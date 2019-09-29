Мода 2019: эффектные осенние образы для полных девушек (Фото)

1 Для этого они используют самые разнообразные хитрости.

2 Чтобы ваш образ был этой осенью более гармоничным, присмотритесь к стильным пальто А-силуэта.

3 Приглушенные темные цвета визуально сделают вашу фигуру более стройной. Выбирайте модные оттенки синего, красного, бордового или коричневого и подчеркните свою неповторимую индивидуальность.

4 Не стоит забывать этой осенью и про джинсы. Максимально эффектно на полных дамах будут работать классические прямые джинсы, но вы также можете обратиться и к скинни. Последние лучше надевать под корректирующее белье.

5 Если вы составляете лук для работы, обратите внимание на модные брючные костюмы, которые могут быть однотонные, в полоску или в мелкую клетку. Приправить такой ансамбль вполне уместно обувью на каблуке, а также удлиненным жакетом оверсайз, который подчеркнет ваше знание модных трендов.

6 Дополнять свой лук вы можете также платьями. Последние должны быть из плотных материалов, а, кроме того, обязательно таких моделей, как футляр, А-силуэта, прямое или трапеция.

7 Дополнять платья желательно обувью на каблуке, а именно ботильонами или же сапогами длиною до колена.

8 Также не стоит здесь забывать про верхнюю одежду. Чудесно с платьем будут работать пальто, тренчи, кейпы или повседневные курточки, в том числе и джинсовые.

9 При выборе юбки для полных женщин специалисты советуют отталкиваться от типа фигуры. Наиболее универсальные фасоны - прямая юбка, А-силуэта, плиссированная, трапеция, карандаш и даже макси длины, но обязательно с завышенной линией талии.

10 Носить юбки лучше с высоким каблуком. Из верха подойдут рубашки, свитера или пуловеры. Приправлять ансамбль предлагаем небольшими сумочками, куртками-косухами или пальто.