Прически 2019: ультрамодные короткие стрижки (Фото)

Пикси с рваной челкой
Пикси – великолепная стрижка, вошедшая в моду благодаря именитым актрисам и моделям. В частности, популизации данной прически способствовала Твигги (Дама Лесли Лоусон). С той поры стрижка появлялась в разных вариациях. Сексуально и стильно она смотрится в сочетании с пышной кроной в районе макушки и с рваной челочкой небольшой длины.
Ультракороткий боб с ультрадлинной челкой
Одной из самых популярных стрижек в наши дни остается боб и его разновидности. Прелесть боба в том, что он идет многим типам лица и прекрасен с любым цветом волос. Например, с холодным блондом. Ассиметричная челка придаст образу молодежную нотку.
Ровная стрижка пикси
Еще одним интересным решением для смелых девушек станет пикси с локонами, подстриженными на одном уровне. Все остальные пряди следует коротко отстричь или сбрить по типу андерката, о котором мы поговорим ниже.
Боб с рваными концами
Асимметричнй боб с рваными концами оставляет простор для экспериментов с укладками. Можно сделать идеально ровную прическу, слегка завить прядки для небрежного эффекта или же заплести боковую косичку
Андеркат с рисунком
Такие прически (с выбриванием волос в нижней части головы и сохранением более длинных прядей сверху) называется андеркатами. Они бывают простыми и с узорами, которые создаются благодаря выбриванию прядей разной длины.
Шегги на короткие волосы
Небрежно растрепанные прядки в создании шегги сделать не так уж и сложно. Если вы хотите следовать модным тенденциям, то легкий беспорядок при укладке локонов – самое актуальное решение. Многие актрисы отдают предпочтение именно шегги.
Короткая стрижка с выбритым виском
Среди инфлюенсеров и творческих модниц все большим спросом пользуются вариации с выбриванием той или иной зоны волос. Например, трендовыми считаются фасоны с выбритыми висками – частично или полностью.
Стрижка "на ножке"
Изумительные стрижки "на ножке" не только красивые, стильные и модные. Правильно подобранный вариант помогает значительно омолодить лицо. Одной из популяризаторов подобных стрижек можно смело назвать Викторию Бэкхэм. Смело выбирайте прически «с подставочкой», если хотите модного и сексуального образа с короткими волосами.
Боб-каре с густой челкой
Поклонницы французского стиля отдают предпочтение изумительному каре. В целом, каре неплохо смотрится на волосах любого цвета, однако наиболее выигрышный вариант – темные волосы. Густая челка позволит скрыть морщинки, придать лицу моложавый вид. Это одна из лучших причесок для маскировки высокого лба.
Стрижка "шапочка"
Самый популярный вариант "шапочек" демонстрирует открытую шею. Но в холодный период можно отдать предпочтение более удлиненному варианту. "Шапочку" лучше делать на гладких волосах. Не рекомендуется выбирать эту стрижку, если у вас жесткие и очень кудрявые волосы.
Ирокез
Имитация ирокеза – креативная идея, дополняющая спортивный образ. Однако, как вы можете видеть, фальшивый ирокез не менее интересно смотрится в сочетании с нежным вечерним образом. Короткий вариант ирокеза позволит продемонстрировать маленькие ушки, красивую шею и точенные черты лица.
Максимально короткая стрижка
Просто короткая стрижка будет выглядеть довольно примитивно. Однако ее можно преобразить, если уложить волосы так называемыми «спайками» (от английского spike - острие, клин). Получатся короткие и остренькие локоны, отделенные друг от друга. Так же можно добавить необычное окрашивание с темными корнями и светлыми кончиками.
Асимметричная стрижка с начесом вперед
Градуированные кончики, объем и зачес волос на лоб, благодаря чему взгляд становится загадочным, манящим. Такая стрижка станет прекраснее, если добавить необычное окрашивание в стиле "омбре". Посмотрите только на этот вариант с серебряными локонами, кончики которых едва уловимо отливают сиренью и розовой пастелью.
Удлиненный гаврош
Существует множество подвидов стрижки гаврош: одни станут отличной прической для офисного стиля, другие смотрятся романтично и сексуально. Есть так же варианты, подходящие к неформальному образу. Например, можно сделать что-то среднее между гаврошем и малетт. Волосы в верхней части укоротить, придать им объем, а снизу оставить длинные тонкие прядки.
Короткий боб с длинными висками
Асимметричный боб с длинными прядями на висках смотрится необычайно сексуально. Есть много плюсов у подобных фасонов. Такая прическа заменит вам контуринг. Она сузит лицо, замаскирует слишком широкие скулы и даже спрячет крупные или оттопыренные ушки.