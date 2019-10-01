Прически 2019: ультрамодные короткие стрижки (Фото)

1 Пикси с рваной челкой Пикси – великолепная стрижка, вошедшая в моду благодаря именитым актрисам и моделям. В частности, популизации данной прически способствовала Твигги (Дама Лесли Лоусон). С той поры стрижка появлялась в разных вариациях. Сексуально и стильно она смотрится в сочетании с пышной кроной в районе макушки и с рваной челочкой небольшой длины.

2 Ультракороткий боб с ультрадлинной челкой Одной из самых популярных стрижек в наши дни остается боб и его разновидности. Прелесть боба в том, что он идет многим типам лица и прекрасен с любым цветом волос. Например, с холодным блондом. Ассиметричная челка придаст образу молодежную нотку.

3 Ровная стрижка пикси Еще одним интересным решением для смелых девушек станет пикси с локонами, подстриженными на одном уровне. Все остальные пряди следует коротко отстричь или сбрить по типу андерката, о котором мы поговорим ниже.

4 Боб с рваными концами Асимметричнй боб с рваными концами оставляет простор для экспериментов с укладками. Можно сделать идеально ровную прическу, слегка завить прядки для небрежного эффекта или же заплести боковую косичку

5 Андеркат с рисунком Такие прически (с выбриванием волос в нижней части головы и сохранением более длинных прядей сверху) называется андеркатами. Они бывают простыми и с узорами, которые создаются благодаря выбриванию прядей разной длины.

6 Шегги на короткие волосы Небрежно растрепанные прядки в создании шегги сделать не так уж и сложно. Если вы хотите следовать модным тенденциям, то легкий беспорядок при укладке локонов – самое актуальное решение. Многие актрисы отдают предпочтение именно шегги.

7 Короткая стрижка с выбритым виском Среди инфлюенсеров и творческих модниц все большим спросом пользуются вариации с выбриванием той или иной зоны волос. Например, трендовыми считаются фасоны с выбритыми висками – частично или полностью.

8 Стрижка "на ножке" Изумительные стрижки "на ножке" не только красивые, стильные и модные. Правильно подобранный вариант помогает значительно омолодить лицо. Одной из популяризаторов подобных стрижек можно смело назвать Викторию Бэкхэм. Смело выбирайте прически «с подставочкой», если хотите модного и сексуального образа с короткими волосами.

9 Боб-каре с густой челкой Поклонницы французского стиля отдают предпочтение изумительному каре. В целом, каре неплохо смотрится на волосах любого цвета, однако наиболее выигрышный вариант – темные волосы. Густая челка позволит скрыть морщинки, придать лицу моложавый вид. Это одна из лучших причесок для маскировки высокого лба.

10 Стрижка "шапочка" Самый популярный вариант "шапочек" демонстрирует открытую шею. Но в холодный период можно отдать предпочтение более удлиненному варианту. "Шапочку" лучше делать на гладких волосах. Не рекомендуется выбирать эту стрижку, если у вас жесткие и очень кудрявые волосы.

11 Ирокез Имитация ирокеза – креативная идея, дополняющая спортивный образ. Однако, как вы можете видеть, фальшивый ирокез не менее интересно смотрится в сочетании с нежным вечерним образом. Короткий вариант ирокеза позволит продемонстрировать маленькие ушки, красивую шею и точенные черты лица.

12 Максимально короткая стрижка Просто короткая стрижка будет выглядеть довольно примитивно. Однако ее можно преобразить, если уложить волосы так называемыми «спайками» (от английского spike - острие, клин). Получатся короткие и остренькие локоны, отделенные друг от друга. Так же можно добавить необычное окрашивание с темными корнями и светлыми кончиками.

13 Асимметричная стрижка с начесом вперед Градуированные кончики, объем и зачес волос на лоб, благодаря чему взгляд становится загадочным, манящим. Такая стрижка станет прекраснее, если добавить необычное окрашивание в стиле "омбре". Посмотрите только на этот вариант с серебряными локонами, кончики которых едва уловимо отливают сиренью и розовой пастелью.

14 Удлиненный гаврош Существует множество подвидов стрижки гаврош: одни станут отличной прической для офисного стиля, другие смотрятся романтично и сексуально. Есть так же варианты, подходящие к неформальному образу. Например, можно сделать что-то среднее между гаврошем и малетт. Волосы в верхней части укоротить, придать им объем, а снизу оставить длинные тонкие прядки.