практически любые эксперименты. Главное здесь - это соблюдать гармонию в цвете и не обходить стороной модели одежды, которые помогают корректировать пропорции тела.