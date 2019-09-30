Прически 2019: варианты стильных укладок для длинных волос (Фото)

Если вы ещё не решились сделать пикси, боб или каре и бережёте свои волосы аки Рапунцель, то эти идеи укладки длинных волос созданы специально для вас.
Коса-гирлянда
Особенно эффектно на волосах с окрашиванием омбре: заплетите французский колосок до середины длины волос, перехватите прядью и продолжайте плетение до кончиков.
Коса-корона и низкий пучок
Вариант для продвинутых пользователей: оставьте свободными несколько прядей вокруг лица, остальные волосы соберите в низкий пучок, затем заплетите косу по кругу и спрячьте кончик в крепление пучка.
Конский хвост с волной
Закрутите верхнюю часть волос в свободный жгут и заколите невидимкой. Завяжите низкий хвост.
Высокий пучок
Соберите волосы в высокий хвост, наденьте на него "бублик" для большего обьема, и покройте волосами, пряча кончики внутрь.
Объемная коса-ракушка
Заплетите косу набок, затем руками чуть потяните за каждое сплетение, чтобы придать волосам объем.
Классическая волна
Слегка завейте волосы и украсьте ободком, спрятав его концы в прядях.
Конский хвост с узлами
Завязывайте широкие пряди в свободные узлы, затем зафиксируйте резинкой и спрячьте ее под волосами.
Небрежная коса
Заплетите одну широкую или много средних кос, затем сплетая большую уже из них. Слегка "растреплите" руками.
Коса-корона
Заплетите французский колосок вокруг головы, оставив свободной прядь у лица.
Обратное плетение
Заплетите три косы методом обратного плетения, кончики оставьте свободными. Круто смотрится на волосах, окрашенных в разные цвета!
По‑гречески
Скрутите волосы в жгуты по бокам и соберите в низкий пучок. Вам поможет ободок-резинка: подсуньте под него кончики волос для фиксации.
Жгуты и коса
Верхние пряди закрутите в жгуты и зафиксируйте невидимками, нижние заплетите в небрежную косу.
Широкая коса и пучок
Верхние волосы заплетите, прихватывая соседние пряди, затем сделайте классический круглый пучок.
Асимметричная объемная коса
Обратным плетение соберите волосы на одну сторону, а концы оставьте свободными и чуть покрутите в руках с использованием укладочного средства, чтобы сымитировать дреды.
Низкий валик
Наденьте резинку-ободок и сформируйте из волос валик у шеи.
Две "рыбьи" косы
Разделите волосы на прямой пробор и заплетите две косы в технике "рыбий хвост".
Под 19-й век
Сейчас прическа выглядит суперкреативно, а в 19-м столетии так ходили многие аристократки. Поднимая пряди, закалывайте их невидимками, формируя валик вокруг головы, а нижние пряди закрутите в свободные жгуты и скрепите их, направляя навстречу друг другу.
Ретро
Сделайте косой пробор и слегка завейте волосы.
Коса русалки
Огромный объемный колосок на одну сторону — потрясающе стильно.