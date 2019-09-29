Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
"Украинское дело" Трампа: Демократы хотят допросить Волкера и Йованович
"Украинское дело" Трампа: Демократы хотят допросить Волкера и Йованович
Бекиров: Бороться нужно с двойной силой
Бекиров: Бороться нужно с двойной силой
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Экономия времени: ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью
ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью

Мода 2019: эффектные осенние образы для полных девушек (Фото)

Смотрите фото (14)
Мода 2019: эффектные осенние образы для полных девушек (Фото)
14:50 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Полные женщины стремятся создать не только стильный и модный образ, но также и тот, который поможет их фигуре выглядеть более стройной.

  • 1

    Для этого они используют самые разнообразные хитрости.

  • 2

    Чтобы ваш образ был этой осенью более гармоничным, присмотритесь к стильным пальто А-силуэта.

  • 3

    Приглушенные темные цвета визуально сделают вашу фигуру более стройной. Выбирайте модные оттенки синего, красного, бордового или коричневого и подчеркните свою неповторимую индивидуальность.

  • 4

    Не стоит забывать этой осенью и про джинсы. Максимально эффектно на полных дамах будут работать классические прямые джинсы, но вы также можете обратиться и к скинни. Последние лучше надевать под корректирующее белье.

  • 5

    Если вы составляете лук для работы, обратите внимание на модные брючные костюмы, которые могут быть однотонные, в полоску или в мелкую клетку. Приправить такой ансамбль вполне уместно обувью на каблуке, а также удлиненным жакетом оверсайз, который подчеркнет ваше знание модных трендов.

  • 6

    Дополнять свой лук вы можете также платьями. Последние должны быть из плотных материалов, а, кроме того, обязательно таких моделей, как футляр, А-силуэта, прямое или трапеция.

  • 7

    Дополнять платья  желательно обувью на каблуке, а именно ботильонами или же сапогами длиною до колена.

  • 8

    Также не стоит здесь забывать про верхнюю одежду. Чудесно с платьем будут работать пальто, тренчи, кейпы или повседневные курточки, в том числе и джинсовые.

  • 9

    При выборе юбки для полных женщин специалисты советуют отталкиваться от типа фигуры. Наиболее универсальные фасоны - прямая юбка, А-силуэта, плиссированная, трапеция, карандаш и даже макси длины, но обязательно с завышенной линией талии.

  • 10

    Носить юбки лучше с высоким каблуком. Из верха подойдут рубашки, свитера или пуловеры. Приправлять ансамбль предлагаем небольшими сумочками, куртками-косухами или пальто.

  • 11

    Одним словом, при создании лука полным женщинам разрешены практически любые эксперименты. Главное здесь - это соблюдать гармонию в цвете и не обходить стороной модели одежды, которые помогают корректировать пропорции тела.

Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (14)

Все по теме:

Мода, Стиль, Осень, Мода осень, Стильные наряды, Полные девушки, мода 2019, Осень 2019, Осенние наряды, Мода для полных девушек, Стильные наряды для полных девушек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)
03 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
04 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
05 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили "режим тишины"
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля &quot;Викрам&quot;
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля "Викрам"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь